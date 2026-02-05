जिम करने के बाद ऋतिक रोशन क्या-क्या खाते हैं? 52 की उम्र में बताया सिक्स-पैक एब्स का सीक्रेट
एक्टर ऋतिक रोशन 52 साल की उम्र में सिक्स पैक एब्स बनाकर फिट रहते हैं। उनकी फिटनेस का राज सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि हेल्दी मील भी है। उन्होंने पोस्ट में बताया है कि वह क्या खाते हैं।
अक्सर हमें लगता है कि सेलेब्स अच्छा-अच्छा टेस्टी खाना खाते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सेलेब्स अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अच्छा और पोषण युक्त खाना खाते हैं। 52 की उम्र में एक्टर ऋतिक रोशन सिक्स पैक एब्स बनाए हुए हैं। हाल ही में एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट वर्कआउट मील की तस्वीर शेयर की है, जिससे साफ पता चल रहा है कि उनकी हेल्दी डायट भी फिटनेस का खास हिस्सा है। उसमें उन्होंने कई आइटम को एक प्लेट में रखा हुआ है लेकिन खास बात ये है कि सभी चीजें प्रोटीन, फायबर, कार्ब्स से युक्त हैं और शरीर के लिए हेल्दी भी। चलिए आपको बताते हैं ऋतिक रोशन सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए क्या खाते हैं?
क्या-क्या खाते हैं?
ऋतिक रोशन ने बताया कि वर्कआउट से आने के बाद उनकी प्लेट में ज्वार की रोटी, भिंडी, चुकंदर, बैंगन, लौकी की सब्जी, पापड़ी, अंडे का सफेद हिस्सा, दाल होती है। ज्वार की रोटी खाने से फाइबर और प्रोटीन का अच्छे तत्व मिलते हैं, जो वजन घटाने, पाचन सुधारने और ब्लड शुगर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सब्जियां प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा दाल भी प्रोटीन और कार्ब्स से भरपूर होती है, जो हर किसी को रोजाना खानी चाहिए। अगर आपको फिट बॉडी के लिए प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेनी है, तो अंडे का सफेद वाला हिस्सा खाएं। येलो पार्ट में कैलोरी ज्यादा होती है। एक्टर रोजाना वर्कआउट के बाद यही खाना खाते हैं।
एक्सरसाइज में रूटीन
ऋतिक का कहना है कि अगर आप फिट बॉडी और सिक्स पैक एब्स चाहते हैं, तो रूटीन के साथ वर्कआउट करें। कई लोग जिम को बीच-बीच में छोड़ देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे में शरीर मेंटेन नहीं रहता। ऋतिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज करते हैं।
नो स्वीट-जंक फूड
ऋतिक रोशन सालों से मीठा और जंक फूड खाना छोड़ चुके हैं। वह सिर्फ हेल्दी खाना खाते हैं और कभी-कभार क्रेविंग होने पर आइसक्रीम खा लेते हैं। ऋतिक फिटनेस के लिए काफी परहेज करते हैं। सही रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप भी फिट रह सकते हैं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
