रितिक रोशन ने खुद ही अपनी डाइट कर दी रिवील, फोटो शेयर कर दिखाया कम पोर्शन में कैसे भरता है पेट

संक्षेप: Hritik Roshan Share Picture of His Meal: रितिक रोशन ने अपने खाने की प्लेट की फोटो फैंस के साथ शेयर की है। जिसे देखकर मोटिवेशन मिलता है कि कैसे कम खाकर भी पेट भरा जा सकता है। साथ ही सही न्यूट्रिएशन भी पूरा मिलता है।

आजकल हर कोई फिट एंड स्मार्ट दिखना चाहता है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए टाइम निकालना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में काफी सारे लोग खुद को फिट रखने के चक्कर में भूखे ही रहते हैं। ऐसे में हेल्थ पर असर होना तय है। लेकिन आपको फिट रहना है तो रितिक रोशन के जैसे अपने मील को प्लान कर सकते हैं। जिसमे बगैर भूखे रहे केवल सही मील खाकर खुद को फिट रखा जा सकता है। दरअसल, रितिक रोशन में इंस्टाग्राम पर अपनी डाइट वाली थाली को शेयर किया है। जिससे पता चलता है कि 51 की उम्र में रितिक की फिटनेस,एनर्जेटिक और टोंड बॉडी का राज क्या है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रितिक रोशन ने सोशल मीडिया पर हाल ही में अपने खाने की फोटो शेयर की है। जिसे देखकर फैंस इंस्पायर हो रहें कि कैसे कम खाकर खुद को हेल्दी और फिट रखा जा सकता है। दरअसल, रितिक की प्लेट में ढेर सारे अलग-अलग वैराइटी के फूड है। जो हाई फाइबर और लो कैलोरी रिच है। और, जिसे खाकर बगैर ज्यादा कैलोरी इनटेक के ही पेट को भरा जा सकता है।

रितिक की थाली में थे ये फूड उनकी प्लेट में प्रोटीन से लेकर फाइबर की भरपूर मात्रा थी। ग्रीन सॉस में लिपटा मीट यानी लीन प्रोटीन का सोर्स। साथ में स्प्राउटेड ब्रसेल्स,सॉटेड जुकिनी, बेल पेपर्स, रोस्टेड ब्रोकली, गाजर और साथ में दूसरी सब्जियां हैं। इस पूरी प्लेट में फाइबर लोडेड हैवी वेजिटेबल हैं। साथ ही इन सारे फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कैलोरी काउंट कम। इसके साथ ही चुकंदर और केला भी है। जो शरीर को जरूरी मिनरल्स देने के साथ ही एनर्जी भी देंगे।