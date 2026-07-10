आधे दाम में चाहिए प्रीमियम ब्रांड सा कंफर्ट, तो खरीदें कैंपस के 8 बजट फ्रेंडली जूते
अगर आपका बजट कम है, मगर एहसास बिल्कुल प्रीमियम जूतों वाला चाहिए, तो कम दाम में खरीदें कैंपस के बेस्ट रेटेड जूते! जो किसी ब्रांडेड जूते से कम नहीं हैं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बहुत से लोगों को ब्रांडेड जूतों का शौक होता है, मगर बजट कम होने के कारण वो अपना मन हर बार मार लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो अब ब्रांडेड जूते का एहसास मिलेगा आधे से कम दाम में! कैंपस के हल्के हवादार और आरामदायक जूते आपको देंगे प्रीमियम एहसास वो भी बजट में! शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, या रोजाना वर्कआउट करना हो, अब आपको जूतों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी बजट में प्रीमियम जूते खरीदना चाहते हैं, तो यहां कैंपस के इन 8 बेहतरीन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें!
1. Campus Men's STRUT Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज आप सभी को पसंद आएगा। इसे काफी लोगों ने पसंद किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। अगर आप भी कस्टमर ट्रस्टेड प्रॉडक्ट को प्राथमिकता देते हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी हैं। प्रीमियम ब्रांड की तुलना में आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब फालतू खर्च क्यों करना, इस ब्रांडेड जूते को डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें!
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
ये एक्सरसाइज और वर्कआउट के दौरान कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको जॉगिंग या रनिंग पर जाना है, तो ये विकल्प अच्छा रहेगा।
2. Campus Men First Running Shoes
कम पैसे में बेहतर कंफर्ट के लिए Campus का ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका डिजाइन और इसकी फैब्रिक दोनों ही कमाल के हैं। ये जितना हल्का है, उतना ही आरामदायक है। इसे 17000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पसंद किया है। अगर आपको भी जूते का शौक है, मगर उन पर हजारों रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो ये बजट फ्रेंडली विकल्प ट्राई करें।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
इस जूते को खासकर रनिंग और वर्कआउट के लिए तैयार किया गया है। ये पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देगा।
3. Campus Men Crysta Pro Running Shoes
जूतों का कलेक्शन करना पसंद है, तो जरूरी नहीं कि आपके सभी जूते महंगे हों! जूते में प्राइस नहीं बल्कि आराम और उनका स्टाइल देखा जाता है। तो क्यों न कैंपस के इस जूते को अपने कलेक्शन में शामिल करें! 819 रुपए का ये रनिंग शूज एक बेहतरीन जूता है, जिसका गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल डिजाइन इसे आपके कलेक्शन का पसंदीदा विकल्प बना देगा।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
इस जूते को किसी भी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के दौरान पहन सकते हैं। इसके अलावा इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है।
4. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
अगर आप भी रोजाना 10,000 स्टेप चलने का लक्ष्य बनाते हैं, मगर कुछ दूर चलते ही पैरों में थकान होने लगती है और आपको अपना टारगेट बीच में तोड़ना पड़ता है, तो अब ऐसा नहीं होगा! क्योंकि कैंपस का ये वाकिंग शूज आपको लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगा। ये जूता बेहद आरामदायक है, साथ ही इसकी हल्की हवादार फैब्रिक और इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन पैरों को लंबे समय तक रिलैक्स रखते हैं। यानी वॉक करना हो या फिर लंबा ड्राइव करना हो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
जो लोग रोजाना 10,000 स्टेप चलने का लक्ष्य रखते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प साबित होगा। बड़े बुजुर्ग भी इसे वॉकिंग के दौरान पहन सकते हैं।
5. Campus Men Hurricane Running Shoes
इस रनिंग शूज की फ्लैक्सिबल फैब्रिक और इसका गद्देदार सोल इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। खासकर अगर आप कम बजट में बेहतर कंफर्ट वाले जूते की तलाश में हैं, तो Campus का ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये जितना आरामदायक है, देखने में भी उतना ही आकर्षक भी है। तो अब स्टाइल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही जूता आपको स्टाइल और कंफर्ट दोनों देगा। अगर आपको भी जूता लेना है, तो इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
वर्कआउट में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। रनिंग और जॉगिंग के दौरान भी ये पैरों को बेहतर बैलेंस और सपोर्ट देते हैं।
6. Campus Men's DRIVO Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज देखने में जितना स्टाइलिश है, उतना ही आरामदायक भी है। इसका लुक किसी प्रीमियम ब्रांड के जूते से कम नहीं है। अक्सर ऐसे जूते 5000 से 8000 के बीच के आते हैं, मगर ये आपको केवल 1399 में उपलब्ध मिल जाएगा। गद्देदार सोल और इसका बेहतरीन डिजाइन इसे सामान्य जूतों से अलग बनाता है। कम दाम में ब्रांडेड जूते वाला एहसास चाहिए तो कैंपस का ये जूता आज ही ऑर्डर करें।
किनके लिए उपयोगी है:
यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा, जिन्हें आराम के साथ-साथ स्टाइल भी चाहिए होता है। शारीरिक गतिविधि हो या फिर कैजुअल आउटिंग आप इसे किसी भी मौके पर पहन सकते हैं।
7. Campus Men Terminator (N) Running Shoes
Campus men terminator रनिंग शूज हमेशा से डिमांड में रहा है। 7000 से अधिक उपभोक्ताओं का भरोसेमंद जूता आप सभी को पसंद आएगा। इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टाइलिश है, इसलिए कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी ये बेहद आकर्षक लगेगा। ये किसी प्रीमियम क्वालिटी के जूते से कम नहीं है।
किनके लिए उपयोगी है:
वर्कआउट, एक्सरसाइज के दौरान बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट के लिए ये अधिक प्रभावी साबित होगा।
8. Campus Men North Plus Running Shoes
इसका एक्स्ट्रा गद्देदार सोल कैंपस के इस जूते को एक प्रीमियम जूता बनाता है। साथ ही ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश है। अगर आप कम दाम में ब्रांडेड फील चाहते हैं, तो ये जूता आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वॉक करना हो या वर्कआउट या फिर कैजुअल आउटिंग पर जाना हो, ये जूता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर इस हवादार फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों में पसीना जमा नहीं होने देते। जिससे गर्मी में फूट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है।
किनके लिए अधिक उपयोगी है:
अगर पैरों के फंगल इंफेक्शन से परेशान हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना हो या रनिंग इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।