63 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं नीता अंबानी, फिटनेस के लिए रोज अपनाती हैं ये 4 आदतें
नीता अंबानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं और वह 63 साल की हो चुकी हैं लेकिन वह आज भी फिट और एक्टिव हैं। आइये जानते हैं नीता अंबानी फिटनेस के लिए क्या करती हैं।
पावरफुल बिजनेस वुमन नीता अंबानी 63 साल की हो चुकी हैं लेकिन आज भी वह एकदम फिट और एनर्जेटिक दिखती हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 60 पार कर चुकी हैं। नीता अंबानी अपनी लाइफ में काफी बिजी रहती हैं और उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं लेकिन वह फिटनेस के लिए समय निकाल लेती हैं और उसे वह कभी स्किप नहीं करती हैं। नीता अंबानी का मानना है कि जब आप फिट रहते हैं तो शरीर एक्टिव होता है और मन शांत होता है। उनके लिए मन की शांति सबसे जरूरी है, जो फिटनेस से आती है। वह कितना भी बिजी क्यों ना हो अपने लिए थोड़ा समय निकाल लेती हैं और अगर वह वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो वॉक करती हैं। आइये आज हम आपको नीता अंबानी के फिटनेस रूटीन के बारे में बताते हैं।
- 5-6 दिन करती हैं वर्कआउट
नीता अंबानी हफ्ते में करीब 5-6 दिन वर्कआउट करती हैं और उसमें वह हर दिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों के लिए वर्कआउट करती हैं। सिर्फ यही नहीं वर्कआउट के अलावा नीता अंबानी रोजाना योगा करती हैं, जिससे उन्हें मन की शांति मिलती है। वह रोजाना सुबह मेडिटेशन करती हैं।
- स्वीमिंग, डांस और एक्वा एक्सरसाइज भी है रूटीन का हिस्सा
नीता अंबानी फिट रहने के लिए सिर्फ वर्कआउट पर निर्भर नहीं रहती हैं, बल्कि वह स्वीमिंग भी करती हैं और कभी-कभी एक्वा एक्सरसाइज भी करती हैं। इसके अलावा उन्हें डांस करना पसंद है। वह कुछ दिन डांस भी करती हैं। अगर कभी उनका वर्कआउट या रूटीन ट्रैवल के कारण बिगड़ जाता है, तो वह 5000 से 7000 स्टेप्स चलती भी हैं। ऐसे में उनकी एक्सरसाइज हो जाती है और रूटीन नहीं बिगड़ता है। अगर आप फिट रहने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो पैदल चलना ही शुरू करें।
- बैलेंस और वेजिटेरियन डाइट लेती हैं नीता अंबानी
नीता अंबानी के खान-पान की बात करें तो वह सिंपल लेकिन बैलेंस डाइट लेती हैं। उनके खाने में फाइबर, प्रोटीन सब बैलेंस रहता है और वह पोर्शन का खास ध्यान रखती हैं। वह नाश्ते में अंडा, नट्स, चुकंदर का जूस लेती हैं। लंच में वह हरी पत्तेदार सब्जियां, उबली हुई सब्जियां और वेजिटेबल सूप लेती हैं। रात में वह गुजराती स्टाइल वाला खाना खाती हैं।
- चीनी-जंक से रहती हैं दूर
नीता अंबानी हेल्दी फूड खाती हैं और खूब पानी पीती हैं, साथ ही वह शुगर और जंक फूड से बिल्कुल परहेज करती हैं। उनका मानना है कि जंक फूड खाकर आप कभी फिट नहीं हो सकते और फिटनेस को मेंटेन करना है, तो कुछ चीजों को छोड़ना होगा।
नीता जी का सिंपल फिटनेस फंडा
नीता अंबानी का फिटनेस फंडा काफी सरल है और जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। नीता अंबानी का कहना है कि अगर आप रोजाना योगा या जिम नहीं कर पा रहे हैं, तो टहलना शुरू करें। अपना कोई तय समय बनाएं और उसमें टहलें। सिर्फ वॉकिंग से कुछ नहीं होता लेकिन इससे आपका शरीर एक्टिव बना रहता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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