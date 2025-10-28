माइक्रो-फ्रैक्चर के दौरान बरती गई छोटी सी लापरवाही बन सकती है मुसीबत का कारण, जानें बचाव के तरीके

संक्षेप: भविष्य में चलने-फिरने की आजादी को बनाए रखने के लिए इन शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डॉ. विवेक महाजन से जानते हैं आखिर क्या होते हैं माइक्रो-फ्रैक्चर और इससे बचने के लिए किन बातों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।

अकसर जब कभी हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) का जिक्र होता है, तो व्यक्ति का ध्यान सबसे पहले बड़े फ्रैक्चर पर ही जाता है, जिसके होते ही मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हड्डियों से जुड़ा एक और खतरा है जो धीरे-धीरे हमारे शरीर को कमजोर करता रहता है - वो है माइक्रो-फ्रैक्चर (Micro-fracture)। दरअसल, माइक्रो-फ्रैक्चर हड्डियों में पड़ने वाली बहुत ही बारीक दरारें होती हैं, जो अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां कमजोर पड़ने पर होती हैं। ये दरारें इतनी छोटी होती हैं कि इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अगर समय रहते इन मामूली चोटों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो यह समस्या आगे चलकर असहनीय दर्द और लंबे समय की विकलांगता का कारण तक बन सकती हैं। इसलिए, भविष्य में चलने-फिरने की आजादी को बनाए रखने के लिए इन शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डॉ. विवेक महाजन से जानते हैं आखिर क्या होते हैं माइक्रो-फ्रैक्चर और इससे बचने के लिए किन बातों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।

क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे उनके टूटने (फ्रैक्चर) का खतरा बढ़ जाता है। यह तब होता है जब हड्डियों का खनिज घनत्व और द्रव्यमान कम हो जाता है या जब हड्डियों की संरचना बदल जाती है।

क्यों होते हैं माइक्रो-फ्रैक्चर? माइक्रो-फ्रैक्चर हड्डियों में पड़ने वाली बहुत ही महीन (बाल जैसी) दरारें होती हैं। आमतौर पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें शरीर की हड्डियां टूटती और फिर से बनती रहती हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में, हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर होने लगती हैं, जिससे हड्डियां जितनी तेजी से बनती हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से टूटने भी लगती हैं। इस कमजोर स्थिति में, रोजमर्रा के सामान्य काम भी, जैसे जोर से खांसना, कोई थैला उठाना या हल्का सा मुड़ना भी हड्डियों में बारीक दरार पैदा कर सकता है। ये दरारें बहुत छोटी होती हैं और अकसर अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये दरारें बार-बार पड़ती हैं और जमा होती जाती हैं। अगर आप शुरुआती संकेतों को अनदेखा करते हैं, तो ये छोटी-छोटी दरारें हड्डी के अंदरूनी ढांचे को बिगाड़कर उसे पूरी तरह से तोड़ सकती हैं।

इन संकेतों को न करें नजरअंदाज माइक्रो-फ्रैक्चर का दर्द तेज नहीं होता, यह हल्की फुसफुसाहट की तरह शुरू होता है। खासकर अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम में हैं (जैसे 50 साल से अधिक उम्र, मेनोपॉज के बाद की महिलाएं, या कुछ ख़ास दवाएं लेने वाले लोग) शरीर के इन चेतावनी संकेतों को नजर अंदाज करने की गलती ना करें।

1- पीठ में बार-बार दर्द उठना- यह सबसे आम और खतरनाक संकेत है, खासकर अगर यह दर्द पीठ के बीच या निचले हिस्से में बिना किसी चोट के हो रहा हो। यह रीढ़ की हड्डी में माइक्रो-फ्रैक्चर (जिसे कंप्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं) का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करने से रीढ़ की हड्डी और भी ज्यादा टूट सकती है।

2-अचानक कद का कम हो जाना- अगर आपको लगता है कि आपकी लंबाई पहले से कम हो गई है, तो इसका कारण रीढ़ की हड्डी में हुए कई छोटे-छोटे फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिनकी वजह से रीढ़ के मनके (vertebrae) दब जाते हैं।

3- कुबड़ापन (Kyphosis)- इसे 'डॉवेजर हंप' भी कहते हैं। इसमें पीठ आगे की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाती है। यह इस बात का साफ संकेत है कि रीढ़ की हड्डी के कई माइक्रो-फ्रैक्चर को ठीक नहीं किया गया, जिससे वो पूरी तरह बैठ गई है।

4-खड़े होने या चलने-फिरने पर दर्द होना- ऐसा दर्द जो आराम करते समय कम होता है, लेकिन हड्डियों पर वजन पड़ने पर (जैसे खड़े होने, चलने या कुछ उठाने पर) बढ़ जाता है। यह बताता है कि आपकी कमजोर हड्डियां शरीर का बोझ नहीं उठा पा रही हैं।

कैसे होता है स्थायी नुकसान? इन माइक्रो-फ्रैक्चर को अनदेखा करने से नुकसान बढ़ता जाता है। रीढ़ की हड्डी में हुआ एक छोटा सा फ्रैक्चर आसपास की हड्डियों को भी कमजोर कर देता है, जिससे एक के बाद एक कई फ्रैक्चर होने लगते हैं और कद और भी कम हो जाता है। जिसकी वजह से हड्डियों के टूटे हुए टुकड़े नसों में लगातार चुभन पैदा करते हैं, रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ने से झुकना, कोई चीज उठाना या ठीक से बैठना जैसे आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। ज्यादा कुबड़ापन होने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है। संक्षेप में, अनदेखे माइक्रो-फ्रैक्चर एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जो शरीर को धीरे-धीरे खराब करती है और व्यक्ति को स्थायी रूप से विकलांग बना देती है।

बचाव और इलाज के तरीके खुशी की बात यह है कि हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। सबसे पहले, अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी हड्डियों की मजबूती जांचने के लिए डेक्सा स्कैन (DEXA scan) करवाएं।

अपनाएं ये कुछ जरूरी उपाय- जल्दी जांच और इलाज- अगर ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है, तो खास दवाइयों से हड्डियों को और कमजोर होने से रोका जा सकता है और उन्हें फिर से मजबूत बनाया जा सकता है।

सही फिजियोथेरेपी- कुछ खास कसरत करने से कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है और कमजोर हड्डियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता।

ब्रेस (सहारा) और दर्द से राहत- अगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तो शुरुआत में ब्रेस लगाने से उसे स्थिर किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्टीब्रोप्लास्टी (Vertebroplasty) या काइफोप्लास्टी (Kyphoplasty) जैसी प्रक्रियाओं से टूटी हुई हड्डी को ठीक करके उसकी ऊंचाई वापस लाई जा सकती है, जिससे दर्द में तुरंत आराम मिलता है और हड्डी को और टूटने से रोका जा सकता है।