61 में भी फिट और यंग दिखते हैं शाहरुख खान, फिटनेस के लिए खाना छोड़ दीं ये 3 सफेद चीजें
शाहरुख खान 61 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह फिट दिखते हैं। उनकी फिटनेस के पीछे सख्त रूटीन, रूल और अनुशासन है। आज किंग के जन्मदिन के दिन जानेंगे कि वह कैसे खुद को फिट रखते हैं।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी फिटनेस और दमदार एक्टिंग देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह 61 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में लोग अक्सर आराम करने का सोचते हैं, उस उम्र में उनकी फिल्म किंग रिलीज हो रही है। आज भी लोग उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते हैं और उनकी तरह फिट बॉडी हर कोई बनाना चाहता है। शाहरुख हर फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक्टर कभी नहीं भूलते। शाहरुख खान फिटनेस के लिए अपना रूटीन कभी नहीं स्किप करते और कुछ चीजों को वह डाइट से पूरी तरह से हटा चुके हैं। आइये उनके फिटनेस रूटीन के बारे में जानते हैं।
रोजाना करते हैं वर्कआउट
शाहरुख खान अपने नियम के पक्के हैं और वह रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। अगर कभी देर रात भी उनका शूट खत्म होता है, तो वह करीब 1 घंटा उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। उनका जिम घर पर ही बना हुआ है, तो वह रोजाना वेट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा वह हर दिन अलग एक्सरसाइज करते हैं। वह अपने ट्रेनर के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं और किसी खास रोल के लिए अलग से मेहनत करते हैं।
फिटनेस के साथ मेंटल पीस भी जरूरी
शाहरुख खान का मानना है कि सिर्फ फिट रहना या फिर बॉडी बना लेना काफी नहीं होता। स्वस्थ रहने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं लेकिन बॉडी फिट है, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए फिटनेस के साथ मेंटल पीस को भी ध्यान में रखें।
घर का बना सादा खाना खाते हैं किंग
शाहरुख खान को ज्यादा फैंसी चीजें खाना पसंद नहीं है, वह सादा खाना खाते हैं। उनकी डेली डाइट में ग्रिल्ड चिकन, स्प्राउट्स, ब्रोकली और थोड़ी दाल जरूर होती है। वह दिनभर में सिर्फ 2 ही बार खाना खाते हैं, लंच और डिनर। उसके बीच में स्नैकिंग करना उन्हें पसंद नहीं है। अगर कुछ खाने का मन हुआ तो फल खा लेते हैं।
3 सफेद चीजों से बनाई दूरी
शाहरुख खान चावल, चीनी और सफेद ब्रेड कभी नहीं खाते हैं। उनका कहना है कि जो चीजें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, उसे छोड़ना ही बेहतर ऑप्शन है। इन 3 सफेद चीजों से शरीर में फैट और शुगर की मात्रा बढ़ती है, जो सही नहीं है। इसके अलावा शाहरुख किसी भी तरह की मिठाई नहीं खाते हैं, वह जंक फूड से दूर रहते हैं और शराब नहीं पीते हैं।
अनुशासन की बनाता है बेहतर
शाहरुख खान हर किसी को यही सीख देते हैं कि अनुशासन ही आपको बेहतर बनाएगा। अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ उसके पीछे लग जाओ और वह चीज आपकी हो जाएगी। अगर आपको फिट बॉडी बनानी है, तो रोजाना मेहनत करनी पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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