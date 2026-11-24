भारतीय लोग ज्यादातर रोटी और दाल-चावल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इससे दिनभर में कितना प्रोटीन मिलेगा? जानें ये साधारण सी थाली आपके दिनभर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है या नहीं।

भारतीय घरों में ज्यादातर लोगों की थाली में दाल, चावल और रोटी शामिल होते हैं। दोपहर के लंच से ले कर डिनर तक, आमतौर पर लोग यही खाते हैं। लेकिन प्रोटीन का क्या? आपने सुना होगा कि भारतीय खाने में प्रोटीन की कमी होती है। खासकर वेजिटेरियन लोग डेली सिर्फ रोटी, चावल और दाल खाते हैं, जिससे दिनभर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना मुश्किल होता है। लोगों को अक्सर लगता है कि दाल में तो प्रोटीन होता है। अगर दिन में दो बार दाल खाएं, तब तो प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जानी चाहिए? सच्चाई आखिर क्या है? अगर आप दिन में सिंपल घर का खाना खाएं, तो कितना प्रोटीन मिलेगा? आइए आज यही जानने की कोशिश करते हैं।

घर की दाल-रोटी, चावल खा कर कितना प्रोटीन मिलेगा? 1) दाल खाने में कितना प्रोटीन मिलता है? दाल शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। भारतीय थाली में यही एक चीज है, जो डेली बेसिस पर लोग प्रोटीन सोर्स के तौर पर खाते हैं। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम कच्ची दाल में 20-23 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि दाल पतली होने के बाद इस प्रोटीन की मात्रा घटकर एक तिहाई रह जाती है। इस हिसाब से अगर आप दिन में दो कटोरी दाल खाते हैं तो लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। दाल गाढ़ी है तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

2) दो कटोरी चावल में मिलेगा इतना प्रोटीन चावल आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं। हालांकि इनमें थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाता है। अगर आप दिन में दो कटोरी पके हुए चावल खाते हैं, तो इससे आपको 5-8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। चावल की किस्म और कटोरी के साइज से ये मात्रा थोड़ी कम-ज्यादा हो सकती है।

3) रोटी खाने से कितना प्रोटीन मिलेगा? गेहूं की रोटी में भी प्रोटीन कुछ मात्रा में पाया जाता है। अगर आप लंच में दो और डिनर में दो, यानी कुल मिलाकर दिन की चार रोटियां खाते हैं, तो लगभग 12-13 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। प्रोटीन की मात्रा रोटी के साइज पर निर्भर करती है।

दाल, चावल और रोटी मिलाकर कितना प्रोटीन मिलेगा? अब इन तीन चीजों का प्रोटीन मिलाकर देखें, तो सामान्य भारतीय डाइट में आपको 33-35 ग्राम प्रोटीन तक मिल सकता है। यानी दिनभर में सिर्फ दाल, चावल और रोटी खा कर इतना प्रोटीन पूरा किया जा सकता है। हालांकि इससे दिनभर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी।

कैसे पूरी करें दिनभर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट? घर का नॉर्मल खाना खा कर भी प्रोटीन की जरूरत पूरी की जा सकती है। अगर आप अपनी डाइट में पनीर, सोयाबीन, दूध, दही और तोफू जैसी चीजें शामिल करें तो दिनभर की प्रोटीन जरूरत आसानी से पूरी की जा सकती है। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो अंडा और चिकन अच्छा ऑप्शन हैं।

एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? एक स्वास्थ्य वयस्क को रोजाना शरीर के हर किलोग्राम वजन के हिसाब से करीब 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है, तो दिनभर में लगभग 48 ग्राम प्रोटीन जरूरत होगी। हालांकि प्रोटीन की जरूरत उम्र, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य और दूसरी स्थितियों के हिसाब से बदल सकती है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।