समर डील्स का उठाएं लाभ, 2500 के अंदर खरीदें स्केचर्स के ये 6 बेहतरीन जूते
इस समय स्केचर्स के जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप भी लंबे समय से जूता लेने का सोच रहे हैं, तो 2500 के अंदर खरीदें स्केचर्स के ये विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर डील्स में इस समय स्केचर्स के जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इन पर 30 से 70% तक का ऑफ मिल जाएगा। स्पोर्ट्स शूज लेना हो या रनिंग शूज या फिर स्नीकर्स यहां आपको सभी वैरायटी के जूते मिलेंगे। आमतौर पर स्केचर्स के जूते महंगे आते हैं, इसलिए इन्हें लेने से पहले कई दफा सोचना पड़ता है! हालांकि, ये एक अच्छा मौका है, इस समय इन्हें लगभग आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। यहां स्केचर्स शूज के 6 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी ₹2500 के अंदर। ऐसा शानदार मौका बार-बार नहीं आएगा इनका लाभ जरूर उठाएं।
Skechers का ये कैजुअल जूता बजट फ्रेंडली विकल्प है। ये जूता पूरी तरह कंफर्टेबल है। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है। इसे आराम से किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सकता है। इसका गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान, पैरों का थकान कम करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। इस समय ये 65% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।
लंबे समय से बजट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो स्केचर्स के ये रनिंग शूज ट्राई करें। अक्सर रनिंग, जॉगिंग या फिर जिमिंग जैसे शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये जूता पैरों को 100% सपोर्ट देगा। इसका गद्देदार सोल बैलेंस मेंटेन रखना है और जॉइंट्स पर दबाव कम करता है। साथ ही अगर आप अक्सर ट्रेक और हाइकिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
स्केचर्स का मॉडर्न कूल स्नीकर्स बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा। इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है, साथ ही साथ बैलेंस भी मेंटेन रखते हैं। इस प्रकार गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिससे पैरों में पसीना जमा नहीं होता और आपको फ्रेश महसूस होता है। समर सीजन के लिए ये पूरी तरह परफेक्ट रहेंगे।
रोजाना इस्तेमाल के लिए स्नीकर्स लेने का सोच रहे हैं, तो स्केचेस का ये विकल्प जरूर ट्राई करें। ये आरामदायक और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, साथ ही इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। Skechers के इस जूते का कंफर्ट और स्टाइल दोनों कमाल का है। रोजाना शारीरिक गतिविधियों के दौरान इन्हें कैरी करें। इससे चोट लगने की संभावना कम होगी, साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।
बिना लेस वाले जूते पसंद हैं, तो ये विकल्प ट्राई करें। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो या फिर आउटिंग पर जाना हो, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो वॉकिंग और जॉगिंग पर जाते हैं, तो उन्हें ये जूता गिफ्ट करें। इस जूते में बैलेंस बनाना आसान है और चोट लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। आप बेफिक्र होकर इन्हें कैरी कर सकते हैं।
Skechers के इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है। लंबी जर्नी तय करनी हो या ड्राइव करना हो, ये जूता पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। अगर आपको भी बजट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो टॉप ब्रांड स्केचर्स का ये जूता इस समय 47% के ऑफ पर केवल 2296 में उपलब्ध मिल जाएगा। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है और बैलेंस बनाना भी आसान हो जाता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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