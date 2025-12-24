सान्या मल्होत्रा ने फिल्म के लिए कैसे बढ़ाया था वजन? उनके पर्सनल ट्रेनर ने दुबले-पतले लोगों को दिए टिप्स
फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए सान्या मल्होत्रा को वजन बढ़ाना भी था और घटाना भी। ऐसे में उन्होंने वर्कआउट रूटीन में कुछ बदलाव किए। चलिए बताते हैं उनके पर्सनल ट्रेनर ने क्या टिप्स दिए।
सेलेब्स को फिल्मों के लिए कभी वजन कम करना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में अनन्या के रोल के लिए सान्या ने अपना वजन बढ़ा था। इस फिल्म के लिए उन्हें वजन थोड़ा बढ़ा हुआ और टोन्ड बॉडी दिखानी थी। इसके लिए सान्या ने मेहनत करनी शुरू की। उनके पर्सनल फिटनेस ट्रेनर त्रिदेव पांडे का कहना है कि सान्या रेगुलर वर्कआउट करती हैं और घर का सिंपल खाना खाती हैं, इसलिए उनकी बॉडी बिल्कुल फिट है। जब उन्हें इस फिल्म के बारे में पता चला तो उनका वजन 56 किलो था और इससे थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए हमने रूटीन में कुछ बदलाव कर दिए। चलिए बताते हैं सान्या ने वेट गेन करने के लिए क्या किया?
स्किल बिल्डिंग
फिटनेस ट्रेनर त्रिदेव का कहना है कि लोगों को लगता है कि ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है और हम मोटे हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अच्छा खाना और हड्डियों-मसल्स की स्ट्रेंथ वजन बढ़ाने में मदद करेगी। सान्या ने अपने वर्कआउट रूटीन में स्किल बिंल्डिंग वाली एक्सरसाइज जैसे पुल अप्स, पुश अप्स, हैंडस्टैंड्स, शोल्डर स्ट्रेंथ जैसी चीजों पर फोकस किया और इन्हें करना शुरू किया।
वजन बढ़ेगा
फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि लोग वेट लॉस के चक्कर में पड़े हैं लेकिन उन्हें सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। दुबले लोगों को अच्छा-हेल्दी खाना खाने के साथ रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए। आप नए एक्सरसाइज करना शुरू करें, रनिंग, जॉगिंग करें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जब मसल्स में भारीपन आएगा, तब आपका वजन खुद ही बढ़ जाएगा।
क्या खाना चाहिए
प्रोटीन और फायबर से भरपूर खाना चाहिए और सिर्फ घर का बना ही खाएं। बाहर के खाने में पोषण कम तेल ज्यादा होता है, जो आपको हद से ज्यादा मोटा कर देगा। आपको सिर्फ फिट रहने के लिए चीजें करनी चाहिए, मोटापा न बढ़ाएं। मोटापा कई गंभीर बीमारियां लेकर आएगा। मीठा, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें और चीजों को फोकस के साथ करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।