स्मृति ईरानी ने फैट से फिट होने के लिए इन चीजों को खाना कर दिया था बंद, जानें 'तुलसी' का फिटनेस मंत्र

स्मृति ईरानी ने फैट से फिट होने के लिए इन चीजों को खाना कर दिया था बंद, जानें 'तुलसी' का फिटनेस मंत्र

संक्षेप:

Smriti Irani Fat to Fit transformation: एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने फैट से फिट होने तक की जर्नी बखूबी तय की है। उन्होंने रूटीन और फिक्स डायट के साथ अपना वजन कम किया। 50 की उम्र में भी स्मृति बिल्कुल फिट दिखती हैं। चलिए उनका फिटनेस सीक्रेट जानते हैं।

Dec 07, 2025 09:41 am IST
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का दमदार किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस स्मृति ईरानी लोगों की प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने मॉडलिंग, एक्टिंग, राजनीति सभी में अपना सफल नाम बनाया और हर फील्ड में अच्छा काम किया। 50 की उम्र में स्मृति ईरानी काफी फिट रहती हैं और इसके लिए वह कड़ी मेहनत करती हैं। एक्ट्रेस का वजन बीच में काफी बढ़ गया है, जिसे उन्होंने कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट डायट फॉलो की थी। चलिए आज आपको स्मृति ईरानी के फिटनेस रूटीन और उनके डायट प्लान के बारे में बताते हैं।

फैट से फिट कैसे हुई

राजनीति में आने के बाद स्मृति ईरानी का वजन तेजी से बढ़ा था। इस फील्ड में उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम और डेस्क वर्क ज्यादा हो गया था। ऐसे में उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर उन्होंने एक्टर जैकी श्रॉफ द्वारा बताई गई डायट फॉलो करना शुरू की। इस डायट की वजह से उनका 27 किलो वजन कम हुआ और वो भी सिर्फ 180 दिनों में।

ग्लूटेन-डेयरी फ्री

स्मृति ईरानी ने ग्लूटेन और डेयरी फ्री डायट लेना शुरू कर दी थी। इस डायट में जानवरों से मिलने वाला दूध या उससे बनी चीजों को नहीं खाना होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है, जो कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इन चीजों को खाने से परहेज किया जाता है। ग्लूटेन ज्यादातर ब्रेड, पास्ता, बिस्किट, सीड्स, सॉस, ग्रेवी वाली चीजों में पाया जाता है। इस तरह की डायट लेने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और क्रॉनिक डिसीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है।

योगा

स्मृति ईरानी सुबह उठते ही सबसे पहले आधे घंटे योगा-मेडिटेशन करती हैं। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है और मन शांत रहता है। इसके बाद वह नींबू-शहद वाला गुनगुना पानी पीती हैं।

प्रोटीन युक्त नाश्ता

एक्ट्रेस फिर प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करती हैं। इसमें अंडा और जूस शामिल होता है। ब्रेकफास्ट में वह नट्स भी लेती हैं। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और खाने की क्रेविंग कम होती है।

बैंगन खाती हैं

स्मृति बैंगन की सब्जी और भरता खूब खाती हैं। बैंगन में मौजूद फायबर पेट को भरते हैं और भूख कम लगती है। ये वजन कंट्रोल करने के साथ ब्लड शुगर को भी काबू में करता है।

वॉक जरूर करें

स्मृति ईरानी का कहना है कि मुझे जब शूटिंग से समय नहीं मिलता तो जब भी मौका मिलता है मैं वॉक करने लगती है। फिर चाहे वो शूटिंग सेट हो या घर पर। वॉक करना शरीर के लिए काफी अच्छा है और इससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है।

