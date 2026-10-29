63 की उम्र में सुपरफिट हैं मीनाक्षी शेषाद्रि, फिटनेस के लिए अपनाती हैं बस 3 आदतें
एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि 63 की साल की हो रही हैं लेकिन आज भी वह फिट और यंग दिखती हैं। उनकी फिटनेस के पीछे 3 जरूरी आदतें छिपी हुई हैं, जिन्हें हर किसी को अपनानी चाहिए।
एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि नवंबर में 63 साल की हो जाएंगी लेकिन आज भी वह फिट और यंग दिखती हैं। उन्होंने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है और वह इसके लिए मेहनत भी खूब करती हैं। मीनात्री 63 साल की उम्र में वर्कआउट से लेकर योगा तक सबकुछ करती हैं और अपनी डाइट का खास ख्याल भी रखती हैं। जिस उम्र में अक्सर लोग आराम करने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मीनाक्षी कई इवेंट्स अटेंड कर रही हैं और जिम भी जाती हैं। वह पहले विदेश में रहती थीं लेकिन अब काफी समय से भारत में ही हैं और यही रहकर खुद को मेंटेन कर रखा है। उनका मानना है कि फिट रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बस एक्सरसाइज करो और अच्छा खाना खाओ। वह रोजाना सिर्फ 3 आदतों को अपनाती हैं, जिससे उनका शरीर हेल्दी और फिट रहता है।
फिटनेस के लिए 3 सिंपल रूल
मीनाक्षी शेषाद्रि का कहना है कि आपको फिट रहना चाहिए और फिर चाहे उम्र कोई भी हो। जब आप स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद ही काफी एक्टिव रहेंगे। फिट रहने के लिए एक्ट्रेस खुद बस रूटीन को फॉलो करती हैं।
1. वर्कआउट करना है बेहद जरूरी
मीनाक्षी शेषाद्रि हर दिन करीब 1-2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करती हैं। इसमें स्क्वाट्स, पुश-अप्स, प्लैंक, जंपिंग जैक्स और कार्डियो शामिल रहता है। इन सभी एक्सरसाइज को करने से शरीर एक्टिव रहता है और मजबूत भी। वर्कआउट के अलावा एक्ट्रेस योगा भी करती हैं। योगा में वह खासतौर पर मेडिटेशन करती हैं, जिससे मन की शांति मिले। एक्सरसाइज-योग के अलावा मीनाक्षी डांस भी करती हैं। वह ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है, खुद को खुश रखने के लिए वह डांस करती हैं।
2. मॉर्निंग वॉक करना नहीं भूलती
उनका मानना है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह उठकर टहलना शुरू करें। सुबह टहलने से शरीर पूरा दिन एक्टिव रहता है, मांसपेशियां मजबूती होती हैं और आपका दिमाग अच्छा काम करता है। ताजी हवा में नहीं टहल सकते हैं तो ट्रेडमिल पर वॉक करें। वॉक करने शरीर में पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। यही कारण है कि एक्ट्रेस हर दिन करीब आधे घंटे वॉक करती हैं।
3. डाइट में क्या-क्या है
मीनाक्षी की डाइट भी काफी सिंपल और हेल्दी होती है। वह सुबह के नाश्ते में प्रोटीन युक्त चीजों को लेती हैं और फिर लंच में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद खाती हैं। इसके अलावा स्नैक्स में नट्स, ड्राई फ्रूट्स और फिर रात के खाने में सूप, सलाद जैसी चीजों को लेती हैं। एक्ट्रेस जंक फूड से पूरी तरह से दूर रहती हैं और वह चीनी भी नहीं खाती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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