सान्या मल्होत्रा ने फिल्म के लिए कैसे बढ़ाया था वजन? उनके पर्सनल ट्रेनर ने दुबले-पतले लोगों को दिए टिप्स

संक्षेप:

फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए सान्या मल्होत्रा को वजन बढ़ाना भी था और घटाना भी। ऐसे में उन्होंने वर्कआउट रूटीन में कुछ बदलाव किए। चलिए बताते हैं उनके पर्सनल ट्रेनर ने क्या टिप्स दिए।

Dec 24, 2025 10:49 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सेलेब्स को फिल्मों के लिए कभी वजन कम करना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में अनन्या के रोल के लिए सान्या ने अपना वजन बढ़ा था। इस फिल्म के लिए उन्हें वजन थोड़ा बढ़ा हुआ और टोन्ड बॉडी दिखानी थी। इसके लिए सान्या ने मेहनत करनी शुरू की। उनके पर्सनल फिटनेस ट्रेनर त्रिदेव पांडे का कहना है कि सान्या रेगुलर वर्कआउट करती हैं और घर का सिंपल खाना खाती हैं, इसलिए उनकी बॉडी बिल्कुल फिट है। जब उन्हें इस फिल्म के बारे में पता चला तो उनका वजन 56 किलो था और इससे थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए हमने रूटीन में कुछ बदलाव कर दिए। चलिए बताते हैं सान्या ने वेट गेन करने के लिए क्या किया?

स्किल बिल्डिंग

फिटनेस ट्रेनर त्रिदेव का कहना है कि लोगों को लगता है कि ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है और हम मोटे हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अच्छा खाना और हड्डियों-मसल्स की स्ट्रेंथ वजन बढ़ाने में मदद करेगी। सान्या ने अपने वर्कआउट रूटीन में स्किल बिंल्डिंग वाली एक्सरसाइज जैसे पुल अप्स, पुश अप्स, हैंडस्टैंड्स, शोल्डर स्ट्रेंथ जैसी चीजों पर फोकस किया और इन्हें करना शुरू किया।

वजन बढ़ेगा

फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि लोग वेट लॉस के चक्कर में पड़े हैं लेकिन उन्हें सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। दुबले लोगों को अच्छा-हेल्दी खाना खाने के साथ रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए। आप नए एक्सरसाइज करना शुरू करें, रनिंग, जॉगिंग करें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जब मसल्स में भारीपन आएगा, तब आपका वजन खुद ही बढ़ जाएगा।

क्या खाना चाहिए

प्रोटीन और फायबर से भरपूर खाना चाहिए और सिर्फ घर का बना ही खाएं। बाहर के खाने में पोषण कम तेल ज्यादा होता है, जो आपको हद से ज्यादा मोटा कर देगा। आपको सिर्फ फिट रहने के लिए चीजें करनी चाहिए, मोटापा न बढ़ाएं। मोटापा कई गंभीर बीमारियां लेकर आएगा। मीठा, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें और चीजों को फोकस के साथ करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
