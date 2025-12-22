Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसkyunki saas bhi kabhi bahu thi barkha bisht aka noina fitness and diet plan at the age of 45
क्योंकि सास भी कभी बहू थी की 'नोयना' खुद को कैसे रखती हैं फिट-मेंटेन, जानें बरखा बिष्ट का फिटनेस मंत्र

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की 'नोयना' खुद को कैसे रखती हैं फिट-मेंटेन, जानें बरखा बिष्ट का फिटनेस मंत्र

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की एक्ट्रेस बरखा बिष्ट सीरियल में नोयना का रोल निभा रही हैं। एक्ट्रेस की एक्टिंग के अलावा फिटनेस, सुंदरता पर भी लोग फिदा हो चुके हैं। चलिए एक्ट्रेस का फिटनेस रूटीन जानते हैं।

Dec 22, 2025 09:31 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी का हिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस वक्त लीप के बाद अलग मोड़ पर चल रहा है। 6 साल के लीप के बाद नोयना ने शांति निकेतन पर अपना कब्जा जमा लिया और तुलसी ने अलग घर बसा लिया है। भले ही सीरियल में नोयना को विलेन के तौर पर दिखाया जा रहा हो, लेकिन असल में उनसे कोई नफरत नहीं करता है। एक्ट्रेस बरखा बिष्ट ने नोयना का रोल निभाया है और काफी अच्छे से उन्होंने इस किरदार को किया। नोयना की इमेज होम ब्रेकर वाली बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही हैं। बरखा सालों से बंगाली-हिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं लेकिन उन्हें सीरियल से अलग पहचान मिल गई है। बरखा बिष्ट सीरियल में अक्सर साड़ियां कैरी करती हैं और उसमें उनका मेंटेन-फिट फिगर साफ दिखता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं बरखा का फिटनेस मंत्र क्या है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बरखा का फिटनेस मंत्र

बरखा फिटनेस को लेकर कहती हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी को फिट रहना चाहिए और खासतौर पर जब हम ऐसी इंडस्ट्री से हैं। जहां हमारा लुक ही सबकुछ है, तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हैं और वर्कआउट करने के लिए निकल जाती हूं। अगर कभी मॉर्निंग शूट हुआ, तो वर्कआउट बाद में कर लेती हूं।

वर्कआउट में क्या है

बरखा का कहना है कि वर्कआउट में जो एक्सरसाइज होती है, वो मैं रोजाना रूटीन से करती हूं। इसके अलावा मैं रनिंग, किक बॉक्सिंग, जंपिंग, डांसिंग भी करती हूं। ये सभी ऑप्शन फिट रहने के लिए सबसे बेस्ट और सरल हैं। इसके अलावा बरखा को ट्रेकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग चलाना भी पसंद है। उन्हें योगा करना पसंद नहीं है, वह इसे बोरिंग समझती है।

Barkha Bisht

डायट क्या है

बरखा बिष्ट का कहना है कि मैं सिंपल डायट लेती हूं और वो भी कुछ भागों में बांटकर। सुबह बरखा जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक पीती हैं और फिर हल्का नाश्ता कर लेती हूं। उनके नाश्ते में कई बार दूध और कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। फिर लंच में वह 2 रोटी, सब्जी, दाल, दही खाती हैं। इसके अलावा बरखा प्रोटीन बार या फिर फल बीच में खाती रहती हैं। डिनर में बरखा चावल, चिकन, दाल या फिर फिश खाती हैं। बरखा हफ्ते में 1 दिन चीट डे भी मनाती हैं, जिसमें वह चीज पिज्जा खाती हैं।

फिटनेस टिप्स

बरखा का कहना है कि आप अच्छा खाओ और वर्कआउट करो, तो फिट और मेंटेन फिगर पा सकते हो। मैं फिगर मेंटेन करने के लिए वर्कआउट नहीं करती हूं बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए कर रही हूं। बरखा का मानना है कि अगर आप खुद पर थोड़ा सा ध्यान दो तो आसानी से हेल्दी रह सकतो हो।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।