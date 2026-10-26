एमएस धोनी ने Gen Z को दी खास सलाह, फिट रहना है तो आज ही छोड़ दें ये 3 आदतें
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने युवाओं को फिटनेस के कुछ नियम बताए हैं। उन्होंने फिट रहने के लिए कुछ आदतों को छोड़ने के लिए कहा है।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिह धोनी 45 की उम्र में फिट हैं और इसके लिए वह सख्त रूटीन अपनाते हैं। वह रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और दूध पीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि अगर आपको फिट रहना है, तो डाइट और वर्कआउट आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होने चाहिए। आजकल लोग नौकरी के चक्कर में घंटों तक बैठे रहते हैं और कही जाना होता है तो ऑटो-कैब बुक कर लेते हैं। आजकल लोग पैदल चलते ही नहीं है। अगर आप लंबे समय तक बैठे हो और फिर पैदल चलते हैं, तब भी कुछ एक्टिविटी होगी। लेकिन काम के बाद लोगों की फिजिकल एक्टिविटी जीरो रहती है और फिर लोग कार्ब्स, जंक फूड भी खा लेते हैं। ऐसे में फिट रहना लोगों के लिए बड़े टास्क जैसा हो चुका है। धोनी ने जावेद अख्तर के साथ हुए एक कार्यक्रम में Gen Z को फिटनेस के कुछ जरूरी मंत्र दिए हैं। उनका कहना है कि युवाओं को फिट रहना है, तो इन आदतों को अपनाना होगा।
फिट रहने के लिए क्या करें
धोनी का कहना है कि फिट रहना है तो डेली रूटीन को थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान करें। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो फिर थोड़ी देर पैदल चलें। वॉक करने से शरीर एक्टिव मोड में रहता है और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। अपने खान-पान से कार्ब्स, फास्ट फूड को कम करें। ज्यादातर लोग बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के रात में दाल-चावल, रोटी खा लेते हैं। रोटी-चावल दोनों ही कार्ब्स हैं, जो सिर्फ शरीर को फूलने में मदद करता है। आपको बैलेंस डाइट अपनानी चाहिए।
धोनी बोले- 30 से पहले छोड़ें 3 आदतें
एमएस धोनी ने युवाओं को 3 चीजों को छोड़ने के लिए कहा है। उनका कहना है कि अगर अभी से आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, तो आगे चलकर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं होगी। चलिए जानते हैं आखिर ये 3 चीजें क्या हैं।
- धोनी ने पहली आदत बैठे रहने को लेकर बताई, जिसमें आपकी जीरो एक्टिविटी होती है। उनका कहना है कि अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो करीब आधे घंटे पैदल चलो। इसके अलावा मैदान पर उतरो यानी हर किसी को कोई न कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। इससे ना सिर्फ शरीर एक्टिव रहता है बल्कि दिमाग भी स्वस्थ रहता है। कोई भी खेल खेलने से आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। हर दिन नहीं खेल सकते हैं, तो हफ्ते में 1-2 दिन ही खेलें लेकिन जरूर करें।
- फास्ट फूड से भी दूरी बना लीजिए। फास्ट-जंक फूड वाला कल्चर भारत में तेजी से बढ़ चुका है और आज के समय में हर गली-चौराहे पर आपको मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर मिल जाएगा लेकिन ये सभी चीजें सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। जंक फूड को कई बार फ्राई किया जाता है, जो पेट के लिए जहर बन जाता है। जंक फूड रोजाना या फिर ज्यादा खाने से शरीर को नुकसान होता है, जिसका पता आपको 30 के बाद चलेगा। इसलिए अपनी सेहत को सही रखने के लिए जंक फूड से दूरी बनाएं।
- शुगरी आइटम्स को अलविदा कह दीजिए। अगर आपको लंबे समय तक फिट रहना है तो चीनी या उससे बनी चीजों को खाना छोड़ें। शुगरी फूड से डायबिटीज होने का खतरा रहता है और साथ ही मोटापा भी घेर लेता है। अगर आप इसे लगातार खाते हैं, तो 30 के बाद आपका शरीर थकावट या कमजोरी महसूस करने लगेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू