Women's Day 2026: ये 4 चीजें जरूर खाएं बिजी महिलाएं और करें 5 योगासन, बीमारियों से रहेंगी कोसों दूर

हर घर की औरत बड़े-बुजुर्ग, बच्चे, पति की सेहत का ख्याल रखती हैं लेकिन खुद को भूल जाती है। अगर आप भी व्यस्त रहती हैं, तो कोशिश करें और सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकालें। इसमें आपको कुछ योगा करने हैं और डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना है।

महिला दिवस पर हम महिलाओं के हक, समानता, सम्मान की बातें तो खूब करते हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता करना भूल जाते हैं। महिलाओं का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अगर घर की औरतें बीमार हो जाएंगी, तो घर भी बीमार सा फील करता है और कई काम रुक जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं घर के साथ ऑफिस का काम भी आजकल देखती हैं और ऐसे में उन्हें अपने लिए समय नहीं मिलता। महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि घर के बाकि सदस्यों जैसे उनके बेटे, पति, बेटी की भी होनी चाहिए। वैसे तो औरत कुछ भी कर सकती हैं लेकिन अपने हेल्थ के प्रति ज्यादातर औरतें काफी लापरवाह होती हैं। अगर आप भी ऐसा ही करती हैं, तो इस महिला दिवस पर खुद से एक वादा करें। आपको खुद को रखना है फिट और फाइन, इसके लिए आपको करना होगा रोजाना योगा और हेल्दी रखनी होगी डाइट। अब डाइट में 4 चीजों को जरूर शामिल करें और योगासन भी 5 रोजाना करेंगी, तो शरीर खुद ही एक्टिव और फिट बना रहेगा।

क्या-क्या खाएं महिलाओं की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह अपने खाने-पीने का ख्याल सही से नहीं रख पाती हैं और इसका नतीजा निकलता है, कमर दर्द, सिर दर्द जैसी परेशानियों में। अगर आप काफी बिजी रहती हैं, तो भी इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें।

1- हरी पत्तेदार सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपको ताकत देंगे। पालक, मेथी, लौकी, ब्रोकली आयरन, कैल्शियम, फोलेट और फाइबर का बेहतरीन सोर्स हैं। ये न सिर्फ ताकत देंगे बल्कि पीरियड्स की कमजोरी दूर करने के साथ हड्डियों को मजबूत भी करेंगे।

2- फल व्यस्त रहती हैं, तो फल को काटकर पीस में रख लें और काम करते हुए खाएं। ऑफिस जाती हैं, तो टिफिन में फल को काटकर रखें और रास्ते में या फिर ऑफिस में काम करते हुए फल खा लें। फल में आप केला, सेब, संतरा, अनार, अमरूद, पपीता खाएं। इसके अलावा सीजन वाले फल बेस्ट रहेंगे।

3- दाल दाल से प्रोटीन की कमी पूरी होगी। अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, चना जैसी दाल को जरूर खाएं। आप बदल-बदलकर दाल खा सकती हैं और हर दिन अलग दाल बनाकर भी खा सकती हैं। इससे न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि परिवार भी स्वस्थ रहेगा। वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है।

4- डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, दही, पनीर, चीज में कैल्शियम खूब होता है। इसे अपनी डायट में शामिल करें। इससे हड्डियां मजबूत होंगी और शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी रहेगी। दूध पीना पसंद नहीं करती हैं, तो बनाना या बादाम शेक बनाकर पिएं।

5 योगासन जरूर करें 1- चाइल्ड पोज (बालासन): दिमाग को शांत करने और पीठ-कमर को आरम देने के लिए बालासन करें। ये योगा आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए करें। इसे करने के लिए मैट पर उकड़ू स्टाइल में बैठें और फिर माथे को जमीन पर टिकाएं और हाथों को पीठ की ओर ले जाते हुए पकड़ लें। फिर हाथ को आगे की ओर सीधा करके रखें।

2- चक्रवाकासन: इसे करने से रीढ़ की हड्डी को आराम मिलेगा और गर्दन को भी। इसे करने के लिए डॉग स्टाइल में बैठ जाएं और फिर गर्दन को नीचे और फिर ऊपर की ओर उठाएं। इसे रिपीट में 2-4 बार करें।

3- वीरभद्रासन: वीरभद्रासन योगा करने से पैर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसे करने के लिए वीरभद्रासन (वॉरियर पोज) पैरों, कूल्हों और पीठ को मजबूत करने वाला एक योग है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर पैरों में 3-4 फीट की दूरी बनाएं। एक पैर को मोड़ें, दूसरे को सीधा रखें, और हाथों को ऊपर या बगल में फैलाकर 15-30 सेकंड तक सामान्य सांस लेते हुए स्थिति को स्थिर बनाए रखें।

4- मेडिटेशन: अगर आप कोई योगा न कर पाएं, तो सिर्फ मेडिटेशन करने की कोशिश करें। मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होगा और शरीर भी नियंत्रित रहेगा। इससे फोकस भी बढ़ता है। आप सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करें।