महेश बाबू की फिटनेस का राज खुल गया! ट्रेनर ने बताया क्या खाकर 50 की उम्र में दिखते हैं यंग

संक्षेप: Mahesh Babu Fitness Routine Viral: एस एस राजामौली की फ्यूचर फिल्म के इवेंट में महेश बाबू की फिटनेस देख फैंस हैरान रह गए थे। 50 की उम्र में 30 के दिख रहे महेश बाबू की फिटनेस और डाइट प्लान के चर्चे हो रहे हैं। उनके ट्रेनर ने बताया कि कैसे वो खुद को फिट रखते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 02:16 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
महेश बाबू अभी हाल ही में वाराणसी फिल्म के इवेंट में नजर आए। जहां पर उनका यंग लुक देख फैंस हैरान थे। 50 की उम्र में महेश बाबू 25 के नजर आ रहे थे और फैंस उनके फिटनेस रूटीन को डिस्कस कर रहे हैं। महेश बाबू के इस यंग लुक और फिटनेस का राज उनके फिटनेस ट्रेनर ने खोल दिया है। जिसके साथ डाइट प्लान भी शामिल है।

महेश बाबू का 365 दिन फिटनेस रूटीन

वैसे तो महेश बाबू का फिटनेस रुटीन काफी प्राइवेट रहता है। लेकिन फिटनेस कोट कुमार मन्नावा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि महेश बाबू का वर्कआउट रूटीन फिल्म के शेड्यूल की वजह से कभी नहीं बदलता। वो 365 दिन वर्कआउट करते हैं और कभी स्किप नहीं करते।

महेशा सप्ताह के 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं। जिसमे हर सेशन में एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट शामिल होता है। हर वर्कआउट के अंत में एक नए स्ट्रेचिंग रूटीन की शुरुआत की जाती है। जिससे बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। खातौर पर जब मूवी में एक्शन सीन हो। हर सेशन 60-90 मिनट का होता है। जिसमे ओवरऑल स्ट्रेंथ पर फोकस किया जाता है।

दिनभर में 5 मील है डाइट का हिस्सा

फिटनेस ट्रेनर ने एक बार रिवील किया था कि महेश बाबू की लीन और स्ट्रांग फिजिक का राज दिनभर के 5 मील है। वो ब्रेकफास्ट में पूड़ी भी मॉडरेट लेवल में खा लेते हैं। महेश बाबू की डाइट काफी बैलेंस रहती है। जिसे जानने के बाद अब फैंस उनके रूटीन को महेश बाबू मेथड बोल रहे हैं।

डाइट है खास

महेश बाबू की एवरग्रीन बॉडी का राज उनकी बैलेंस डाइट में छिपा है। ट्रेनर ने बताया कि वो दिन में 5-6 मील खाते हैं। जिसमे दो सप्लीमेंट्स शेक शामिल है। हर प्लेट में प्रोटीन, कार्ब्स और गुड फैट्स होता है।

ये है महेश बाबू का डेली मील प्लान

ब्रेकफास्ट में ओट्स, एग्स, नट्स और फ्रूट्स होते हैं। वहीं वर्कआउट के बाद प्रोटीन या न्यूट्रिशनल शेक।

लंच में चिकन, लैंब, फिश विद ब्राउन राइस, किनोआ या खसखस

डिनर में ब्राउन या व्हीट ब्रेड विद एग या चिकन के साथ और दूसरे प्रोटीन कार्ब्स को भी डिनर में शामिल करते हैं। अपनी डाइट के बारे में महेश बाबू ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि उनके मील में पसंदीदा इडली, डोसा, पूड़ी और स्प्राउट्स होते हैं।

Mahesh Babu Fitness Tips

