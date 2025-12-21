ब्रेस्टफीडिंग से ढीले हो गए हैं ब्रेस्ट, टाइट करने के लिए रोजाना करें 3 एक्सरसाइज, महीने भर में दिखेगा असर
ब्रेस्टफीडिंग के बाद अक्सर महिलाओं के स्तन ढीले हो जाते हैं और ऐसे में कई औरतें कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं। अगर आपके स्तन भी ढीले हो गए हैं, तो कसावट लाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें।
मां बनने के बाद शरीर में औरतों के शरीर में कई बदलाव होते हैं और इसमें से एक है स्तनों का ढीला होगा। बच्चा जब मां का दूध पीता है, तब अक्सर ब्रेस्ट पहले जैसे शेप में नहीं रहते और ये ढीले हो जाते हैं। ढीले ब्रेस्ट के साथ कई महिलाएं अंडरकॉन्फिडेंट फील करती हैं और ज्यादातर औरतें ब्रेस्ट साइज को सुधारने के लिए पैडेड-टाइट ब्रा पहनना शुरू कर देती हैं। लेकिन सिर्फ ब्रा बदलने से साइज पहले जैसा नहीं होगा। बल्कि ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी। दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शोभा गुप्ता ने ब्रेस्ट में कसावट लाने के लिए कुछ एक्सरसाइज और अन्य चीजों के बारे में बताया है।
एक्सरसाइज कौन सी करें
डम्बल चेस्ट प्रेस- डम्बल चेस्ट प्रेस में आपको 10-10 किलो के डम्बल उठाने होंगे। किसी बेंच या टेबल पर बिल्कुल सीधे लेट जाएं लेकिन घुटने नीचे मुड़े हुए रखें। फिर आपको डम्बल उठाने हैं और हाथों को बिल्कुल सामने-सीधा रखना होगा। ऐसा करीब 10 बार करें।
पुश अप- पुश अप मारना आप जानती होंगी लेकिन क्या ये जानती हैं कि ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जी हां, अगर आप रोजाना 10 बार पुश अप मारती है, तो धीरे-धीरे ब्रेस्ट टाइट हो जाएंगे।
आर्म लिफ्ट-अप- अगर ब्रेस्ट को टाइट करना चाहती हैं और बाजुओं की चर्बी कम करनी है, तो आर्म लिफ्ट अप एक्सरसाइज करें। इसमें आपको सीधा खड़ा होना है और हाथों को नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे के ओर स्ट्रेट स्टाइल में करना है।
अन्य चीजें-
बर्फ से मसाज- ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए बर्फ से मसाज भी कर सकते हैं। सूती कपड़े में बर्फ का टुकड़ा रखें और मसाज करें। इससे ब्रेस्ट के टिशू सिकुड़ने लगेंगे और साइज कम होगा।
तेल मसाज- ब्रेस्ट को बढ़ाने या कम करने के लिए तेल मसाज भी अच्छा तरीका है। तेल मसाज से ब्रेस्ट सुडौल हो जाएंगे। इसके लिए नारियल या ऑलिव ऑयल चुनें।
सही ब्रा- ज्यादातर महिलाएं अपने ब्रेस्ट साइज के हिसाब से सही ब्रा नहीं चुनती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सही सपोर्ट वाली ब्रा चुनें। इससे लूज ब्रेस्ट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
डायट- आपके शरीर का फैट अच्छे खाने से भी कम को सकता है। हेल्दी खाना खाएं और खूब सारा पानी पिएं। इससे शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगा।
