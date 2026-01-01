Hindustan Hindi News
बस 2 रोटी में मिल जाएगा 40 ग्राम प्रोटीन! हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया सिंपल सा हैक

Jan 01, 2026 01:20 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
हमारी इंडियन डाइट में एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, वो है प्रोटीन। ज्यादातर इंडियन डेली बेसिस पर रोटी, चावल, सब्जी या दाल खाते हैं, जिनमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, बस दाल में ही थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। जाहिर है इतने कम प्रोटीन से दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। और तो और प्रोटीन के अच्छे वेजिटेरियन सोर्स ढूंढना भी मुश्किल होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए प्रोटीन वाली रोटी बनाने का तरीका ले कर आए हैं। राज शमानी के पॉडकास्ट पर हेल्थ कंसल्टेंट अनंत अग्रवाल ने प्रोटीन रोटी बनाने का हैक शेयर किया है। अनंत बताते हैं कि इस एक रोटी में आपको 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है।

इस एक रोटी में मिल जाएगा 20 ग्राम प्रोटीन

अनंत अग्रवाल बताते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो एक प्रोटीन आटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर इस आटे की आप दो रोटी खाते हैं, तो लगभग 40 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, जो प्रोटीन शेक से डबल है। इस प्रोटीन आटे को बनाने के लिए प्योर पी प्रोटीन (300 ग्राम), सत्तू (300 ग्राम), बेसन (300 ग्राम), खपली आटा या कोई भी नॉर्मल आटा (100 ग्राम) ले लें। इन सभी को मिक्स कर के आटा तैयार करें और रोटी बना लें। अगर आप 40-50 ग्राम आटा ले कर रोटी बनाते हैं, तो एक रोटी में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है।

एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होता है?

लोगों में ये कन्फ्यूजन भी अक्सर देखने को मिलती है कि हमारी बॉडी को एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए होता है। दरअसल ये आपके लाइफस्टाइल और बॉडी पर डिपेंड है। अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट हैं और ज्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं हैं, तो आपको अपने बॉडी वेट के पर ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका वजन 60 किलो है, तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। वहीं अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये अमाउंट डबल हो जाता है।

प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है?

डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत जरूरी होता है। दरअसल प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और बॉडी को एनर्जी देना का काम करता है। प्रोटीन से पेट देर तक भरा हुआ रहता है, जिससे आप ओवरईट नहीं करते और वेट कंट्रोल में रहता है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, स्किन और हेयर हेल्थ, इम्यूनिटी जैसे ओवरऑल बॉडी फंक्शंस में प्रोटीन का काफी अहम रोल होता है।

