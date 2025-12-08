Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसkareena Kapoor nutritionist rujuta warns it is not complement if you look 20 at the age of 40 gives health parameters
क्या आप भी 40 की उम्र में दिखती हैं 20 जैसी? जानें करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट इसे क्यों मानती हैं बुरा

क्या आप भी 40 की उम्र में दिखती हैं 20 जैसी? जानें करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट इसे क्यों मानती हैं बुरा

संक्षेप:

बॉलीवुड की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर सीजनल और लोकल चीजें खाने पर जोर देती हैं। वह डायटिंग के भी खिलाफ हैं। अब उनका कहना है कि जो लोग अपनी कम उम्र से छोटे दिखते हैं , उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। रुजुता ने इसकी वजह भी बताई।

Dec 08, 2025 09:49 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी उम्र से छोटे दिखना चाहते हैं। एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट के लिए लोग ना जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस बीच करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट रुजता दिवेकर ने कुछ ऐसा कहा है जो कि बढ़ती उम्र की चिंता करने वालों को राहत देगा। वहीं जो लोग कम उम्र के दिखते है, उन्हें बुरा लग सकता है। रुजता का मानना है कि इंसान जितनी उम्र का है उसे उतना दिखना चाहिए। उन्होंने हेल्थ अच्छे होने के कुछ पैरामीटर्स भी बनाए, चेक करें क्या आपमें ये सब हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

70 की हैं तो 70 का दिखना जरूरी

रुजुता दिवेकर एंटी-एजिंग के खिलाफ हैं। वह लोगों को हेल्दी खुशहाल लाइफ जीने के लिए प्रमोट करती हैं। रुजता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जो एक इवेंट का है। इसमें वह बता रही हैं कि अच्छी हेल्थ किसी भी शेप, साइज में हो सकती है। किसी का मोटा, पतला, छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। वह बोलीं, 'अगर आप 40 साल की उम्र में 20 की लगती हैं तो यह कॉम्प्लिमेंट नहीं है। 70 की उम्र में 70 की लगें, 20 की उम्र में 20 की, यह बहुत बढ़िया बात है। आपके अंदर उतनी ही अंतर्दृष्टि आती है, उतनी ही सहानुभूति आती है, उतनी ही दयालुता आती है।' रुजता बोलीं उम्र के साथ शरीर का साइज थोड़ा बढ़ जाना प्रकृति की देन के रूप में लेना चाहिए और यह शरीर के लिए जरूरी है ताकि यह ठीक से चल सके।

रुजुता ने बताए ये मार्कर

रुजता ने यह भी कहा कि वेट और हेल्थ देश के प्राइमरी चैलेंज हैं। उन्होंने कुछ मार्कर भी बताए जो कि हेल्दी शरीर के लक्षण हैं जैसे सुबह उठकर रिफ्रेश फील करना, अच्छी तरह सोना, बिना किसी गिल्ट के खाना एंजॉय करना। इसमें सीजनल मिठाइयां जैसे पिन्नी और गाजर का हलवा सब शामिल हैं। साथ ही अपने पैरों पर खड़े होकर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फील करना।

रेग्युलर पीरियड्स भी जरूरी

रुजुता ने बताया कि महिलाओं को रेग्युलर बिना दर्द की मेंस्ट्रुअल साइकल भी महत्वपूर्ण होती है। वह बोलती हैं, 'हमें जानना चाहिए कि हमारा शेप और साइज यह तय नहीं करता कि हम कितने हेल्दी हैं। आपको सिर्फ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप अपने दोनों पैरों पर खड़ी हैं तो क्या हल्का फील कर रही हैं? अगर ऐसा है तो आप ठीक हैं।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Lifestyle kareena kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।