90 की उम्र में भी कैसे फिट रहते हैं जापानी लोग? हेल्थ कोच ने बताई खाने से जुड़ी 3 आदतें
जापानी लोगों की फिटनेस का राज हर कोई जानना चाहता है। 90 की उम्र के बाद भी वहां कई लोग एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीते हैं। आखिर कैसे? हेल्थ कोच ने खाने से जुड़ी उनकी 3 आदतें शेयर की हैं, जो हेल्दी एजिंग को सपोर्ट करती हैं। आइए जानते हैं।
दुनिया के ऐसे कई देश हैं, जहां लोग लंबी उम्र तक जीने के लिए जाने जाते हैं। जापान भी उन्हीं देशों में शामिल हैं। यहां ज्यादातर लोग 90 या उससे ज्यादा सालों तक हेल्दी और फिट लाइफ जीते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों?जापानी लोग ऐसा भला क्या अलग करते हैं? दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनकी खानपान से जुड़ी कुछ आदतें। जापानी लोग खाने में कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करते हैं, जो उनकी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने ऐसी ही 3 आदतों के बारे में बताया है, जो जापान में हमेशा से फॉलो की जाती रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आदतें बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर अक्षय कुमार भी फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में-
हैबिट 1- खाने में भर-भर के शामिल करते हैं सब्जियां
हेल्थ कोच बताती हैं कि जापान में सब्जियां साइड डिश नहीं, बल्कि मील का मेन पार्ट होती हैं। वो अपनी हर मील में 3 तरह की सब्जियां शामिल करते हैं, जिनमें हरी पत्तेदार और सीजनल सब्जियां शामिल होती हैं। इनसे शरीर को फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं और स्लो एजिंग को सपोर्ट करते हैं।
हैबिट 2- भूख से कम खाते हैं खाना
जापानी लोगों की खासियत है कि वे अपने खाने की मात्रा पर काफी ध्यान देते हैं। वे अक्सर छोटी प्लेट में खाना परोसते हैं और भूख से कम ही खाते हैं। जबकि भारत में सुबह के नाश्ते, लंच, स्नैक्स और डिनर में लोग भर-भर के खाना खाते हैं और शरीर को भूख लगने का चांस ही नहीं देते।
हैबिट 3- जल्दी फिनिश कर लेते हैं डिनर
हेल्थ कोच बताती हैं कि जापान में लोग शाम का खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं। उनका डिनर शाम 6-7 बजे तक फिनिश हो जाता है। इस वजह से बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है।
फिट रहने के लिए ये आदतें भी अपनाते हैं जापानी लोग
- जापानी डाइट में फर्मेंटेड चीजें शामिल होती हैं, जो गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं।
- जापान में मछली और सी-फूड काफी खाया जाता है, जिससे प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलता है।
- जापान में लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है।
- जापानी लाइफस्टाइल में पैदल चलना और दिन भर एक्टिव रहना भी अहम है।
- जापानी मील में चावल के साथ सब्जियां, मछली, तोफू जैसी चीजें भी शामिल होती हैं। यानी वो सिर्फ कार्ब्स पर नहीं बैलेंस डाइट पर ध्यान देते हैं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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