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कम दाम और ज्यादा आराम: अब 2500 के अंदर खरीदें स्केचर्स के बेस्ट रेटेड जूते

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी लंबे समय से जूतों की तलाश में हैं? तो ये एक अच्छा मौका है। बेहद कम दाम में स्केचर्स के जूते घर बैठे ऑर्डर करें।

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अगर आपको भी जूते का शौक है, मगर हर बार ज्यादा खर्च करना मुमकिन नहीं होता तो क्यों न इस मौके का लाभ उठाएं। Amazon से खरीदें स्केचर्स के हल्के आरामदायक जूते वो भी आधे दाम में। इस समय जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। इन पर 50% से अधिक छूट मिल जाएगा, प्राइस ड्रॉप डील्स में बेस्ट रेटेड जूतों को फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ घर मंगवाएं। आपका काम आसान हो जाए, इसके लिए आज हम लाए हैं, 8 बेस्ट रेटेड जूते वो भी 2500 रूपए के अंदर!

skechers shoes
स्केचर्स के जूते।

यहां 2500 के अंदर खरीदें स्केचर्स के 8 बजट फ्रेंडली जूते:

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1. Skechers Mens 58360Shoes

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Skechers का ये जूता हल्का और आरामदायक विकल्प है। खासकर अगर आपको हवादार जूते पसंद हैं, तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन पैरों के मूवमेंट अनुसार आसानी से एडजस्ट हो जाता है, इस प्रकार लंबी दूरी तय करनी हो या फिर हल्का एक्सरसाइज करना हो आप गतिविधियों के दौरान पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इसे डेली वियर के लिए एक अच्छा विकल्प माना गया है। खासकर जो लोग ऑफिस के लिए रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित होगा।

2500 से अधिक उपभोक्ताओं का भरोसेमंद जूता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और संतुलन बनाए रखता है। इस तरह किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों में थकान की संभावना कम होती है। ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज वियर और आउटिंग शॉपिंग जैसे किसी भी मौके पर आराम से कैरी कर सकते हैं। लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी पैरों में किसी तरह की असहजता महसूस नहीं होगी।

Skechers के इस रनिंग शूज का हल्का आरामदायक डिजाइन इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगा। अगर आपको भी लंबे समय से बजट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो इसे एक मौका जरूर दें। आम तौर पर स्केचर्स के जूते काफी महंगे आते हैं, परंतु इस समय ये जूता 53% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये मौका बार-बार नहीं आएगा। विशेष रूप से जो लोग रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन्हें ये जूता बेहद पसंद आएगा।

वहीं जिम वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग और रनिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए ये जूता एक अच्छा विकल्प साबित होगा। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, इस प्रकार गतिविधियों के दौरान बेहतर बैलेंस मेंटेन रहता है और आप अधिक उत्पादकता के साथ शारीरिक गतिविधियों में भाग ले पाते हैं। ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज वियर और आउटिंग शॉपिंग जैसे किसी भी मौके पर आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं।

स्केचर्स का ये जूता मजबूत और टिकाऊ है, साथ ही बेहद आरामदायक भी है। इस क्वालिटी का जूता इतने कम दाम में मिलना मुश्किल है, इस समय 50% का ऑफ चल रहा। ऑफर सीमित समय तक रहेगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं ने इस जूते पर सकारात्मक फीडबैक भी दिए हैं। जॉगिंग, ट्रैवलिंग, ड्राइविंग जैसी गतिविधियों के दौरान पहनने के लिए इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता।

6. Skechers Men Summits Sneakers

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बजट में रनिंग शूज चाहिए तो SKECHERS का ये जूता आज ही ऑर्डर करें। इस जूते का गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल डिजाइन दोनों ही बेमिसाल हैं, जो पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करते हैं। इस जूता का हल्का डिजाइन आपके पैरों को बेहद आरामदायक एहसास देगा। अगर आपको लेस वाले जूते नहीं पसंद आते तो इसे जरूर खरीदें। ये जूता उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिन्हें कम दाम में मजबूत और टिकाऊ जूता चाहिए।

स्केचर्स के इस जूते को जितना चाहे इस्तेमाल करें, इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा! वहीं 47% के ऑफ पर केवल 2100 रुपए में आप इसे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इतने कम दाम में इस क्वालिटी का जूता मिलना बहुत मुश्किल है। खासकर वर्कआउट और एक्सरसाइज के दौरान ये आपके पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है, जिससे आप लंबे समय तक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

स्केचर्स का ये जूता 2700 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा विकल्प है। ये जूता देखने में जितना स्टाइलिश है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इस जूते को शारीरिक गतिविधियों के दौरान पहनने के अलावा कैजुअली स्टाइल कर सकते हैं। इसका सपोर्टिव सोल बैलेंस मेंटेन रखता है, इस प्रकार किसी भी गतिविधि के दौरान चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। खासकर इसकी फैब्रिक हल्की है, जिससे पैरों में हवा का बहाव बना रहता है और पसीना जमा नहीं होता।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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