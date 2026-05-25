सारा अली खान के मोटापे के पीछे छिपी थीं ये गलतियां, खाना ऑर्डर करते समय कहीं आप तो नहीं कर रहे ये मिस्टेक?
सारा अली खान आज भले ही फिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनका बढ़ा हुआ मोटापा चर्चा का कारण बन गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बढ़े वजन की वजह बताई है, जो आपको जाननी चाहिए।
सारा अली खान अपने चुलबुले अंदाज की वजह से फैंस की फेवरिट हैं। उनकी एक्टिंग से लेकर उनका ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ ओवर द टॉप रहता है। एक्ट्रेस खूबसूरत होने के साथ ही काफी फिट भी हैं। कर्वी बॉडी मेंटेन करने के लिए सारा पिलाटेज, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा करती हैं। आज भले ही सारा की बॉडी स्लिम ट्रिम है लेकिन एक समय ऐसा था जब उनका वजन 100 किलो के आसपास था। इस वजन को कम करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उनका इतना वजन बढ़ा कैसे था? हाल ही में कर्ली टेल्स को दिए एक इंटरव्यू में सारा ने अपनी उन आदतों के बारे में बताया है, जिनकी वजह से उनका मोटापा बढ़ गया था। खुद को मोटापे से बचाने के लिए आप भी जानिए उनकी गलतियां।
किन गलतियों की वजह से बढ़ा था सारा अली खान का वजन
पॉपकॉर्न की तरह खाती थीं पिज्जा
सारा अली खान ने बताया की वह न्यूयॉर्क में पढ़ती थीं और वहां पर दो मीडियम साइज पिज्जा एक लार्ज पिज्जा से सस्ते हुआ करता था। मीडियम साइज पिज्जा एक के साथ एक फ्री आता था। पिज्जा पर मिल रहे 50 पर्सेंट ऑफ के चक्कर में वह हमेशा मीडियम साइज के दो पिज्जा मंगवाती थीं। उन्होंने बताया की वह ये ऑर्डर रोजाना करती थी बिना ये सोचे की 50 पर्सेंट डिसकाउंट के चक्कर में वह भी मोटी हो रही हैं।
ब्रेकफास्ट में खाती थीं चोको चिप ब्राउनी
एक्ट्रेस ने बताया की वह रोजाना के नाश्ते में तीन चोकोचिप ब्राउनी खाती थीं। उन्होंने बताया की कैफेटेरिया से क्लासरूम तक सिर्फ 5 मिनट की वॉक थी जिसे वह टहलते हुए 7 मिनट में पूरा कर लेती थी और इन 7 मिनटों में वह तीन चोकोचिप ब्राउनी खा जाती थीं।
सबसे ज्यादा होता था उनका ऑर्डर
सारा अली खान ने बताया एक बार स्कूल से वह अपनी सहेली के साथ कार में आ रही थी। इस दौरान वह वड़ा पाव के स्टॉल पर रुकी। यहां उन्होंने एक वड़ा पाव अपने ड्राइवर एक अपनी सहेली के लिए ऑर्डर दिया और खुद के लिए उन्होंने 4 वड़ा पाव ऑर्डर किए।
करती थी ये गलतियां
सारा अली खान को खाना खूब पसंद है। वह पराठे से लेकर नॉनवेज तक हर चीज खूब चांव के साथ खाती हैं। उन्होंने बताया की पहले वह जब पाव भाजी खाती थीं तो उसमें एक्सट्रा बटर डलवाती थीं। इसके अलावा उन्हें बिरयानी में एक्सट्रा आलू पसंद थे।
क्या अब छोड़ दिया है खाना
एक्ट्रेस ने बताया की उन्हें खाना आज भी बहुत पसंद है। बस वह खाते समय बहुत ध्यान से खाती हैं।
फोटो क्रेडिट- iambollywoodbaba, saraalikhan95
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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