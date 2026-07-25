क्या आप भी स्पोर्ट्स शूज की तलाश में हैं? बजट में खरीदें कैंपस के शानदार विकल्प
स्केचर्स के जूते पसंद करते हैं मगर दाम ज्यादा होने के कारण उन्हें खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, तो कैंपस का जूता ट्राई करें, जो आधे से कम दाम में देंगे बेहतर कंफर्ट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आप में से ज्यादातर लोग जूते के शौकीन होंगे, जिन्हें अलग-अलग ब्रांड के जूतों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद होगा। मगर जूते काफी महंगे हैं और हर ब्रांड का जूता खरीदना मुमकिन नहीं है। विशेष रूप से स्केचर्स के प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप भी ब्रांडेड जूते लेना चाहते हैं, तो उन पर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है, कैंपस के जूते खरीदें। जो आपको आधे से कम दाम में देंगे बिल्कुल स्केचर्स जैसा आराम। गद्देदार सोल प्रीमियम स्टाइल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इन जूतों को बहुत खास बनाती हैं। जिम जाना हो या वर्कआउट करना हो या फिर रनिंग और जॉगिंग पर जाना हो, ये जूते बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे (budget friendly campus shoes)। तो आइए बिना अधिक इंतजार किए ऑर्डर करें, कैंपस के ये 6 बेस्ट रेटेड जूते।
1. Campus Men Terminator (N) Running Shoes
Campus का ये रनिंग शूज 7000 से अधिक लोगों का पसंदीदा है, ये आपको भी बेहद आकर्षक लगेगा। साथ ही इसकी रेटिंग और रिव्यू भी पॉजिटिव हैं, जो इन्हें खरीदने के लिए आपको उत्साहित करती हैं। कम दाम होने के साथ ही इस जूते का स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल के हैं। वहीं इसका गद्देदार सोल टखनों को सपोर्ट देता साथ ही साथ संतुलन भी बनाए रखता है। ये Skechers जैसे प्रीमियम ब्रांडेड जूतों से कम नहीं है। इस समय ये जूता 45% के ऑफ पर उपलब्ध है, लगभग आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
2. Campus Men Camp-Glacier Running Shoes
Campus के इस जूते का लुक बेहद आकर्षक है। अगर लंबे समय से वर्कआउट और जॉगिंग के लिए एक अच्छा जूता ढूंढ रहे हैं, मगर बजट कम है, तो ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ऑफ पर ये बेस्ट सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान सपोर्ट के लिए कैरी करें साथ में कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है।
3. Campus Men Wells Running Shoes
एक अच्छा ब्रांडेड जूता ढूंढ रहे हैं, पर बजट कम है, तो कैंपस का ये जूता कैसा लगा? इस जूते को शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के अलावा आप कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। विशेष रूप से इसका गद्देदार सोल और इसकी हवादार फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देवी। रोजाना ऑफिस जाना हो या लॉन्ग ड्राइव पर ये बेस्ट चॉइस है। साथ ही साथ ये लंबा चलने वाले प्रॉडक्ट्स हैं, जल्दी खराब नहीं होते।
4. Campus Men Hurricane Running Shoes
स्केचर्स जैसा कंफर्ट चाहिए पर प्राइस ज्यादा लग रहा, तो कैंपस के विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें! यहां आपको हर वैरायटी के जूते मिलेंगे। जिम से लेकर रनिंग हो या कैजुअल आउटिंग आप कैंपस के जूते आराम से पहन सकते हैं। ये सस्ता टिकाऊ ब्रांड है, जिसके जूते केवल स्टाइलिश नहीं बल्कि आरामदायक भी होते हैं। विशेष रूप से इसे इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक के लिए जाना जाता है, जो गतिविधियों के दौरान होने वाले पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। इस तरह चोट लगने की संभावना बेहद कम होती है।
5. Campus Men North Plus Running Shoes
अगर आपको ब्रांड से हटकर सस्ते में ब्रांडेड फील चाहिए, तो ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका कलर और डिजाइन कमल का है। विशेष रूप से इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों के बेहतर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक आपके पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। जिससे गतिविधियों के दौरान अधिक उत्पादकता के साथ आप उनमें भाग ले सकते हैं।
6. Campus Men First Running Shoes
लंबे समय से जूते की तलाश है, पर Skechers और Asics का बजट नहीं बैठ रहा, तब मेरी नजर कैंपस पर पड़ी और मेरा काम आसान हो गया। कैंपस का ये जूता देखने में किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं है! साथ ही इसका कंफर्टेबल सोल, इसकी क्वालिटी में एक और पॉइंट जोड़ता है। वहीं इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह बैलेंस मेंटेन रखती है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना कम होती है।
कैंपस के जूते ब्रांडेड जूतों की तुलना में कम कीमत में समान आराम प्रदान करते हैं।
इन जूतों का गद्देदार सोल और हवादार फैब्रिक सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
कैंपस के जूते जिम, रनिंग औरCasual outings के लिए बेहद उपयुक्त हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
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विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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