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जापान में आलस को मानते हैं बीमारी, इन 8 स्मार्ट तरीकों से लोग छोड़ देते हैं टालमटोल की आदत

By Avantika Jain
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जापान के लोग आलस को एक बीमारी की तरह देखते हैं। वह मानते हैं कि काम का प्रेशर और शरीर के भारी होने पर आलस आ सकता है। लेकिन इससे निपटने के लिए जापानी लोग इन 8 स्मार्ट तरीकों को अपनाते हैं।  

जापान में आलस को मानते हैं बीमारी, इन 8 स्मार्ट तरीकों से लोग छोड़ देते हैं टालमटोल की आदत

आज की भागदौड़ भरी लाइफ में भी आप एक आलसी व्यक्ति हैं तो आपको वाकई खुद पर काम करने की जरूरत है। जापान में आलस को एक मानसिक और शारीरिक बीमारी की तरह देखा जाता है। उन लोगों का मानना है कि व्यक्ति तब आलसी होता है जब वह किसी सिस्टम पर काम नहीं कर रहा होता। इससे निपटने के लिए वहां के लोग कुछ तरीकों पर काम करते हैं। अगर आप भी आलसी या काम में टालमटोली करते हैं तो यहां इस आदत से निपटने के लिए 8 तरीकों को पढ़ें।

आलस से निपटने के लिए जापानी 8 तरीके

1) काइजेन- ये तरीके कहता है कि बड़े लक्ष्य की बजाय छोटे-छोटे सुधारों से शुरुआत करें। इसके लिए अपनी दिन की शुरुआत किसी एक ऐसे लक्ष्य से करें जो बहुत छोटा हो,जिसके बारे में ब्रेन सोच ना सके।

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2) इकिगाई- इस शब्द का मतलब है जीवन जीने की वजह। आलस को त्यागने के लिए क्या से ज्यादा क्यों पर फोकस करना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो उसमें काम करने की प्रेरणा बढ़ सकती है।

3) हारा हाची बू- बहुत ज्यादा खाने से फोकस, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी कम हो सकती है। बहुत से जापानी लोग आज भी खाना सिर्फ 80 पर्सेंट पेट भरने तक खाते हैं। पेट थोड़ा बहुत खाली होने पर आप ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं।

4) फोकस पर काम करें- कुछ आदतें बनाने से कई फायदे मिलते हैं। आप भी कुछ आदतों को अपने लिए सेट कर सकते हैं। जैसे 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। काम की शुरुआत से पहले डीप ब्रीदिंग की प्रेक्टिस करें। धीरे-धीरे आपका दिमाग इन आदतों का आदि हो जाएगा और आपको डीफ फोकस में मदद मिलेगी।

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5) अपने स्पेस को साफ रखें- एक बिखरे हुए घर का असर मेंटर हेल्थ पर पड़ता है। गंदगी की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और फोकस कम हो जाता है। जिसकी वजह से प्रोडक्टिव रहने में दिक्कत होती है।

6) किंटसुगी- काम टालने की आदत के पीछे अक्सर असफलता का डर छिपा होता है। जबकि काम पूरा करने से गति मिलती है। परफेक्शन के इंतजार में अक्सर आप अटके रह जाते हैं।

7) वाबी-साबी- इस आदत में सबकुछ परफेक्ट होने से पहले एक्शन लेना होता है। कभी भी परफेक्ट कंडीशन का इंतजार ना करें। जो आपके पास है उसी से शुरुआत करें।

8) एक सिस्टम बनाएं- सिर्फ मोटिवेशन आपके बिहेवियर को नहीं बदल सकती है। एक सही सिस्टम से लंबे समय तक चलने वाला अनुशासन बनता है।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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