ऋतिक रोशन की मां का फिटनेस मंत्र, 73 की उम्र में भी नहीं छोड़ा वर्कआउट
Pinkie Roshan fitness routine: ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन 73 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं। लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने दोबारा वर्कआउट शुरू किया है और उनका फिटनेस रूटीन कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है।
उम्र बढ़ने के साथ लोग अक्सर सोचने लगते हैं कि अब वर्कआउट शुरू करना मुश्किल होगा या बॉडी पहले की तरह साथ नहीं देगी। लेकिन ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 73 साल की उम्र में उन्होंने लंबे ब्रेक के बाद फिर से एक्सरसाइज शुरू की है। खास बात यह है कि वह सिर्फ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि केटलबेल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कर रही हैं। उनका फोकस बॉडी को एक्टिव रखने, मसल्स की ताकत बढ़ाने और मूवमेंट बेहतर करने पर है। अगर आप भी लंबे समय से वर्कआउट से दूर हैं, तो जानिए दोबारा शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
73 की उम्र में पिंकी रोशन ने फिर शुरू की एक्सरसाइज
पिंकी रोशन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट के कुछ वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि लंबे ब्रेक के बाद अब वह धीरे-धीरे फिर से एक्सरसाइज की आदत डाल रही हैं। एक वीडियो में वह बिना किसी मशीन के एक्सरसाइज करती दिखीं, तो दूसरे में केटलबेल उठाकर ट्रेनिंग करती नजर आईं। फिलहाल उनका पूरा ध्यान बॉडी को एक्टिव रखने, मसल्स मजबूत करने और फुर्ती बनाए रखने पर है।
पिंकी को देखकर एक बात तो साफ है कि फिट रहने के लिए हर बार जिम में घंटों बिताना या भारी वजन उठाना जरूरी नहीं है। आप अपनी बॉडी जितना साथ दे, उतनी एक्सरसाइज से भी शुरुआत कर सकते हैं।
मसल्स की रिकवरी के लिए प्रोटीन है जरूरी
वर्कआउट शुरू करने के साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स पर दबाव पड़ता है और उन्हें रिकवर करने के लिए सही पोषण चाहिए। गरिमा गोयल के मुताबिक, डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करने से मसल्स की मरम्मत और उनकी ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है।
इसके लिए अंडे, पनीर, दही, दालें, सोया, मछली और लीन मीट जैसे फूड्स खा सकते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को डाइट से पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है। चावल, रोटी, साबुत अनाज, फल और सब्जियां एक्सरसाइज के लिए एनर्जी देते हैं। साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।
रोज थोड़ी देर चलना भी है फायदेमंद
फिटनेस के लिए शुरुआत में घंटों वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ी देर टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग और बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी अच्छा स्टार्ट हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, वयस्कों को हफ्ते में 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए।
बॉडी को आराम देना भी है जरूरी
वर्कआउट के बीच बॉडी को रिकवर होने का समय देना भी उतना ही जरूरी है। शुरुआत में हर दिन हैवी एक्सरसाइज करने के बजाय अपनी क्षमता के हिसाब से रूटीन बनाएं। अगर एक्सरसाइज के दौरान तेज दर्द, चक्कर या असहज महसूस हो, तो रुकें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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