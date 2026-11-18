62 की उम्र में फिट रहने के लिए डिप्टी CM एकनाथ शिंदे अपनाते हैं ये 3 आदतें, जानें उनका फिटनेस रूटीन
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 62 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह फिट और यंग दिखते हैं। उनकी फिटनेस का राज है, कुछ ऐसी आदतें, जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) अपने कामकाज में काफी ज्यादा व्यवस्त रहते हैं और इसके बाद भी वह फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उनका मानना है कि आपका शरीर अच्छा और स्वस्थ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि 62 की उम्र में भी एकनाथ शिंदे एकदम फिट और एक्टिव बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे वर्कआउट से लेकर हेल्दी डाइट तक का खास ध्यान रखते हैं और रोजाना उसे रूटीन के साथ फॉलो करते हैं। आज हम आपको डिप्टी सीएम के फिटनेस रूटीन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी उनकी लाइफस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
फिटनेस के लिए कौन सी 3 आदतें अपनाते हैं एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे ने फिटनेस से जुड़ी चीजों का फिक्स रूटीन बनाया हुआ है और वह उसी हिसाब से चलते हैं। उनका कहना है कि अगर आप नियम से चीजों को करते हैं, तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है। ऐसे ही आपके शरीर के साथ भी है। अगर आप शरीर को फिक्स रूटीन में रखते हुए उसकी देखभाल करोगे तो शरीर से आप फिट रहेंगे।
60 मिनट तक करते हैं वर्कआउट
- एकनाथ शिंदे 62 की उम्र में भी वर्कआउट करते हैं और वह भी रोजाना 1 घंटे वह एक्सरसाइज करते हैं। वह कार्डियो, बॉडीवेट एक्सरसाइज, कोर और लोअर बैक वर्क भी करते हैं। इसके अलावा योगा और पिलेट्स भी उनके डेली रूटीन का हिस्सा है। ये सभी एक्सरसाइज करने से आपका शरीर लचीला और फिट रहेगा। वह रोजाना ये सभी चीजें करते हैं, जिससे उनके शरीर में फूर्ति बनी रहे।
घर का खाना खाते हैं
- एकनाथ शिंदे घर का बना सादा खाना खाते हैं और खासतौर पर उन्हें महाराष्ट्रियन फूड ज्यादा पसंद है। नाश्ते में वह इडली, मेदु वड़ा, उपमा और कांदा पोहा खाना पसंद करते हैं। लंच में वह ज्वार या बाजरे की भाकरी, चपाती, दाल और स्थानीय मौसमी सब्जियां खाते हैं। अगर किसी काम से घर से बाहर होते हैं, तो पत्नी के हाथ का टिफिन लेकर जाते हैं। उन्हें फिट रहने के लिए घर का खाना ही भाता है। वह बाहर का खाना नहीं खाते हैं और जंक फूड या चीनी से भी दूर रहते हैं।
नींद की अच्छी आदत
- एकनाथ शिंदे का मानना है कि अगर आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तो वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा। इसलिए आपको जितनी नींद जरूरी है, उतनी जरूर लें। नींद सही से पूरी होने पर शरीर और दिमाग दोनों ही बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा वह खूब पानी पीते हैं, जिससे उनका शरीर हाइड्रेटेड रहें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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