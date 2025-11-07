लंबी जिंदगी का राज हैं रोजाना की ये 7 बोरिंग आदतें, डॉ. मनीषा ने शेयर किया हेल्थ सीक्रेट

संक्षेप: कुछ आदतें देखने में भले ही बोरिंग लगें, लेकिन लंबी और हेल्दी जिंदगी की असली कुंजी होती हैं। ऐसी ही 5 बोरिंग लगने वाली 5 आदतों के बारे में सीके बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर- इंटरनल मेडिसिन,डॉ. मनीषा अरोड़ा जानकारी दे रहे हैं।

आजकल ज्यादातर लोग जल्दी फिट होने के शॉर्टकट्स, ट्रेंडी डाइट्स और सोशल मीडिया के हेल्थ हैक्स के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन असली फर्क तो उन्हीं सिंपल और लगातार निभाई जाने वाली आदतों से पड़ता है जो देखने में भले ही बोरिंग लगें, लेकिन लंबी और हेल्दी जिंदगी की असली कुंजी हैं। ऐसी ही 5 बोरिंग लगने वाली 5 आदतों के बारे में सीके बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर- इंटरनल मेडिसिन,डॉ. मनीषा अरोड़ा जानकारी दे रहे हैं।

1. एक ही टाइम पर सोना और जागना नींद का एक तय समय रखना, सबसे आसान और असरदार हेल्थ हैबिट्स में से एक है। रोजाना एक ही वक्त पर सोने और उठने से बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहती है, मेटाबॉलिज्म ठीक बना रहता है, मूड बेहतर रहता है और डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। अच्छी नींद शरीर और दिमाग दोनों को रिपेयर करती है।

2. घर का बना खाना खाना घर का खाना शायद एक्साइटिंग न लगे, लेकिन यही सबसे सुरक्षित और हेल्दी होता है। घर पर बने भोजन में नमक, चीनी और तेल कम मात्रा में यूज होता है, जिससे वजन, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं कंट्रोल में रहती हैं। साथ ही, इससे हमें पता रहता है कि क्या और कितना खा रहे हैं।

3. रोजाना थोड़ा चलना रोजाना कुछ देर की सैर सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है, जिसके लिए किसी जिम या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखती है, स्ट्रेस कम करती है और डाइजेशन को सुधारती है। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रोज चलते हैं, वो ज्यादा जीते हैं और उनका मूड भी बेहतर बना रहता है।

4. पर्याप्त पानी पीना पानी हमारे शरीर की हर सेल के लिए जरूरी है। ये टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, डाइजेशन में मदद करता है और वजन को कंट्रोल में रखता है। दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीने की आदत थकान को कम करती है और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है।

5. स्क्रीन टाइम कम करना ज्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते रहने से आंखों में थकान, नींद में गड़बड़ी और स्ट्रेस बढ़ता है। थोड़ी-थोड़ी देर में स्क्रीन से ब्रेक लेना और कुछ 'नो-स्क्रीन आवर्स' रखना दिमाग को रिलैक्स करता है और रियल लाइफ एक्टिविटी बढ़ाता है।

6. स्ट्रेस को संभालना सीखना ध्यान लगाना, लिखना या गहरी सांस लेना, ये सब भले ही सिंपल लगें, लेकिन बहुत असरदार हैं। लगातार बढ़ता स्ट्रेस शरीर को बूढ़ा बनाता है, इम्यूनिटी कम करता है और बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। दिन में कुछ मिनट शांति से बैठना या मेडिटेशन करना मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद है।

7. नियमित हेल्थ चेकअप करवाना कई बार लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक कोई बड़ी दिक्कत न हो जाए। लेकिन रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच से बीमारियों को शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ा जा सकता है, जिससे इलाज आसान होता है।