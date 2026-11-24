72 किलो से 49 किलो तक वजन घटाने वाली हेल्थ कोच ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर बताया है कि इस बदलाव के पीछे उनकी लाइफस्टाइल में किए गए कुछ बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों में उन्होंने 8 आदतों के बारे में बताया है।

वजन घटाना सिर्फ डाइटिंग और घंटों एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करना भी जरूरी होता है। हाल ही में एक कोच ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 72 किलो से 49 किलो तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने रूटीन में बदलाव किए। उनके मुताबिक, वजन कम करने के इस सफर में कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना अहम रहा, जो अनजाने में उनकी फिटनेस और हेल्थ को प्रभावित कर रही थीं। खास बात यह है कि उन्होंने इन बदलावों को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाया और लगातार उन पर कायम रहीं। कोच का यह अनुभव बताता है कि वेट लॉस के लिए हमेशा बड़े और मुश्किल बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। कई बार अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना और लंबे समय से चली आ रही कुछ आदतों से दूरी बनाना भी मददगार हो सकता है। यहां जानिए उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली 8 आदतों के बारे में। इन आदतों को छोड़ना आपके लिए भी मददगार साबित हो सकता है।

1) नाश्ता छोड़ना कोच ने बताया कि वह दिन में भूखी रहती थी, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता था, और रात को मैं सब कुछ खा लेती थी। ऐसे में उन्होंने नाश्ता स्किप करना बंद कर दिया। वेट लॉस के लिए वह उठने के एक घंटे के अंदर कुछ न कुछ खा लेती हैं।

2) कैलोरी वाली ड्रिंक्स पीना जूस, 2 चम्मच चीनी वाली चाय, कोल्ड कॉफी जैसी चीजें लिक्विड होने की वजह से ये हेल्दी लगते थे, पर असल में ऐसा नहीं है। वेट लॉस जर्नी में वह पानी, ब्लैक कॉफी और बिना चीनी वाली चाय लेती हैं।

3) हेल्दी खाना, लेकिन गलत मात्रा में मखाना, ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर जैसी चीजें हेल्दी हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाना गलत है। कोच भी इन हेल्दी चीजों को ज्यादा खा लेती थी जिससे कैलोरी बढ़ जाती थी।

4) सिर्फ कार्डियो करना, वेट ट्रेनिंग बिल्कुल न करना वजन घटाने के लिए कोच घंटों ट्रेडमिल पर बिताती थी, लेकिन जब उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू की, तब जाकर बॉडी में असल बदलाव दिखने लगा।

5) कम सोना, ज्याद स्ट्रेस लेना देर रात तक जागने से कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता था और खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती थी। ऐसे में उन्होंने 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी कर लिया है।

6) बाहर खाना और अंदाजे से खाना वह बताती हैं कि रेस्टोरेंट का खाना खाते समय लगता था कि वह थोड़ा ही तो खा रही हैं, लेकिन अब वह इसे अवॉइड करती हैं और ज्यादातर समय घर पर ही खाना बनाती हैं।

7) सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच वह कहती हैं अगर एक चीज गलत खा ली, तो लगता था कि पूरा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन एक पिज्जा स्लाइस खाने से आपकी पूरी जर्नी नहीं रुक जाती। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी यानी लगातार कोशिश करते रहना।