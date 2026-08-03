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रोजाना होता है सिरदर्द? ये 5 आदतें हो सकती हैं वजह, आज ही बदलें

By Avantika Jain
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अगर सिरदर्द आपको अक्सर परेशान करता है तो आपको इससे निपटने के लिए कुछ आदतों को सुधारना चाहिए। यहां रोजाना की उन 5 आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सिरदर्द को ट्रिगर करती हैं। 

5 daily habits that trigger headache change these habits today
सिरदर्द होना एक कॉमन समस्या है और ये कई वजहों से हो सकता है। यहां जानिए 5 आदतें जो सिरदर्द को ट्रिगर करती हैं।

बहुत सी महिलाएं और पुरुष रोजाना सिरदर्द होने की शिकायत करते हैं। वैसे तो ये एक कॉमन समस्या है लेकिन रोजाना इसका होना आपको परेशान कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को सिरदर्द होता है तो ये अलग-अलग तरह से महसूस हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को सिरदर्द होने पर सिर में हल्का भारीपन होता है। कभी किसी को तेज धड़कती हुआ दर्द होता है तो लवहीं कई बार आंखों के पीछे चुभन होने लगती है। जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है उन्हें सिर के आधे हिस्से में तेज दर्द होता है जो रुक-रुक कर होता है। इसमें उल्टी जैसा महसूस हो सकता है और तेज रोशनी या शोर से परेशानी का हो सकती है। महीने में कभी सिरदर्द होना एक कॉमन समस्या हो सकता है लेकिन अगर रोजाना ऐसा हो तो आपको कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है। यहां 5 ऐसी कॉमन आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सिरदर्द का कारण बनती हैं।

सिरदर्द ट्रिगर करने वाली 5 आदतें

1) खाना स्किप करना

जब भी कोई व्यक्ति खाना स्किप करता है या फिर देरी से खाना खाता है तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जो सिरदर्द खासतौर से माइग्रेन का कारण बनते हैं। नियमित गैप में पौष्टिक खाने से ऐसा होने से बचा जा सकता है।

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2) पानी ना पीना

ये सबसे कॉमन आदतों में से एक है। जब आप दिनभर पानी नहीं पीते हैं या फिर कम पानी पीते हैं तो पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन सिरदर्द का सबसे आम कारण है। भले ही आप सही महसूस कर रहे हों लेकिन फिर भी पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

3) नींद से जुड़ी समस्याएं

बहुत कम या बहुत ज्यादा सोने से सिरदर्द हो सकता है। रोजाना सात से आठ घंटे सोना सबसे अच्छा है। रात के समय स्क्रीन ज्यादा देखने की वजह से भी सिरदर्द होने के चांस बढ़ता है। इस आदत से बचने में भलाई है।

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4) बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम

मोबाइल या टैबलेट का बहुत देर तक इस्तेमाल करने से आंखों पर जोर पड़ता है, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव और टेंशन से सिरदर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए 20-20-20 रूल को फॉलो करे। इस रूल को अपनाने से हर 20 मिनट में, कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। बीच-बीच में ब्रेक लेने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

5) कैफीन ज्यादा लेना या अचानक कॉफी छोड़ना

कम मात्रा में कैफीन सिरदर्द कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन ज्यादा मात्रा या अचानक इसे छोड़ देने से सिरदर्द बढ़ सकता है। बेहतर है कि कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए और सिरदर्द से राहत के लिए इस पर निर्भर न रहा जाए।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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