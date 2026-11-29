बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ अपनी फिटनेस और देसी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। यहां उनके वेलनेस ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं। जानिए, आखिर क्या है जैकी श्रॉफ का यह वेलनेस ड्रिंक, इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं?

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ अपनी फिटनेस, सादगी और देसी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी सेहत और रोजाना की आदतों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। कुछ दिनों से उनका एक खास वेलनेस ड्रिंक चर्चा में है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें मॉर्निंग वॉक या नियमित एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता। वहीं, कुछ लोग आलस या बिजी रूटीन के चलते फिजिकल एक्टिविटी से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे में लोग अपनी डेली रूटीन में कुछ आसान और नैचुरल ऑप्शन्स को शामिल करना चाहते हैं। जैकी श्रॉफ का यह देसी वेलनेस ड्रिंक भी बिजी रूटीन में हेल्थ का ख्याल रखने वालों के लिए बेहतरीन है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट या बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। किचन में आसानी से मिलने वाली आम चीजों से तैयार होने वाला ड्रिंक है। आइए जानते हैं जैकी श्रॉफ के इस सीक्रेट वेलनेस ड्रिंक के बारे में और इसे तैयार करने का सही तरीका क्या है और इससे जुड़े फायदे।

जैकी श्रॉफ की वेलनेस ड्रिंक और इसके फायदे कर्ली टेल्स के साथ इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने अपनी वेलनेस ड्रिंक के बारे में बताया। ये ड्रिंक और कुछ भी नहीं बल्कि अदरक का पानी है, जिसे रूटीन में एक्टर जरूर शामिल करते हैं। वह बताते हैं कि जो लोग चलते फिरते नहीं हैं उन्हें खाने के बाद इस ड्रिंक को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। हालांकि, इस ड्रिंक को हर समय नहीं पीना है बल्कि दिन में एक बार अपने रूटीन में शामिल करना है।

फायदे अदरक पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और पेट फूलने जैसी परेशानी कम करने में मदद कर सकता है।

अदरक से घबराहट और जी मिचलाने की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।

अदरक में मौजूद जिंजरॉल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

गर्म अदरक का पानी गले को आराम दे सकता है और सर्दी के दौरान होने वाली असहजता कम कर सकता है।

अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।

कुछ स्टडीज बताती हैं कि अदरक पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।

अदरक का नियमित सेवन ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कुछ लेवल पर पॉजिटिव असर डाल सकता है, हालांकि ये दवाओं का ऑप्शन नहीं है।

क्या है इस ड्रिंक को बनाने का तरीका जैकी बताते हैं कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को चेसें यानी कूट लें। फिर इस अदरक को गर्म पानी में डालें फिर इसे कुछ देर रहने दें और बाद में ग्लास में लेकर घूंट-घूंट करके पिएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि अदरक के पानी को बनाने से पहले अदरक को अच्छी तरह से धो लें, फिर ही इसका इस्तेमाल करें।