61 की उम्र में भी फिट हैं अमित शाह, डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए अपनाते हैं ये 3 आदतें
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 61 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह फिट हैं और उन्होंने डायबिटीज को कंट्रोल में कर रखा है। आइये जानते हैं आखिर अमित शाह फिटनेस के लिए किन आदतों को अपनाते हैं।
गृहमंत्री अमित शाह 61 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी फिट और एक्टिव दिखते हैं। अमित शाह का वजन पहले काफी बढ़ा हुआ था लेकिन फिर उन्होंने उसे कम किया और डायबिटीज पर भी कंट्रोल पाया। किसी भाषण के दौरान अमित शाह ने युवाओं को फिट रहने के लिए जागरुक किया था और कहा था कि अगर फिट रहना है तो लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। अमित शाह ने भी अपने लाइफस्टाइल में काफी बदलाव किए और खुद को फिट किया। उनके ऊपर कई कामों की जिम्मेदारी रहती है लेकिन इसके बाद भी अमित शाह फिटनेस रूटीन को फॉलो करना नहीं भूलते हैं। चलिए बताते हैं गृहमंत्री किस तरह से खुद को फिट रखते हैं और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किन आदतों को अपनाया।
2020 से किया बड़ा बदलाव
अमित शाह ने भाषण के दौरान बताया कि साल 2020 से उन्होंने अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सही समय पर खाना, सोना, पानी पीना और योगा करना शुरू किया और इसके बाद उन्हें खुद में फर्क महसूस हुआ। ऐसा करने से वह इंसुलिन और कई दवाओं से मुक्त हो गए। उनका मानना है कि युवाओं को अपनी सेहत के लिए समय निकालना चाहिए, इसी से आप कुछ साल और ज्यादा जी सकते हैं। अगर आप फिटनस पर ध्यान नहीं देंगे तो शरीर कमजोर होता चला जाएगा। चलिए जानते हैं अमित शाह ने क्या फिटनेस रूल बनाए हैं
योगा करना है बेहद जरूरी
- अमित शाह का वजन काफी बढ़ गया था और ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ आता था। ऐसे में उन्हें रोजाना इंसुलिन या एलोपैथिक दवाइयों को खाना पड़ा रहा है। इसके लिए अमित शाह ने रोजाना योग करना शुरू किया। उन्होंने अपने रूटीन में 2 घंटे योगा करना शामिल किया और इसे बिना नागा किए करते थे। उन्होंने योगा के अलावा कुछ जिम वाली एक्सरसाइज को भी करना शुरू किया।
6 घंटे की नींद होती है सही
- अमित शाह का मानना है कि शरीर के साथ दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। अगर आप सही से नींद नहीं लेंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा और शरीर भी थका हुआ रहेगा। अमित शाह खुद रोजाना 6-7 घंटे की नींद लेते हैं और इसमें वह अब कोई समझौता नहीं करते हैं।
सही डाइट अपनाएं
- गृहमंत्री का कहना है कि अगर आप खाना सही समय और अच्छा खाते हैं, तो आप अंदर से फिट रहेंगे। उन्होंने अपने खाने का समय तय किया और रोजाना उसी समय पर खाना खाया। सही समय पर डाइट लेना भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। डाइट में फाइबर, प्रोटीन युक्त चीजें खाएं और डिनर को रात 9 बजे से पहले करने की कोशिश करें। जिससे खाने को पचाने का समय मिल जाए। अमित शाह का मानना है कि अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो शरीर हेल्दी नहीं बीमार होगा, इसलिए हेल्दी फूड्स चुनें। साथ ही दिनभर में 3-4 लीटर पानी पिएं। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है और फिट भी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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