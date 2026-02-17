क्या चावल का मांड निकालकर खाने से वजन नहीं बढ़ता? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया सही तरीका!
ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है कि अगर आप चावल पकाते समय उनका पानी (मांड) निकालकर खाएं तो वजन नहीं बढ़ता। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि पानी निकालने से चावल की कैलोरी काफी कम हो जाती हैं। न्यूट्रीशनिस्ट डॉ शिखा सिंह ने इसी बारे में बताया है।
जब भी वेट लॉस की बात होती है तो सबसे पहले डाइटिंग का जिक्र आता है। राइस लवर्स के लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है क्योंकि सबसे पहले चावल छोड़ने की ही सलाह दी जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर चावल का पानी यानी मांड निकालकर खाया जाए तो इनकी कैलोरी काफी कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने का डर नहीं होता। लेकिन क्या इस बात में वाकई सच्चाई है? क्या वाकई चावल का पानी निकालने के बाद कितना भी खाएं, वजन बढ़ने का रिस्क नहीं होता? न्यूट्रीशनिस्ट और वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा सिंह ने इसी बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने 3 बदलावों के बारे में भी बताया है, जिन्हें कर के आप आराम से वेट लॉस जर्नी के दौरान राइस एंजॉय कर सकते हैं।
वेट लॉस के दौरान चावल खा सकते हैं या नहीं?
अब सवाल है कि क्या वेट लॉस के दौरान चावल खा सकते हैं या नहीं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि बिल्कुल चावल खा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको उन्हें उबालकर पानी निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये तीन बदलाव करेंगे तो चावल भी खा पाएंगे और वेट लॉस भी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 3 बदलाव कौन से हैं।
पहला बदलाव: पोर्शन कंट्रोल है सबसे जरूरी
डॉ शिखा कहती हैं कि सबसे पहली जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पोर्शन कंट्रोल यानी लिमिट में खाना। अपनी किसी भी मील में 100-150 ग्राम से ज्यादा पके हुए चावल ना खाएं।
दूसरा बदलाव: प्रोटीन के साथ करें पेयर
चावल खा रहे हैं तो उसके साथ प्रोटीन का कोई सोर्स जरूर शामिल करें। न्यूट्रीशनिस्ट सलाह देती हैं कि आप चावल के साथ 50 ग्राम पनीर या 100 ग्राम सोयाबीन चंक्स शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा तोफू, चिकन या एक होल एग भी ले सकते हैं। प्रोटीन एड करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और फैट लॉस में भी मदद मिलती है।
तीसरा बदलाव: सब्जियां जरूर शामिल करें
डॉ शिखा सलाह देती हैं कि चावल के साथ लगभग 100 ग्राम अपनी मनपसंद पकी हुई सब्जियां जरूर शामिल करें। सब्जियों से फाइबर बढ़ जाएगा जो बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, इनका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और ये फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी मील बन जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
