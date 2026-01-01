हरी मटर खाते समय कहीं आप तो नहीं करते ये गलती? न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- बनी रहेगी पेट दर्द, गैस, अपच की समस्या

संक्षेप: सर्दी के मौसम में हरी मटर हर कोई खाना पसंद करता है और इसकी कई सब्जी-स्नैक्स भी बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हरी मटर ज्यादा खाने से कुछ नुकसान भी होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि हरी मटर कितनी मात्रा में खाना चाहिए।

जाड़े के मौसम में हरी मटर खाना लोग काफी पसंद करते हैं और इसे ज्यादातर सब्जियों का हिस्सा बना लेते हैं। तहरी, पुलाव, निमोना जैसी चीजें मटर के साथ बनती है और हम लोग ज्यादा मात्रा में इसे खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हरी मटर ज्यादा खाने से सेहत को कई नुकसान होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है कि ज्यादातर लोग हरी मटर खाने का सही तरीका नहीं जानते हैं और इसी वजह से उन्हें पेट दर्द, अपच, कब्ज, गैस की समस्या बनी रहती है। अगर आप सही तरीके से मटर खाते हैं, तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मटर कैसे फायदेमंद होती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मटर में क्या पाया जाता है हरी मटर में प्रोटीन, फाइबर,विटामिन्स C, K, और B कॉम्प्लेक्स, मैंगनीज, कॉपर, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। हरी मटर प्री-बायोटिक भी होते हैं, जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है और स्किन-बालों के लिए भी ये अच्छी होती है।

ज्यादा खाने के नुकसान न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि आप इसे फायदेमंद समझकर ज्यादा खा लेते हैं, तो ये कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। अगर आप ज्यादा हरी मटर खाते हैं, तो ये आपके शरीर में आईबीएस (IBS) ट्रिगर कर सकती है। खासतौर पर जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या रहती है, उन्हें मटर लिमिट में खानी चाहिए। बिल्कुल बंद नहीं करनी है लेकिन एक सही पोर्शन में खाएं। 100 ग्राम मटर में 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है। चलिए बताते हैं मटर ज्यादा खाने से क्या नुकसान होंगे।

- ज्यादा मटर खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। ब्लोटिंग में पूरे दिन पेट फूला रहता है और गैस बनी रहती है।

- ज्यादा मटर खाना आपको कब्ज की परेशानी दे सकती है।

- इससे पेट दर्द भी होता है।

- कई बार ज्यादा मटर जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, चक्कर आने का कारण बनती है।

- ज्यादा हरी मटर खाने से भूख कम भी हो सकती है। फिर आपको भूख नहीं लगेगी।