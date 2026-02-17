Hindustan Hindi News
क्या चावल का मांड निकालकर खाने से वजन नहीं बढ़ता? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया सही तरीका!

Feb 17, 2026 08:26 am IST
ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है कि अगर आप चावल पकाते समय उनका पानी (मांड) निकालकर खाएं तो वजन नहीं बढ़ता। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पानी निकालने से चावल की कैलोरी काफी कम हो जाती हैं। न्यूट्रीशनिस्ट डॉ शिखा सिंह ने इसी बारे में बताया है।

जब भी वेट लॉस की बात होती है तो सबसे पहले डाइटिंग का जिक्र आता है। राइस लवर्स के लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है क्योंकि सबसे पहले चावल छोड़ने की ही सलाह दी जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर चावल का पानी यानी मांड निकालकर खाया जाए तो इनकी कैलोरी काफी कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने का डर नहीं होता। लेकिन क्या इस बात में वाकई सच्चाई है? क्या वाकई चावल का पानी निकालने के बाद कितना भी खाएं, वजन बढ़ने का रिस्क नहीं होता? न्यूट्रीशनिस्ट और वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा सिंह ने इसी बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने 3 बदलावों के बारे में भी बताया है, जिन्हें कर के आप आराम से वेट लॉस जर्नी के दौरान राइस एंजॉय कर सकते हैं।

क्या चावल का पानी निकालकर खाने से वजन नहीं बढ़ता?

ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है कि अगर आप चावल पकाते समय उनका पानी (मांड) निकालकर खाएं तो वजन नहीं बढ़ता। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पानी निकालने से चावल की कैलोरी काफी कम हो जाती हैं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप चावल का पानी हटा देते हैं तो थोड़ा बहुत स्टार्च जरूर निकल जाता है, जिससे चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। लेकिन इस दौरान चावल के कई पोषक तत्व भी निकल जाते हैं।

वेट लॉस के दौरान चावल खा सकते हैं या नहीं?

अब सवाल है कि क्या वेट लॉस के दौरान चावल खा सकते हैं या नहीं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि बिल्कुल चावल खा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको उन्हें उबालकर पानी निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये तीन बदलाव करेंगे तो चावल भी खा पाएंगे और वेट लॉस भी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 3 बदलाव कौन से हैं।

पहला बदलाव: पोर्शन कंट्रोल है सबसे जरूरी

डॉ शिखा कहती हैं कि सबसे पहली जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पोर्शन कंट्रोल यानी लिमिट में खाना। अपनी किसी भी मील में 100-150 ग्राम से ज्यादा पके हुए चावल ना खाएं।

दूसरा बदलाव: प्रोटीन के साथ करें पेयर

चावल खा रहे हैं तो उसके साथ प्रोटीन का कोई सोर्स जरूर शामिल करें। न्यूट्रीशनिस्ट सलाह देती हैं कि आप चावल के साथ 50 ग्राम पनीर या 100 ग्राम सोयाबीन चंक्स शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा तोफू, चिकन या एक होल एग भी ले सकते हैं। प्रोटीन एड करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और फैट लॉस में भी मदद मिलती है।

तीसरा बदलाव: सब्जियां जरूर शामिल करें

डॉ शिखा सलाह देती हैं कि चावल के साथ लगभग 100 ग्राम अपनी मनपसंद पकी हुई सब्जियां जरूर शामिल करें। सब्जियों से फाइबर बढ़ जाएगा जो बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, इनका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और ये फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी मील बन जाएगी।

