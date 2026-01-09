90 साल के दादाजी करते हैं पुशअप्स, न्यूरोसाइंटिस्ट ने बताया हेल्दी लाइफ का सीक्रेट

संक्षेप: Fitness Lessons: अगर आप फिट रहने, रोजाना एक्सरसाइज करने को लेकर आलस करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। जिसमे 90 साल के दादा जी पुशअप्स मार रहे हैं और इनकी फिटनेस को देखकर न्यूरोसाइंटिस्ट ने शेयर की है जरूरी है बात।

90 साल का बुजुर्ग इंसान पुशअप्स मारता है! ये सुनकर हैरान होना लाजिमी है। क्योंकि, आमतौर पर इतनी उम्र तक जिंदा रहना ही मुश्किल होता है और अगर कोई जिंदा है भी तो उसके लिए चलना-फिरना ही बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इन दादा जी के बारे में जानकर हैरानी हो सकती है। दरअसल, अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट और पॉडकास्टर ने चैनल पर अपने वीडियो शेयर किया है। जिसमे एक 90 साल के दादा जी ना केवल पूरी तरह से फिट हैं बल्कि पुशअप्स मारते दिख रहे हैं। इस एज में उनकी फिटनेस, एक्टिव बॉडी और ब्रेन को देखकर हर कोई हैरान है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने दादा जी की फिटनेस और हेल्थ के लिए इन चीजों को जिम्मेदार बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हैप्पी फैमिली सोशल मीडिया पर शेयर इस वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग पुशअप्स कर रहे हैं और उनके आसपास फैमिली मेंबर खड़े हैं। जिनमे यंग एज के ग्रैंड चिल्ड्रेन भी शामिल है। फिट रहने के लिए खुश होना भी जरूरी है और आसपास का माहौल इसमे मेन रोल निभाता है। फिजिकल हेल्थ के साथ फुल, हैप्पी, हेल्दी लाइफ जीना जरूरी होता है।

हर दिन एक्टिव रहना जरूरी है अगर आपको फिट रहना है तो लंबे समय तक जीना है तो जरूरी है कि आप हर दिन एक्टिव रहें और फिजिकल वर्क करें। हर दिन किया गया फिजिकल वर्क ही लंबे टाइम तक फिट रहने में मदद करता है।

एक्सरसाइज करते वक्त एंज्वॉय करना जरूरी है न्यूरोसाइंटिस्ट ने बताया कि उसने वीडियो में सबसे खास चीज नोटिस की कि ग्रैडपा पुशअप्स करते वक्त हंस रहे हैं और उसे एंज्वॉय कर रहे हैं। हेल्दी रहने के लिए सही माइंडसेट का होना भी जरूरी है। अगर आप हार्ड वर्क को भी फन समझकर करते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है।