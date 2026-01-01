Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसhow much portion of green peas should eat in one day overeating causes stomach pain nutritionist explains
हरी मटर खाते समय कहीं आप तो नहीं करते ये गलती? न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- बनी रहेगी पेट दर्द, गैस, अपच की समस्या

हरी मटर खाते समय कहीं आप तो नहीं करते ये गलती? न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- बनी रहेगी पेट दर्द, गैस, अपच की समस्या

संक्षेप:

सर्दी के मौसम में हरी मटर हर कोई खाना पसंद करता है और इसकी कई सब्जी-स्नैक्स भी बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हरी मटर ज्यादा खाने से कुछ नुकसान भी होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि हरी मटर कितनी मात्रा में खाना चाहिए।

Jan 01, 2026 01:01 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जाड़े के मौसम में हरी मटर खाना लोग काफी पसंद करते हैं और इसे ज्यादातर सब्जियों का हिस्सा बना लेते हैं। तहरी, पुलाव, निमोना जैसी चीजें मटर के साथ बनती है और हम लोग ज्यादा मात्रा में इसे खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हरी मटर ज्यादा खाने से सेहत को कई नुकसान होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है कि ज्यादातर लोग हरी मटर खाने का सही तरीका नहीं जानते हैं और इसी वजह से उन्हें पेट दर्द, अपच, कब्ज, गैस की समस्या बनी रहती है। अगर आप सही तरीके से मटर खाते हैं, तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मटर कैसे फायदेमंद होती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मटर में क्या पाया जाता है

हरी मटर में प्रोटीन, फाइबर,विटामिन्स C, K, और B कॉम्प्लेक्स, मैंगनीज, कॉपर, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। हरी मटर प्री-बायोटिक भी होते हैं, जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है और स्किन-बालों के लिए भी ये अच्छी होती है।

green peas

ज्यादा खाने के नुकसान

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि आप इसे फायदेमंद समझकर ज्यादा खा लेते हैं, तो ये कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। अगर आप ज्यादा हरी मटर खाते हैं, तो ये आपके शरीर में आईबीएस (IBS) ट्रिगर कर सकती है। खासतौर पर जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या रहती है, उन्हें मटर लिमिट में खानी चाहिए। बिल्कुल बंद नहीं करनी है लेकिन एक सही पोर्शन में खाएं। 100 ग्राम मटर में 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है। चलिए बताते हैं मटर ज्यादा खाने से क्या नुकसान होंगे।

- ज्यादा मटर खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। ब्लोटिंग में पूरे दिन पेट फूला रहता है और गैस बनी रहती है।

- ज्यादा मटर खाना आपको कब्ज की परेशानी दे सकती है।

- इससे पेट दर्द भी होता है।

- कई बार ज्यादा मटर जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, चक्कर आने का कारण बनती है।

- ज्यादा हरी मटर खाने से भूख कम भी हो सकती है। फिर आपको भूख नहीं लगेगी।

कितनी मात्रा में खाएं

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है कि आपको पूरे दिन भर में 2 चम्मच मटर खानी चाहिए मतलब सिर्फ 30 ग्राम। बच्चों को सिर्फ 1 चम्मच मटर ही खिलाएं। इतनी मटर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।

ये भी पढ़ें:न्यू ईयर पार्टी का हैंगओवर नहीं हो रहा खत्म? तो ये 5 तरीके आएंगे आपके काम
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।