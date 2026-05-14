Price Drop on Nike Shoes: 30% के ऑफ पर खरीदें टॉप रेटेड जूते
Nike के जूते महंगे आते हैं और इनपर जल्दी डिस्काउंट नहीं मिलता। मगर इस समय Amazon sale deals में इनपर 30% तक ऑफ मिल सकता है। मौके का फायदा जरूर उठाएं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी नए नए ब्रांड्स के जूते ट्राई करना पसंद है, तो अभी तक Nike के जूते ट्राई किए या नहीं? हां, माना ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, मगर इस समय Amazon दे रहा है इनपर 30% का ऑफ। डिस्काउंट के साथ एडिशनल। बेनिफिट्स जैसे कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे। ये मौका बार बार नहीं आएगा, इसका लाभ जरूर उठाएं।
1. Nike Men Tennis Shoe
Nike Men tennis shoes प्लेयर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। टेनिस के साथ आप इसे अन्य स्पोर्ट्स में भी कैरी कर सकते हैं। इस तरह के जूते का एक सपोर्टिव पेयर आपके पास होना चाहिए। Nike के इस जूते का गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैर के निचले हिस्सों को कंफर्टेबल रखता है, जिससे थकान और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इस जूते पर 30 दोनों का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी उपलब्ध है, तो आप क्या सोच रहे हो, मोबाइल उठाओ और इन्हें आज ही ऑर्डर करो।
2. Nike Men Lace Up Basketball Shoe
Nike बास्केटबॉल शूज आपको बेहद पसंद आएंगे। इन्हें गेमिंग के दौरान कैरी करने के साथ ही आप कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये हल्के और हवादार मटेरियल से तैयार किए गए हैं, जो वर्कआउट और डेली एक्टिविटीज के दौरान पैरों को बेहतर कंफर्ट देते हैं। इसके अलावा इनका गद्देदार सोल बेहतरीन सपोर्ट देता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखने में मदद मिलती है।
3. Nike Men Running Shoes
इस रनिंग शूज को Nike ने बेहतरीन डिजाइन दिया है। ये जितना कंफर्टेबल है, उतना ही स्टाइलिश भी है। रोजाना रनिंग और जॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं, खासकर अगर आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो ये उन पर कम दबाव डालती है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान जॉइंट्स में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। वहीं इसका सोल टखनों पर गद्देदार महसूस होता है और पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। इस समय इस पर 30% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।
4. Nike Mens Quest 5 Running Shoes
कंफर्टेबल और स्टाइलिश जूते की तलाश है, तो Nike का ये जूता कैसा रहेगा? शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। खासकर अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसका लाइटवेट डिजाइन फ्लैक्सिबिलिटी और कंफर्टेबल फिट प्रदान करता है, ताकि गतिविधियों के दौरान पैरों के क्विक मूवमेंट में मदद मिल सके। इतना ही नहीं ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश हैं, कैजुअल आउटफिट्स के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं।
5. Nike Men Mesh Running Shoes
लंबे समय से रनिंग शूज की तलाश है, पर इस बार एक अच्छा ब्रांड ट्राई करना चाहते हैं, तो इस जूते पर एक नजर जरूर डालें। NIKE का नाम देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है, इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर केवल 2586 रुपए में उपलब्ध है। कैजुअल आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, ये जूता आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका गद्देदार सोल पैरों के निचले हिस्से पर आरामदायक महसूस होता है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान बिना किसी डिस्टरबेंस के आप अपना 100% दे पाते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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