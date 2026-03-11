Hindustan Hindi News
2 बच्चों की मां और करोड़ों का बिजनेस कर रहीं गजल अलघ ने घटाया 15 kg वजन, खाने में बदल दी थी ये चीजें

Mar 11, 2026 03:41 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ब्यूटी ब्रांड की मालकिन और 2 बच्चों की मां गजल अलघ ने अपनी मेहनत से करीब 15 किलो वजन कम किया। आज गजल लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनका कहना है सही डायट और लाइफस्टाइल से आप ये कर सकते हैं।

कहते है कि सेहत का ध्यान रखने की कोई उम्र नहीं होती और इसके लिए कोई व्यक्ति अमीर-गरीब नहीं होता। आप हेल्दी खाना खाकर भी वजन कम कर सकते हैं और सूखी रोटी खाते हुए भी। फेमस ब्यूटी ब्रांड मामाअर्थ की मालकिन और 2 प्यारे बच्चों की मां गजल अलघ ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें, तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा बिजी होने के बाद भी फिटनेस के लिए समय निकाला और अपना वजन करीब 15 किलो तक कम कर लिया। चलिए आपको बताते हैं गजल अलघ ने कैसे अपना वजन कम किया?

अनहेल्दी किया महसूस

गजल का कहना है कि मैं बिल्कुल सही थी लेकिन अंदर से अनहेल्दी महसूस कर रही थी। फिर मैंने अपने खान-पान में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचा। बिजी होने की वजह से मैं कभी भी खाना खा लेती थी कोई तय समय नहीं था।

डायट टाइमिंग

गजल ने नाश्ते, लंच, स्नैक्स, डिनर का टाइम फिक्स किया और ऐसा करने से शरीर का रूटीन और मेटाबॉलिज्म दोनों ही मजबूत हुए। जब हम रूटीन में खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर सही रूटीन में बंध जाता है और उसी हिसाब से मेटाबॉलिज्म भी काम करने लगता है। ऐसे शरीर में एनर्जी भी रहती है और भूख बेहतर होती है।

क्या-क्या खाया

नाश्ते में गजल ने प्रोटीन इनटेक बढ़ाया और फिर लंच में डायट सिंपल रखी, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इसके बाद स्नैक्स में वह नट्स या फिर अंडा खाती थीं। उन्होंने डिनर में भी हल्का खाना शुरू किया। इससे उनकी डायट बैलेंस में रहती थी।

मल्टी-विटामिन्स पर फोक्स

गजल का कहना है कि उन्होंने अपने खान-पान के साथ मल्टी-विटामिन्स पर भी ध्यान दिया। उन्होंने डॉक्टर की सलाह विटामिन्स, कैल्शियम की गोलियां भी खाई। इससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी दूर हुई। इसके अलावा उन्होंने हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराना शुरू किया। इससे उन्हें पता चल जाता था कि शरीर में क्या कमी है। फिर वह उसे बैलेंस करती थीं।

योगा और एक्सरसाइज

गजल का कहना है कि अगर आपको फिट होना है, तो एक्सरसाइज या फिर योगा का सहारा लें। मैंने दोनों किया और काम की वजह से जब नहीं कर पाती थीं, तो सिर्फ 30 मिनट तक वॉक करती थीं। इससे पेट की चर्बी कम होती है और मोटापा भी। गजल का कहना है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो सिर्फ टहल लें। इस तरह से गजल ने 85 किलो से अपना वजन 70 किलो किया। उनका कहना है कि अब मैं अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं।

Fitness Tips

