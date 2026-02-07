मलाइका अरोड़ा से सीखें घर में कैसे करें फुल बॉडी वर्कआउट
Maliaka Arora Full Body Workout Exercise: घर में रहकर फुल बॉडी वर्कआउट के जरिए अपनी बॉडी के हर हिस्से को टोंड और स्लिम बनाना चाहती हैं तो मलाइका अरोड़ा के शेयर किए इस वीडियो की मदद ले सकते हैं।
मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा अलर्ट रहती हैं। एक दिन भी वो योग और एक्सरसाइज को मिस नहीं करती। तभी तो उनकी फोटोज देखकर फैंस हमेशा ही इंप्रेस हो जाते हैं। मलाइका जो अक्सर अपनी एक्सरसाइज के वीडियोज शेयर करती हैं। एक बार भी वीडियो शेयर कर बताया है कि कैसे मात्र एक इक्विपमेंट से फुल बॉडी वर्कआउट को किया जा सकता है। अगर आप घर में ही एक्सरसाइज करती हैं और किसी एक जिम इक्विपमेंट को खरीदना चाहती हैं तो मलाइका अरोड़ा की तरह कैटलबॉल को खरीद लें। जिसकी मदद से फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। मलाइका ने कैटलबॉल की मदद से 4 तरह की एक्सरसाइज को शेयर किया है जो ना केवल बेली फैट को घटाएगी, आर्मफैट को कम करेगी और बाकी बॉडी के फैट को भी पिघलाने में मदद करेगी।
कैटलबॉल को स्विंग्स करना
मलाइका अरोड़ा ने वीडियो शेयर कर दिखाया कि कैसे कैटलबॉल को दोनों हाथों से पकड़कर हल्के स्क्वाट करते हुए अगर दोनों पैरों के बीच से ले जाते हुए स्विंग किया जाए। तो ये बियर बैली को घटाकर फ्लैट बनाने में मदद करेगा।
साइड बाई साइड कैटल बॉल को स्विंग करना
अगर उसी कैटल बॉल को दोनों हाथों से पकड़कर तेजी से साइड बाई साइड स्विंग किया जाए तो इससे ब्रा स्ट्रैप के दिखने वाले लव हैंडल्स यानी एक्स्ट्रा फैट को घटाने में मदद मिलती है।
कैटलबॉल को डेड लिफ्ट करना
मलाइका अरोड़ा ने एक्सरसाइज की सीरीज में शेयर किया है कि कैसे डेड लिफ्ट के दौरान कैटलबॉल को हाथ में लेकर डेडलिफ्ट किया जाए तो इससे जांघ के आसपास जमा फैट घटाने में मदद मिलती है।
कैटलबॉल को लिफ्ट अप करना
अगर उसी कैटलबॉल को हाथ में लेकर लिफ्ट अप करते हुए उठक-बैठक लगाएंगे तो इससे आर्मफैट को टोंड करने में मदद मिलती है। साथ ही शोल्डर भी स्ट्रेट होते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।