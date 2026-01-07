Hindustan Hindi News
रितिक रोशन ने खुद ही अपनी डाइट कर दी रिवील, फोटो शेयर कर दिखाया कम पोर्शन में कैसे भरता है पेट

संक्षेप:

Hritik Roshan Share Picture of His Meal: रितिक रोशन ने अपने खाने की प्लेट की फोटो फैंस के साथ शेयर की है। जिसे देखकर मोटिवेशन मिलता है कि कैसे कम खाकर भी पेट भरा जा सकता है। साथ ही सही न्यूट्रिएशन भी पूरा मिलता है।

Jan 07, 2026 11:36 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
आजकल हर कोई फिट एंड स्मार्ट दिखना चाहता है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहने के लिए टाइम निकालना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में काफी सारे लोग खुद को फिट रखने के चक्कर में भूखे ही रहते हैं। ऐसे में हेल्थ पर असर होना तय है। लेकिन आपको फिट रहना है तो रितिक रोशन के जैसे अपने मील को प्लान कर सकते हैं। जिसमे बगैर भूखे रहे केवल सही मील खाकर खुद को फिट रखा जा सकता है। दरअसल, रितिक रोशन में इंस्टाग्राम पर अपनी डाइट वाली थाली को शेयर किया है। जिससे पता चलता है कि 51 की उम्र में रितिक की फिटनेस,एनर्जेटिक और टोंड बॉडी का राज क्या है।

रितिक रोशन ने सोशल मीडिया पर हाल ही में अपने खाने की फोटो शेयर की है। जिसे देखकर फैंस इंस्पायर हो रहें कि कैसे कम खाकर खुद को हेल्दी और फिट रखा जा सकता है। दरअसल, रितिक की प्लेट में ढेर सारे अलग-अलग वैराइटी के फूड है। जो हाई फाइबर और लो कैलोरी रिच है। और, जिसे खाकर बगैर ज्यादा कैलोरी इनटेक के ही पेट को भरा जा सकता है।

रितिक की थाली में थे ये फूड

उनकी प्लेट में प्रोटीन से लेकर फाइबर की भरपूर मात्रा थी। ग्रीन सॉस में लिपटा मीट यानी लीन प्रोटीन का सोर्स। साथ में स्प्राउटेड ब्रसेल्स,सॉटेड जुकिनी, बेल पेपर्स, रोस्टेड ब्रोकली, गाजर और साथ में दूसरी सब्जियां हैं। इस पूरी प्लेट में फाइबर लोडेड हैवी वेजिटेबल हैं। साथ ही इन सारे फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कैलोरी काउंट कम। इसके साथ ही चुकंदर और केला भी है। जो शरीर को जरूरी मिनरल्स देने के साथ ही एनर्जी भी देंगे।

क्या कम खाना हेल्दी है?

रितिक की इस प्लेट में किसी एक चीज की मात्रा ज्यादा नही है। बल्कि सारी चीजें बैलेंस में और थोड़ी-थोड़ी हैं। जिससे पोर्शन कंट्रोल का सबक मिलता है। एक ही चीज को ढेर सारा खाने से कैलोरी काउंट ज्यादा हो सकता है। इसलिए अलग-अलग फूड्स को खाने से ना केवल न्यूट्रिशन मिलते हैं, एनर्जी मिलती है बल्कि पोर्शन भी कंट्रोल में रहकर खाने से कैलोरी नहीं बढ़ती। भले ही ये कम खाना थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लग रहा हो लेकिन अगर आप रितिक रोशन की तरह बड़ी सी प्लेट में इतने तरह के फूड रखकर खाएंगे तो आपका भी पेट भरेगा लेकिन शरीर में कैलोरी का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
