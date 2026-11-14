बेली फैट कम करना है? रात में ऐसे चबाएं 2-3 हरी इलायची, डॉ उपासना ने बताया नुस्खा
बेली फैट से परेशान हैं तो डॉ उपासना की बताई ये छोटी सी रेमेडी ट्राई कर के देख सकती हैं। आपकी रसोई में हरी इलायची तो होगी है। बस उसे चबाकर पानी पी लें, फिर देखें कैसे महीने भर में अच्छा रिजल्ट देने को मिलता है। आइए विस्तार में जानते हैं।
पेट के आसपास जमा चर्बी को कम करना सबसे मुश्किल होता है। आजकल ज्यादातर समय बैठे रहने की वजह से लोगों का पेट बाहर निकल जाता है, जो देखने में काफी खराब लगता है। इसे अंदर करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लेकिन बेली फैट इतना जिद्दी होता है कि डाइट और वर्कआउट के बाद भी जल्दी कम नहीं होता। अगर आप भी लटकती तोंद से परेशान हैं, तो आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ उपासना वोहरा का ये नुस्खा आपके बड़े काम आ सकता है। डॉक्टर के बहुत ही सिंपल सी इलायची वाली रेमेडी शेयर की है, जो बेली फैट कम करने में मदद कर सकती है। आइए जानते हैं ये पूरा नुस्खा क्या है-
बेली फैट के लिए फायदेमंद है हरी इलायची
डॉ उपासना बताती हैं कि बेली फैट को कम करने में हरी इलायची काफी फायदेमंद हो सकती है। इसका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद में किया जाता रहा है। खासकर पाचन के लिए ये काफी फायदेमंद मानी जाती है। ये डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स के प्रोडक्शन को स्टीमूलेट करने का काम करती है, जिससे पाचन बेहतर होता है। साथ ही ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने, शरीर से वाटर रिटेंशन कम करने और बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है।
बेली फैट के लिए इलायची का इस्तेमाल कैसे करें?
डॉक्टर उपासना के मुताबिक, रात का खाना खाने के बाद 2-3 इलायची धीरे-धीरे चबाकर खाएं। जब इलायची अच्छी तरह खा लें तो उसके बाद एक कप गर्म पानी पीएं। पानी को चाय की तरह सिप-सिप कर के पीना है। इसके बाद सोने चले जाएं। ऐसा लगभग एक महीने के लिए रोजाना करें, रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलेंगे।
इस 1 बात का ध्यान रखना जरूरी है
बेली फैट कम करने के लिए अगर आप इलायची वाला नुस्खा ट्राई करने वाले हैं, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि आपका डिनर रात के जल्दी फिनिश हो जाना चाहिए। डॉक्टर के मुताबिक रात का खाना हर हाल में 8 बजे तक खा लें, ताकि डिनर और सोने के बीच पर्याप्त टाइम बचे। रात में जल्दी खाना खा लेने से खाना ठीक से पचता है और बॉडी खुद को रिकवर करने का काम करती है। इससे नींद भी बेहतर होती है जो वेट लॉस में हेल्पफुल है।
बेली फैट कम करने के लिए इन आदतों को अपनाएं
- दिन में खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करें।
- खाना खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करें।
- मीठी चीजें और शुगरी ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें।
- लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें।
- जरूरत से ज्यादा तनाव ना लें।
- अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। बाहर की तली-भुनी चीजें अवॉइड करें।
- रात में 7-8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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