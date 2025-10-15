रिश्ते और सेहत दोनों बनाए रखने के लिए खुद को कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? मिलते हैं ये फायदे

संक्षेप: कोविड महामारी के बाद बच्चो की पढ़ाई, कामकाजी लोगो की मीटिंग्स और सामाजिक मेलजोल भी ऑनलाइन होने लगे हैं। हर समय सूचनाओं की बाढ़ में घिरे रहने की वजह से वास्तविक जीवन के पल व्यक्ति से छूटने लगते हैं ।

आज ज्यादातर लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वो वर्चुअल दुनिया से नजदीक और वास्तविक दुनिया से दूर होते जा रहे है । सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, ईमेल चेक करना, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर स्क्रॉल करना, और दिनभर न्यूज अलर्ट्स से घिरे रहना, सोते समय व्हाट्सएप पर मित्रो के साथ गपशप, यह अब हमारी दिनचर्या बन गयी है। कोविड महामारी के बाद तो यह जुड़ाव निजी जीवन में और भी गहराई तक उतर गया है। अब बच्चो की पढ़ाई, कामकाजी लोगो की मीटिंग्स और सामाजिक मेलजोल भी ऑनलाइन होने लगे हैं।

फोर्टिस अस्पताल के डॉ. समीर भार्गव कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी ने निस्संदेह हमारी कार्यक्षमता, संवाद और सुविधा को बढ़ाया है। लेकिन यही निरंतर जुड़ाव कभी-कभी मानसिक थकान, ध्यान की कमी और रिश्तों में दूरी का कारण भी बन जाता है। जब हम हर समय सूचनाओं की बाढ़ में घिरे रहते हैं, तो वास्तविक जीवन के पल हमसे छूटने लगते हैं । परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर भी हमारा ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर होता है, न कि उनके साथ। धीरे-धीरे यह आदत हमारे रिश्तों और मन दोनों पर असर डालती है। यही वह जगह है जब व्यक्ति को असल जीवन में डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस होती है।

डिजिटल डिटॉक्स का क्या है मतलब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और सोशल मीडिया से दूरी बनाना और उसका अनावश्यक उपयोग पर लगाम लगाना होता है। इसका उद्देश्य मन को शांत करना, तनाव कम करना, और वास्तविक दुनिया से दोबारा जुड़ना होता है। ऐसे में व्यक्ति के मन को एक सवाल परेशान कर सकता है कि आखिर यह डिजिटल डिटॉक्स होता कैसे है और इसके फायदे क्या हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़े ये खबर।

खुद को कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स ? 1.गैजेट्स से बनाए दूरी- शाम के समय अपने मोबाइल लैपटॉप टेलीविजन से दूरी बनाकर परिवार के सदस्यों को समय दें, उनके साथ बैठकर भोजन करें ।

2.टर्न ऑफ नोटिफिकेशन- अपने फोन में अनावश्यक ऐप के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। सिर्फ अत्यधिक जरूरी मैसेज के लिए नोटिफिकेशन चालू रखें , इससे आप फोन के अनावश्यक उपयोग से बचेंगे ।

3. गैजेट फ्री दिन- सप्ताह में 1 या दो दिन के लिए हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। उस समय को प्रकृति से जुड़ने, योगा अथवा मैडिटेशन सीखने में बिताएं ।

4.मॉनिटर करें- अपने स्क्रीन-टाइम को मॉनिटर करते हुए अनावश्यक ऐप पर टाइम लिमिट लगाएं या अनइंस्टॉल करें ।

5.सीमा निर्धारण करें- फोन की नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग से बचे , इंस्टाग्राम,फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने उपयोग की सीमा का निर्धारण करें।

6.अच्छी नींद को प्राथमिकता दें- सोने से 1 घंटा पहले हर प्रकार के स्क्रीन को बिल्कुल बंद कर दें और समय से पूरी नींद लें ।

7. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लें- डिजिटल डिटॉक्स के समय कुछ लोग अत्यधिक घबराहट, बेचैनी , मायूसी अथवा फोमो ( फियर ऑफ मिसिंग आउट) का सामना कर सकते है इसके लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें ।

डिजिटल डिटॉक्स के फायदे डिजिटल डिटॉक्स वर्चुअल एवं वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बहाल करता है, जिससे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को सहारा मिलता है। यह आपको खुद से और दूसरों से फिर से जुड़ने, ध्यान केंद्रित करने और मन को रिसेट करने का मौका देता है।

-अनावश्यक नोटिफिकेशन से नियमित रूप से दूरी बनाने से यह वर्चुअल शोर खत्म होता है, मन को आराम मिलता है और चिंता घटती है।

-स्क्रीन से दूर रहना मानसिक अव्यवस्था को साफ करता है और आपकी ध्यान-क्षमता को तेज बनाता है।

-डिजिटल डिटॉक्स रीसेट बटन की तरह काम करता है। शारीरिक रूप से, यह लंबे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाले गर्दन, पीठ और आंखों के तनाव को भी कम करता है, जिससे मन और शरीर दोनों को राहत मिलती है।

-स्क्रीन की नीली रोशनी आपकी प्राकृतिक नींद चक्र में बाधा डालकर मेलाटोनिन स्तर को कम करती है। फोन को बेडरूम से बाहर रखने या शाम के समय स्क्रीन इस्तेमाल कम करने से नींद का संतुलन बनता है और गहरी, आरामदायक नींद मिलती है।

-डिवाइस से दूरी बनाने पर आप अपने प्रियजनों को अधिक समय दे सकते हैं। बिना किसी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भोजन करना, आपस में बातचीत करना या अनुभव शेयर करना भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करता है और आपसी सहानुभूति बढ़ाता है। असली दुनिया का जुड़ाव ऊर्जा और खुशी देता है ।