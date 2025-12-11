मक्खन के साथ आलू पराठा खाकर करीना कपूर ने कैसे मेंटेन किया था जीरो साइज फिगर, जानें उनका फिटनेस सीक्रेट
फिल्म टशन के दौरान करीना कपूर ने आलू का पराठा खाकर अपना साइज जीरो मेंटेन किया था। एक्ट्रेस ने इसके बारे में खुद इंटरव्यू के दौरान बताया था। चलिए आपको बताते हैं एक्ट्रेस ने खुद को कैसे रखा था फिट और क्या था उनका रूटीन।
एक्ट्रेस करीना कपूर खान दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं, जिसमें उन्होंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। करीना हर रोल के अंदर घुस जाती है और खुद को वैसा ही कर लेती हैं। फिल्म टशन के दौरान उनके फिगर का साइज जीरो था। इसे करीना ने कड़ी मेहनत के साथ मेंटेन किया था लेकिन साथ में मक्खन और आलू का पराठा खाया था। जी हां, वजन कम करने के दौरान करीना आलू का पराठा खाती थीं, दरअसल ये उन्हें खाना काफी पसंद है। लेकिन क्या आलू का पराठा खाकर भी वजन कम किया जा सकता है, चलिए आपको उनके फिटनेस टिप्स बताते हैं।
क्या कहते हैं फिटनेस कोच
डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट रक्षिता मेहरा का कहना है कि वेट लॉस करने के लिए अपना पसंदीदा खाना छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि आप एक दिन में कितनी कैलोरी खा रहे हैं, ये ध्यान में रखना मैटर करता है। अगर आप दिन में 1500 से 1800 कैलोरी ले रहे हैं, तो एक टाइम नाश्ते में 400 से 500 कैलोरी तक कैलोरी ले सकते हैं। आलू का पराठा जो कम घी या तेल में बनाया गया हो, उसके साथ दही-मक्खन लेना ज्यादा कैलोरी नहीं देता।
वर्कआउट पर फोकस
करीना ने साइज जीरो मेंटेन करने के लिए डाइटिशियन की सलाह पर वर्कआउट भी किया था। वह जितना खाती थीं, उतनी ही मेहनत भी करती थीं। वह घंटों जिम में पसीना बहाती थीं। रनिंग, जॉगिंग उनके रूटीन का हिस्सा थे।
नो ओवरइटिंग
करीना सुबह का नाश्ता हैवी करती थीं और इसके बाद दिन में हल्का खाना खाती थीं। वह ओवरइटिंग नहीं करती थी। अगर आप ओवरइटिंग करते हैं, तो वजन कभी कम नहीं होता और एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में जाती है।
नो शुगर-जंक
करीना इस दौरान शुगरी आइटम्स बिल्कुल नहीं खाती थीं और बाहर का खाना भी सख्त मना था। वह हमेशा घर का बना खाना ही खाती थीं और एक्सरसाइज करती थीं। यही वजह थी कि उनका साइज मेंटेन रहा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
