डिटॉक्स और वेट लॉस के लिए बेस्ट है ये पानी! जानें सेवन का सही तरीका
संक्षेप: Weight Loss Drink: बढ़ता वजन एक कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है जिससे राहत पाने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। नेचुरल तरीकों की तलाश में हैं तो इस वेट लॉस ड्रिंक ट्राई कर सकते हैं। वजन घटाने के अलावा यह सेहत को और भी कई फायदे पहुंचाती है।
Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ता वजन एक आम समस्या बन गई है। लोग वजन घटाने के लिए कई तरह के डाइट प्लान और जिम का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप एक आसान और घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं तो अजवाइन-दालचीनी पानी (Ajwain Cinnamon Water) एक असरदार विकल्प है। यह ड्रिंक ना केवल वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अजवाइन (Carom Seeds) पेट की गैस और सूजन कम करने में सहायक है, वहीं दालचीनी (Cinnamon) ब्लड शुगर को कंट्रोल कर ओवरईटिंग से रोकती है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर धीरे-धीरे शेप में आता है।
अजवाइन-दालचीनी पानी बनाने का तरीका
एक गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच दालचीनी डालें। इसे रातभर भिगोकर रखें या 5-10 मिनट तक उबाल लें। सुबह इसे छानकर गुनगुना पिएं। दिन में एक बार ही इसका सेवन करें।
वजन घटाने में फायदेमंद कैसे है?
- मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है: अजवाइन और दालचीनी दोनों ही थर्मोजेनिक फूड्स हैं जो शरीर की कैलोरी बर्निंग क्षमता को बढ़ाते हैं।
- भूख को नियंत्रित करता है: दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखकर अचानक लगने वाली भूख को कम करती है।
- पाचन को दुरुस्त करता है: अजवाइन पेट की गैस, सूजन और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर कर डाइजेशन बेहतर बनाती है।
- डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार: यह पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर लिवर को स्वस्थ रखता है।
- इम्यून सिस्टम मजबूत करता है: दोनों मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंफेक्शन से बचाव करते हैं।
अन्य टिप: संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज के साथ इसका सेवन करें ताकि बेहतर परिणाम मिलें।
सावधानियां-
- प्रेग्नेंट महिलाएं या थायरॉइड मरीज सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
- अत्यधिक सेवन से एसिडिटी या लो ब्लड शुगर की समस्या भी हो सकती है।
Shubhangi Gupta
