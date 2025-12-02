62 की उम्र में कैसे फिट रहती हैं मीनाक्षी शेषाद्रि? 55+ औरतों को एक्ट्रेस ने दिए फिटनेस टिप्स
एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि 62 की उम्र में भी बिल्कुल फिट और हेल्दी दिखती हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, आप किसी भी उम्र में फिट रह सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। चलिए आपको एक्ट्रेस के खास फिटनेस टिप्स बताते हैं।
एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि 62 साल की हो चुकी हैं लेकिन आज भी काफी फिट और यंग दिखती हैं। उन्हें देखकर कोई भी उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। मीनाक्षी विदेश में रहती थीं और कुछ समय पहले ही भारत लौटी हैं लेकिन उन्होंने यहां भी खुद को मेंटेन किया हुआ है। इसके लिए एक्ट्रेस घंटों तक जिम में पसीना बहाती हैं और मैनेज डायट लेती हैं। मीनाक्षी शेषाद्रि कई वीडियो में औरतों के लिए खास फिटनेस टिप्स दे चुकी हैं। चलिए आपको उनके कुछ टिप्स बताते हैं।
पॉजिटिव सोच- मीनाक्षी का कहना है कि मेरे फिटनेस के पीछे पॉजिटिव सोच का बड़ा हाथ है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, बल्कि मैं खुद को फिट रखती हूं और अच्छा सोचकर ही खाती हूं। इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहती है और खान-पान भी।
मॉर्निंग वॉक- मीनाक्षी का का कहना है कि मॉर्निंग वॉक करना सबसे जरूरी होता है। अगर आप दिन की शुरुआत टहलने से करते हैं, तो पूरा दिन शरीर चुस्त रहता है। साथ ही इससे बॉडी भी फिट रहती है। मीनाक्षी सुबह आधे घंटे के लिए टहलने जाती हैं। वॉक से हड्डियां-मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
योगा- मन की शांति और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मीनाक्षी योगा-मेडिटेशन भी करती हैं। इससे शरीर से कई बीमारियां दूर रहती है और ताकत बढ़ती है। ये बढ़ती उम्र के साथ कमजोर हो रही हड्डियों को भी मजबूत करता है।
वर्कआउट- मीनाक्षी रोजाना 2 घंटे जिम करती हैं, जिसमें वह स्क्वाट्स, पुश-अप्स, प्लैंक, जंपिंग जैक्स, कार्डियो करती हैं। इससे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। मीनाक्षी फिटनेच कोच के निर्देशन में सभी एक्सरसाइज करती हैं।
डायट- मीनाक्षी प्रोटीन युक्त चीजों से दिन की शुरुआत करती हैं। इसके बाद वह लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद खाती हैं। बीच में स्नैकिंग के लिए नट्स व सीड्स खाती हैं। रात में वह हल्का खाना खाती हैं। इसमें सब्जी रोटी और सलाद होता है। मीनाक्षी मीठे से बिल्कुल परहेज करती हैं और गुड़ खाना पसंद करती हैं।
खास टिप्स- मीनाक्षी का कहना है कि आप किसी भी उम्र में फिट रह सकते हैं, बस आपको अपने प्रति लगन रखनी होगी। अच्छा खाना खाएं और योगा या एक्सरसाइज करें। इससे शरीर फिट रहेगा और मन खुश रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।