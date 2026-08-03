रोजाना होता है सिरदर्द? ये 5 आदतें हो सकती हैं वजह, आज ही बदलें

अगर सिरदर्द आपको अक्सर परेशान करता है तो आपको इससे निपटने के लिए कुछ आदतों को सुधारना चाहिए। यहां रोजाना की उन 5 आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सिरदर्द को ट्रिगर करती हैं।

सिरदर्द होना एक कॉमन समस्या है और ये कई वजहों से हो सकता है। यहां जानिए 5 आदतें जो सिरदर्द को ट्रिगर करती हैं।

बहुत सी महिलाएं और पुरुष रोजाना सिरदर्द होने की शिकायत करते हैं। वैसे तो ये एक कॉमन समस्या है लेकिन रोजाना इसका होना आपको परेशान कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को सिरदर्द होता है तो ये अलग-अलग तरह से महसूस हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को सिरदर्द होने पर सिर में हल्का भारीपन होता है। कभी किसी को तेज धड़कती हुआ दर्द होता है तो लवहीं कई बार आंखों के पीछे चुभन होने लगती है। जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है उन्हें सिर के आधे हिस्से में तेज दर्द होता है जो रुक-रुक कर होता है। इसमें उल्टी जैसा महसूस हो सकता है और तेज रोशनी या शोर से परेशानी का हो सकती है। महीने में कभी सिरदर्द होना एक कॉमन समस्या हो सकता है लेकिन अगर रोजाना ऐसा हो तो आपको कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है। यहां 5 ऐसी कॉमन आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सिरदर्द का कारण बनती हैं।

सिरदर्द ट्रिगर करने वाली 5 आदतें 1) खाना स्किप करना जब भी कोई व्यक्ति खाना स्किप करता है या फिर देरी से खाना खाता है तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जो सिरदर्द खासतौर से माइग्रेन का कारण बनते हैं। नियमित गैप में पौष्टिक खाने से ऐसा होने से बचा जा सकता है।

2) पानी ना पीना ये सबसे कॉमन आदतों में से एक है। जब आप दिनभर पानी नहीं पीते हैं या फिर कम पानी पीते हैं तो पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन सिरदर्द का सबसे आम कारण है। भले ही आप सही महसूस कर रहे हों लेकिन फिर भी पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

3) नींद से जुड़ी समस्याएं बहुत कम या बहुत ज्यादा सोने से सिरदर्द हो सकता है। रोजाना सात से आठ घंटे सोना सबसे अच्छा है। रात के समय स्क्रीन ज्यादा देखने की वजह से भी सिरदर्द होने के चांस बढ़ता है। इस आदत से बचने में भलाई है।

4) बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल या टैबलेट का बहुत देर तक इस्तेमाल करने से आंखों पर जोर पड़ता है, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव और टेंशन से सिरदर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए 20-20-20 रूल को फॉलो करे। इस रूल को अपनाने से हर 20 मिनट में, कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। बीच-बीच में ब्रेक लेने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है।