21 साल की हुईं राशा थडानी, यंग लड़के-लड़कियां एक्ट्रेस से लें 5 फिटनेस टिप्स, जीवनभर आएंगे काम
Happy Birthday Rasha Thadani: एक्ट्रेस राशा थडानी आज अपना 21वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस ने कम उम्र में काफी नाम कमा लिया और अपनी फिटनेस को भी मेंटेन किया है। चलिए आज उनके बर्थडे के दिन पर एक्ट्रेस का फिटनेस प्लान बताते हैं।
Happy Birthday Rasha Thadani: एक्ट्रेस राशा थडानी आज अपना 21वां जन्मदिन मना रही हैं। राशा का जन्म 16 मार्च 2005 में हुआ था और सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर एक्ट्रेस ने अपनी अलग पहचान बना ली है। राशा ने फिल्म आजाद से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया और उनकी एक्टिंग के साथ डांस भी हिट हो गया। राशा ने ऊई अम्मा पर ऐसा गजब का डांस किया कि वो गाना हिट हुआ। राशा एक्टिंग के अलावा अपनी स्किल्स और फिटनेस पर खास ध्यान देती हैं। एक इंटरव्यू में उनकी मां और एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कहा था कि राशा अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस है। उसे पता है क्या खाना और क्या नहीं और फिट कैसे रहना है। तो आज राशा के बर्थडे के खास दिन पर हम आपको उनके 5 फिटनेस टिप्स बताने जा रहे हैं। यंग लड़के-लड़कियां राशा का फिटनेस सीक्रेट लेकर खुद को फिट और एक्टिव बना सकते हैं।
राशा के 5 खास फिटनेस टिप्स-
1- कार्डियो करती हैं रोजाना- राशा थडानी एक्सरसाइज रोजाना करती हैं और उसमें खासतौर पर कार्डियो करना उन्हें पसंद है। वह डेली 30 मिनट तक कार्डियो करती हैं और इससे उनकी मसल्स मजबूत होती है। कार्डियो खासतौर पर दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और कैलोरी बर्न करके वजन घटाने में मदद करता है।
2- स्ट्रेंथ ट्रेनिंग- बॉडी को सही शेप देने के लिए राशा रोजाना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हैं। यंग लड़कियां अगर एक्ट्रेसेस जैसा कर्वी फिगर पाना चाहती हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हड्डियों और मांसपेशियों में मजबूती आती है और शरीर फिट बना रहता है।
3- योगा भी है जरूरी- राशा का कहना है सिर्फ एक्सरसाइज से आप फिट हो सकते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए योग करना भी जरूरी है। इसलिए राशा रोजाना सुबह करीब 1 घंटे योग करती हैं। इसमें वह कुछ योगा और मेडिटेशन करना पसंद करती हैं। इससे शरीर फिट रहता है और एनर्जी से भरपूर भी।
4- हेल्दी खाना भी है सीक्रेट- राशा अपनी थाली को लेकर भी काफी सेलेक्टिव है। उनकी प्लेट में कलरफुल चीजें जैसे हरी सब्जियां, दाल, रोटी, सलाद, फ्रूट्स, चावल, चिकन जैसी चीजें शामिल होती हैं। वह नाश्ते में प्रोटीन युक्त चीजें खाती हैं।
5- नारियल पानी और डिटॉक्स ड्रिंक- राशा सुबह की शुरुआत नींबू-शहद वाले डिटॉक्स ड्रिंक से करती हैं और फिर आगे का रूटीन अपनाती हैं। इसके अलावा राशा नारियल पानी भी पीती रहती हैं, इससे शरीर को सभी पोषण मिलते हैं और हाइड्रेट भी रह सकते हैं। दिन में एक बार नारियल पानी पी सकते हैं और वैसे पानी भी खूब पिएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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