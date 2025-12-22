क्योंकि सास भी कभी बहू थी की 'नोयना' खुद को कैसे रखती हैं फिट-मेंटेन, जानें बरखा बिष्ट का फिटनेस मंत्र

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी की एक्ट्रेस बरखा बिष्ट सीरियल में नोयना का रोल निभा रही हैं। एक्ट्रेस की एक्टिंग के अलावा फिटनेस, सुंदरता पर भी लोग फिदा हो चुके हैं। चलिए एक्ट्रेस का फिटनेस रूटीन जानते हैं।

टीवी का हिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस वक्त लीप के बाद अलग मोड़ पर चल रहा है। 6 साल के लीप के बाद नोयना ने शांति निकेतन पर अपना कब्जा जमा लिया और तुलसी ने अलग घर बसा लिया है। भले ही सीरियल में नोयना को विलेन के तौर पर दिखाया जा रहा हो, लेकिन असल में उनसे कोई नफरत नहीं करता है। एक्ट्रेस बरखा बिष्ट ने नोयना का रोल निभाया है और काफी अच्छे से उन्होंने इस किरदार को किया। नोयना की इमेज होम ब्रेकर वाली बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही हैं। बरखा सालों से बंगाली-हिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं लेकिन उन्हें सीरियल से अलग पहचान मिल गई है। बरखा बिष्ट सीरियल में अक्सर साड़ियां कैरी करती हैं और उसमें उनका मेंटेन-फिट फिगर साफ दिखता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं बरखा का फिटनेस मंत्र क्या है।

बरखा का फिटनेस मंत्र बरखा फिटनेस को लेकर कहती हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी को फिट रहना चाहिए और खासतौर पर जब हम ऐसी इंडस्ट्री से हैं। जहां हमारा लुक ही सबकुछ है, तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हैं और वर्कआउट करने के लिए निकल जाती हूं। अगर कभी मॉर्निंग शूट हुआ, तो वर्कआउट बाद में कर लेती हूं।

वर्कआउट में क्या है बरखा का कहना है कि वर्कआउट में जो एक्सरसाइज होती है, वो मैं रोजाना रूटीन से करती हूं। इसके अलावा मैं रनिंग, किक बॉक्सिंग, जंपिंग, डांसिंग भी करती हूं। ये सभी ऑप्शन फिट रहने के लिए सबसे बेस्ट और सरल हैं। इसके अलावा बरखा को ट्रेकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग चलाना भी पसंद है। उन्हें योगा करना पसंद नहीं है, वह इसे बोरिंग समझती है।

डायट क्या है बरखा बिष्ट का कहना है कि मैं सिंपल डायट लेती हूं और वो भी कुछ भागों में बांटकर। सुबह बरखा जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक पीती हैं और फिर हल्का नाश्ता कर लेती हूं। उनके नाश्ते में कई बार दूध और कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। फिर लंच में वह 2 रोटी, सब्जी, दाल, दही खाती हैं। इसके अलावा बरखा प्रोटीन बार या फिर फल बीच में खाती रहती हैं। डिनर में बरखा चावल, चिकन, दाल या फिर फिश खाती हैं। बरखा हफ्ते में 1 दिन चीट डे भी मनाती हैं, जिसमें वह चीज पिज्जा खाती हैं।