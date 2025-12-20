बॉडी में फैट बढ़ रहा या वाटर, फिटनेस कोच जिज्ञासा से जान लें अंतर

संक्षेप: Water weight or fat know difference: शरीर में वजन बढ़ रहा तो कैसे जानेंगे वाटर रिटेंशन हो रहा या फिर है फैट। फिटनेस कोच जिज्ञासा ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिससे पता लगाना हो जाएगा आसान।

वजन बढ़ना इन दिनों काफी कॉमन है। जिसकी वजह लोगों की लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है। लेकिन कई बार ये बॉडी वेट फैट ना होकर बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। दरअसल, जब शरीर के टिश्यूज में लिक्विड जमा होने लगता है तो उसे वाटर रिटेंशन बोलते हैं। जिसकी वजह से शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन नजर आती है। साथ ही शरीर भारी हो जाता है। जिसकी वजह से बॉडी का वेट भी बढ़ता है। ऐसे में ये पता करना जरूरी है कि जो बॉडी का वेट दिन पर दिन बढ़ रहा है उसके लिए वाटर रिटेंशन जिम्मेदार है या फिर बॉडी में फैट बढ़ा है। इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस कोच जिज्ञासा ने सोशल मीडिया पेज पर जानकारी शेयर की है और बताया है कि कुछ तरीकों से दोनों के बीच अंतर को पता किया जा सकता है। आप भी जान लें वाटर रिटेंशन और बॉडी फैट के बीच के जरूरी अंतर।

कैसे पता चलेगा शरीर में हो रहा वाटर रिटेंशन शरीर में लिक्विड होल्ड है इसका पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। बस अपनी बॉडी की थोड़ी सी जांच से आसानी से पता लग जाता है।

- अगर वाटर रिटेंशन थोड़े समय में शुरू हुआ है तो ये जल्दी से चला जाता है। थोड़ी से प्रिकॉशन फॉलो करने से वाटर रिटेंशन वाला वेट गायब हो जाता है।

- अगर शरीर में पानी होल्ड हो रहा है तो अचानक से बॉडी का वजन बढ़ा हुआ दिखेगा। साथ ही हाथ की रिंग टाइट हो जाएगी और आप ब्लोटेड यानी पेट फूला हुआ फील करेंगे।

- वाटर रिटेंशन पता करने का सबसे आसान तरीका है एड़ियों या फिर पैरों और घुटनों के बीच की हड्डी पर उंगली से दबाव डालें। अगर उंगलियों के मार्क बन जाते हैं और थोड़ी देर बाद जाते हैं तो ये शरीर में वाटर रिटेंशन की निशानी है।

-शरीर में वाटर रिटेंशन का सबसे कॉमन कारण ज्यादा नमक खाना, हार्मोनल बदलाव,नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस और इंफ्लेमेशन होता है। हार्मोनल बदलाव की वजह से ज्यादातर महिलाएं वाटर रिटेंशन की समस्या से जूझती हैं।

कैसे मिलेगा छुटकारा

वाटर रिटेंशन से छुटकारा पाने के लिए पानी ज्यादा पिएं, सोडियम का इनटेक कम करें और बॉडी की मूवमेंट बढ़ा दें।

बॉडी में फैट बढ़ने के लक्षण - अगर शरीर में फैट बढ़ेगा तो ये काफी स्लो प्रोसेस होगा। लगभग हफ्ते भर में आपका वजन बढ़ेगा।

- कपड़े टाइट होने लगेंगे, सबसे पहले खासतौर पर कमर और हिप एरिया में।

- जब आप लगातार ज्यादा कैलोरी खाते हैं और उतना बर्न नहीं करते तो बॉडी में फैट बढ़ता है।

फैट कम करने का तरीका फैट को कम करना है तो सबसे पहले कैलोरी इनटेक पर फोकस करें। इसके लिए वीकली कैलोरी कम करें। जिससे कि डेली मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ना हो।