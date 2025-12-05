सिर्फ 1 तरीके से घटा लिया 40 किलो वजन, किडनी डॉक्टर ने शेयर की वेट लॉस जर्नी

संक्षेप: Doctor Share 1 Method For Weight Loss: नेफ्रोलॉजिस्ट ने 2 साल में 40 किलो वजन घटाने के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जिसमे उन्होंने एक इफेक्टिव मेथड वजन घटाने के लिए बताया है।

वेट लॉस करना लाखों लोगों के लिए किसी स्ट्रगल से कम नहीं। कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है तो कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है। कुछ तो फटाफट वजन घटाने के चक्कर में डायटिंग करते हैं। फिर भी वजन वहीं का वहीं रहता है। लेकिन मोटापे के शिकार नेफ्रालॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर ने 40 किलो वजन घटाकर खुद को फिट और हेल्दी बनाया। अपनी वेट लॉस जर्नी को डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया है और एक तरीका बताया जिससे उन्हें इतना वजन घटाने में मदद मिली। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर किए जिससे सेफ तरीके से वजन घटाने में लोगों को मदद मिल सके।

वेट लॉस का सबसे सरल तरीका डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपना 40 किलो वजन घटाया और वेट लॉस का सबसे आसान तरीका कैलोरी डिफिसिट है। कैलोरी में कमी करके ही वजन घटाने में मदद मिलती है। अपने पेशेंट को वेट लॉस का बेसिक रूल समझाते हुए बताया कि बॉडी में मसल्स प्रिजर्व करने और फैट लॉस करने के लिए प्रोटीन की मात्रा ज्यादा खाएं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें और जिम जाएं। ये चीजें मसल्स को बनाकर रखेंगी और फैट को गलाएंगी। लेकिन इसके साथ ही बेसिक प्रिसिंपल है कि आप हर चीज को कैलकुलेट करें और अपनी कैलोरी को काउंट करें। खाने से कंज्यूम होने वाली कैलोरी और रोजाना बर्न करने वाली कैलोरी को पूरा कैलकुलेट करें। जिससे वेट लॉस करना आसान होगा।

वेट लॉस को अपनी आदत में कैसे शामिल करें डॉक्टर सबरवाल ने बताया कि वेट लॉस के स्टार्टिंग में आपको काफी मुश्किल हो सकती है। पहला हफ्ता काफी कठिन लगता है, वहीं दूसरे हफ्ते में आसान और तीसरे हफ्ते से आदत बन जाती है। वेट लॉस के चैलेंज में दो चीजें जरूरी है, पहला आपकी इच्छा शक्ति और दूसरी कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। जब आप लगातार अपनी इच्छा शक्ति से वेट लॉस करेंगे तो सक्सेज जरूर होंगे।