अब शारीरिक गतिविधियों का अनुभव होगा खास, खरीदें रनिंग शूज के 8 बेहतरीन विकल्प
Amazon Great Freedom Sale के आखरी दिन रनिंग, जॉगिंग हो या एक्सरसाइज के बेहतर अनुभव के लिए खरीदें रनिंग शूज के 8 विकल्प वो भी आधे से कम दाम में।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बहुत से लोग रोजाना रनिंग करते हैं, मगर अक्सर लोगों को शिकायत आती है, कभी पैरों में मोच आ जाती है, तो कभी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही थक जाते हैं। वहीं कई बार तो मांसपेशियों में तनाव बढ़ने के कारण खिंचाव का अनुभव होता है, इस तरह शारीरिक गतिविधियों की उत्पादकता कम हो सकती है। ये स्थिति आपके साथ न आए इसके लिए आज हम लेकर आए हैं, रनिंग शूज के कुछ बेहतरीन विकल्प, जिन्हें आप बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। बेस्ट ब्रांड के रनिंग शूज इस समय फ्रीडम सेल डील्स में 40 से 70% तक ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे, ये मौका बार-बार नहीं आएगा इसका लाभ जरूर उठाएं। सेल डील्स आज खत्म हो जाएंगे, ऐसा न हो ये मौका आपके हाथों से चुक जाए, इसलिए अभी जाएं और ऑर्डर करें अपना पसंदीदा जूता।
जानिए रनिंग शूज की विशेषता:
Specifications
1. ASICS Mens Jolt 5 Running Shoes
अगर आप भी बेफिक्र होकर बिना थके दौड़ना चाहते हैं, तो Asics का ये रनिंग शूज ट्राई कर सकते हैं। इसका डिजाइन पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करता है। वहीं शारीरिक गतिविधियों के दौरान आप बेहतर इंटेंसिटी के साथ अपना 100% दे सकते हैं! भला इस ब्रांड का जूता खरीदने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं। मगर फ्रीडम सेल डील्स में ये जूता आपको 50% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।
Freedom Sale के मौके पर ये पॉकेट फ्रेंडली जूते का विकल्प ट्राई कर सकते हैं। Nivia का यह बजट फ्रेंडली रनिंग शूज एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल ऑप्शन है। जो लोग रोजाना रनिंग करते हैं, उनको बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देने के साथ ही उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। विशेष रूप से इसे इसके स्टाइल कर लिए पसंद किया जाता है, मगर इसकी खूबियां यही तक सीमित नहीं है, ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसमें पैर बेहद रिलैक्स रहते हैं, जिससे थकान और चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार आपका ध्यान केवल आपकी गतिविधियों पर केंद्रित रहता है।
3. Campus Men First Running Shoes
Campus के इस जूते को 18000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पसंद किया है और इस पर अपने पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। अगर आप भी लंबे समय से आरामदायक जूते की तलाश में हैं, तो इसे एक मौका जरूर दें। कैंपस के जूते आमतौर पर सस्ते आते हैं, मगर उनकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। ये जूता उन सभी के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहेगा, जो बिना अधिक खर्च किए एक अच्छी क्वालिटी का जूता खरीदना चाहते हैं।
Asian का ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है। इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। इसका हल्का आरामदायक डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हल्का हवादार डिज़ाइन पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है, जिससे रनिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैर पूरी तरह रिलैक्स रहते हैं। इसके अलावा इसका सोल डिजाइन कमाल का है, जो हर एक कदम आपके पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस देता है और ग्रिप मेंटेन रखता है। इतनी सारी खूबियां हैं, तो जूता महंगा होगा! जी नहीं, इस समय ये 43% के ऑफ पर केवल 569 रुपए में उपलब्ध है। इतना सस्ता दाम और ये क्वालिटी आपको जल्दी नहीं मिलेगी।
5. SPARX Men Running Shoes
Sparx के इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों का पूरा समर्थन करते हैं। इस तरह इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह का दर्द और थकान महसूस नहीं होता। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के अलावा आप ये जूता रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर पहन सकते हैं। इस जूते को काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। अगर आप भी रोजाना रनिंग करते हैं, तो ये बजट फ्रेंडली जूता जरूर ऑर्डर करें। Freedom Sale में इस पर एडिशनल डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।
6. Skechers Men Go Run Elevate Running Shoe
स्केचर्स का जूता भला किसे पसंद नहीं होगा। अपने स्पोर्ट्स शूज के लिए जाना जाने वाला ये ब्रांड आपको कभी निराश नहीं करेगा। इस समय इस पर 44% का ऑफ चल रहा है, ये डील जल्दी ही खत्म हो जाएगी, ये मौका हाथ से न जाने दें। इस जूते को काफी लोगों ने पसंद किया है, इसकी क्वालिटी और इसके कंफर्ट को भी कंज्यूमर्स ने अप्रिशिएट किया है। विशेष रूप से इसका डिजाइन और बनावट दोनों पैरों के अनुकूल हैं, जो टखनों का समर्थन करते हैं और उन्हें संतुलित रखते हैं। इस प्रकार गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना नहीं रहती।
7. SPARX Men's Sx0414g_spx Running Shoes
Sparx के ये जूते बजट फ्रेंडली विकल्प है, खासकर अगर आपको अलग-अलग तरह के जूते के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, मगर हर समय इन पर हजारों रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो इस जूते को एक मौका जरूर दें। ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार रनिंग हो या वर्कआउट आपके पैर अधिक स्थिर रहते हैं। पैरों पर कम दबाव पड़ता है साथ ही साथ जायंट्स और मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं। ये सभी गुणवत्ता आपकी शारीरिक गतिविधियों के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
8. Campus Men's STRUT Running Shoes
लंबे समय से अपने बजट में अच्छी क्वालिटी का जूता ढूंढ रहे हैं, तो कैंपस के इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! कैंपस का ये रनिंग शूज हल्का हवादार विकल्प है। जिसे आप हर मौसम, किसी भी मौके पर पहन सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या कैजुअल आउटिंग पर जाना हो या फिर लंबा ड्राइव करना हो ये जूता हर मौके के लिए एक बढ़िया विकल्प है। गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाती है और आप बेहतर गुणवत्ता के साथ गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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