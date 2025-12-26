क्या प्लास्टिक केमिकल्स महिलाओं की फर्टिलिटी के लिए बन रहे हैं बड़ा खतरा? एक्सपर्ट ने दी सलाह

संक्षेप: पैकेज्ड फूड, प्लास्टिक की बोतलें, कॉस्मेटिक्स, घर की सफाई के प्रोडक्ट्स और यहां तक कि हवा के जरिए भी ये केमिकल्स चुपचाप शरीर में पहुंच रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ये तत्व शरीर के हार्मोन सिस्टम में दखल देते हुए महिलाओं की प्रजनन सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।

आजकल के भागदौड़ भरे व्यस्त जीवन में माइक्रोप्लास्टिक्स और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स (EDCs) दबे पांव रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हाल की रिसर्च के मुताबिक ये माइक्रोप्लास्टिक्स (प्लास्टिक के सूक्ष्म कण) और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स (EDCs) महिलाओं के हार्मोनल संतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। पैकेज्ड फूड, प्लास्टिक की बोतलें, कॉस्मेटिक्स, घर की सफाई के प्रोडक्ट्स और यहां तक कि हवा के जरिए भी ये केमिकल्स चुपचाप शरीर में पहुंच रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ये तत्व शरीर के हार्मोन सिस्टम में दखल देते हुए महिलाओं की प्रजनन सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट सीके बिरला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. कीर्ति खेतान के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक्स और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स आज महिलाओं की प्रजनन सेहत के लिए एक अदृश्य लेकिन गंभीर खतरे के रूप में उभर रहे हैं। ये कण और केमिकल्स अब पानी, फूड पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, घरेलू उत्पादों और हवा तक में मौजूद हैं। जो शरीर के अंदर पहुंचकर माइक्रोप्लास्टिक्स सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि BPA, फ्थैलेट्स, पैरबेंस और PFAS जैसे EDCs, जो शरीर के नेचुरल हार्मोन्स की नकल करते हैं या उनके काम में रुकावट डालते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। जो ओव्यूलेशन, पीरियड्स और फर्टिलिटी के लिए बेहद जरूरी हैं।

रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वाति सिन्हा कहती हैं कि BPA, फ्थैलेट्स और कीटनाशकों जैसे EDCs शरीर के नेचुरल हार्मोन्स की नकल करके उनके काम को ब्लॉक कर देते हैं। लंबे समय तक इसका असर अनियमित पीरियड्स, तेज PMS, फर्टिलिटी में कमी, ओवरीज की गड़बड़ी, कम उम्र में प्यूबर्टी और प्रेग्नेंसी से जुड़ी जटिलताओं के रूप में सामने आ सकता है।

माइक्रोप्लास्टिक्स के साइड इफेक्ट माइक्रोप्लास्टिक्स अब खाने-पीने की चीजों, पानी और यहां तक कि खून में भी पाए जा चुके हैं। ये शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे प्रजनन अंगों पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे केमिकल्स के संपर्क में आने वाली महिलाओं में PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, थायरॉइड की समस्या,प्रेग्नेंसी की शुरुआती अवस्था और इम्प्लांटेशन में दिक्कत, अंडों (एग क्वालिटी) की गुणवत्ता प्रभावित, लड़कियों में कम उम्र में प्यूबर्टी की शुरुआत और हार्मोन से जुड़े कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है।