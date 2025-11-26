Hindustan Hindi News
how morning smog can triggers early hour heart attacks risks know what can do about it air pollution cause heart stroke
हार्ट अटैक अलर्ट! सुबह के समय लोगों के क्यों पड़ते हैं सबसे ज्यादा दिल के दौरे,हार्ट स्पेशलिस्ट ने दी जानकारी

संक्षेप:

How Air Pollution Affects Your Heart : इस खबर में भारतीय स्पाइनल इंजरीज सेंटर के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. असीम ढल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्री-डॉन के घंटों में दिल के दौरे और अन्य कार्डियक इमरजेंसी (हृदय संबंधी आपात स्थितियों) में वृद्धि क्यों होती है।

Wed, 26 Nov 2025 12:06 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
आजकल सुबह उठते ही खिड़की से बाहर झांकने पर हवा में धुंधलापन या 'कोहरे' की परत छाई हुई रहती है। जो कि कोई मौसमी घटना नहीं बल्कि जहरीले धुएं (टॉक्सिक स्मॉग) की एक चादर होती है। जिसका असर व्यक्ति के शरीर खासकर दिल पर पड़ता है। आज अपनी इस खबर में भारतीय स्पाइनल इंजरीज सेंटर के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. असीम ढल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्री-डॉन के घंटों में दिल के दौरे और अन्य कार्डियक इमरजेंसी (हृदय संबंधी आपात स्थितियों) में वृद्धि क्यों होती है।

सुबह का सबसे खराब समय

सुबह के सबसे खराब समय के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले दो घटकों के बारे में अच्छे से समझना होगा। पहली, जो शरीर के बाहर हो रहा है, और दूसरा जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है।

बाहरी कारण- धुंआ (स्मॉग)

सुबह का धुंआ अक्सर सबसे गाढ़ा होता है। सामान्य परिस्थितियों में, सतह के पास की गर्म हवा इसे ऊपर उठती है, और उसके साथ प्रदूषण भी ऊपर चला जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में, ठंडी हवा अपने ऊपर फंसी हुई गर्म हवा की परत के माध्यम से ऊपर नहीं उठ पाती है। यह एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो रात भर की कारों, औद्योगिक स्रोतों और जलती हुई आग से निकलने वाले प्रदूषकों को ठीक उसी स्तर पर फंसा लेता है जहां हम सांस लेते हैं।

सुबह का धुआं क्यों सबसे चिंताजनक

सुबह के धुएं का सबसे चिंताजनक घटक PM2.5 है। ये सूक्ष्म, अदृश्य कण इतने छोटे होते हैं कि शरीर के प्राकृतिक फिल्टर तक को पार कर जाते हैं और सीधे फेफड़ों से रक्त प्रवाह (ब्लड स्ट्रीम) में चले जाते हैं।

भीतरी कारण- सर्केडियन रिदम

शरीर की आंतरिक घड़ी या सर्केडियन रिदम पर विचार करें। सुबह का समय मानव हृदय के लिए स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण समय होता है। जब हम जागते हैं, तो हमारा शरीर 'शुरू हो जाओ' वाले हार्मोन का एक झोंका जारी करता है, मुख्य रूप से कोर्टिसोल और एड्रेनालिन।

धुएं का संबंध दिल के दौरे से कैसे?

सुबह जागते ही आपका दिल सर्केडियन रिदम की वजह से थोड़ा अधिक तनाव में होता है। ऐसे में जब आप सुबह की धुंए भरी हवा में गहरी सांस लेते हैं। तो छोटे-छोटे PM2.5 कण आपके रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। आपका शरीर उन कणों को विदेशी जीव के रूप में पहचानता है और एक बड़ी सूजन की स्थिति (इंफ्लेमेटरी स्टेट) को सक्रिय करता है। यह सूजन प्रतिक्रिया जरूरी नहीं कि केवल आपके फेफड़ों तक ही सीमित रहे, यह आपके पूरे शरीर में हो सकती है, जिसमें आपकी रक्त वाहिकाओं (ब्लड वेसल्स) और कोरोनरी धमनियों की नाजुक परत भी शामिल है।

ये चीजें सूजन का कारण बनकर भविष्य में पैदा करती है खतरा-

-सूजन आपकी धमनियों को संकुचित या कसने का कारण बनती है, जिससे आपका रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) फिर से बढ़ जाता है।

-अगर आपकी धमनियों में कोई कोलेस्ट्रॉल जमाव (प्लाक) है (जिसके बारे में शायद कई लोगों को पता भी न हो), तो सूजन इन प्लाक को अस्थिर कर देती है और वह टूट जाता है।

-जब प्लाक टूटता है, तो शरीर इसे ठीक करने के लिए एक खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) बनाने की कोशिश करता है, और यदि यह कोरोनरी धमनी को रोक देता है, तो यह दिल में खून के प्रवाह को रोक देता है। जो कि दिल का दौरा होता है।

-सुबह का धुंआ, सामान्य सुबह के तनाव के साथ मिलकर, दिल की घटना के लिए 'परफेक्ट स्टॉर्म' पैदा करता है।

एक्सपर्ट की सलाह

हम रातोंरात बाहर की हवा की गुणवत्ता को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दिल के जोखिम को कम जरूर कर सकते हैं। व्यक्ति को दिल की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए देखभाल के ये तरीके अपनाने चाहिए। जैसे-

सबसे पहले (AQI की जांच करें)- किसी भी और चीज से पहले, अपने फोन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index - AQI) की जांच करें। यह मौसम की जांच करने की तरह एक दैनिक आदत बननी चाहिए।

सुबह की सैर पर पुनर्विचार करें- डॉक्टर कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह की सैर उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन, अगर वह AQI 'खराब', 'बहुत खराब', या 'गंभीर' है, तो आप लाभ से अधिक नुकसान कर सकते हैं। आप ऐसे समय में अपने फेफड़ों में जहर की मात्रा डाल रहे हैं जब आपका दिल सबसे अधिक संवेदनशील होता है।

दिनचर्या में करें बदलाव- ऐसे कई दिन हो सकते हैं जब आप अपनी कसरत घर के अंदर करना चाहेंगे। आमतौर पर धुएं का स्तर दिन के समय ज्यादा सुरक्षित होता है।

सुबह घर को बंद रखें-सुबह के समय, अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। यदि संभव हो, तो आपके बेडरूम में एक अच्छा एयर प्यूरीफायर लगवा लें। सुनिश्चित करें कि आप पूरी रात जो सांस लेते हैं वह साफ और सुरक्षित हो।

मास्क पहनें- अगर आपको बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही है, तो अच्छी फिटिंग वाला N95 या FFP2 मास्क पहनें। एक साधारण कपड़े का मास्क आपको PM2.5 से नहीं बचाएगा।

अपने जोखिम को पहचानें- यदि आप पहले से ही उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर), मधुमेह (डायबिटीज), या दिल के रोगी हैं, तो आपको सबसे अधिक जोखिम है, इसलिए और भी अधिक सतर्क रहें और अपनी निर्धारित दवाएं लेना कभी न भूलें।

