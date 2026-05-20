जूनियर NTR ने लीन बॉडी के लिए 7 हफ्तों में घटाया साढ़े 9 किलो वजन, एक्टर से लें ये 5 फिटनेस टिप्स

Happy Birthday Junior NTR: आज जूनियर एनटीआर अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर एक्टर की फिटनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने फिल्म ड्रैगन के लिए 50 दिनों में साढ़े 9 किलो घटाया था।

Happy Birthday Junior NTR: एक्टर एन. टी. रामा राव जूनियर आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर के बर्थडे के दिन उनकी फिल्म ड्रैगन की झलक भी पेश की गई है, जो उनके फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इस फिल्म में फिट और लीन दिखने के लिए जूनियर NTR ने कई घंटों तक जिम में पसीना बहाया और अपनी बॉडी बनाई। उन्होंने सिर्फ 50 दिनों में साढ़े 9 किलो वजन घटाकर फैंस को हैरान कर दिया था। एक समय था जब जूनियर NTR को उनके लुक्स और वजन के कारण काफी ट्रोल किया जाता था। लोग उनसे कहा करते थे कि आप एक्टर जैसे नहीं दिखते, वहीं आज लोग उनकी दमदार एक्टिंग और फिटनेस के दीवाने बन चुके हैं। आज एक्टर के बर्थडे के खास दिन पर हम आपको जूनियर NTR के खास 5 फिटनेस टिप्स बताएंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने 7 हफ्तों में इतना वजन घटाया था।

मसल्स मास किया कम जूनियर एनटीआर के फिटनेस ट्रेनर कुमार मन्नावा ने बताया कि फिल्म ड्रैगन के लिए उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं था, बल्कि अभिनेता को पहले से ज्यादा लीन और फुर्तीला लुक चाहिए था। जब आप मसल्स का मास कम करते हो, तब बॉडी काफी लीन और परफेक्ट शेप वाली दिखती है।

क्या था रूटीन Junior NTR ने हर दिन सुबह 50 से 90 मिनट तक एक्सरसाइज करना शुरू किया। जिम में उन्होंने भारी वेट ट्रेनिंग की जगह फंक्शनल मूवमेंट, कार्डियो एक्सरसाइज और मॉडरेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा उन्होंने डाइट प्लान में भी कुछ बदलाव किए थे। आमतौर पर मसल बनाने के लिए हाई-प्रोटीन डाइट ली जाती है, वहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जूनियर एनटीआर ने लो-प्रोटीन डाइट अपनाई। इससे मसल्स मास को कम करने में मदद मिली। ज्यादा प्रोटीन लेने से मास बना रहता है।

जूनियर एनटीआर के 5 फिटनेस टिप्स क्या हैं जूनियर एनटीआर अपनी हर फिल्म के लिए अलग बॉडी शेप को अपना लेते हैं। वह घंटों तक जिम में पसीना बहाते हैं और साथ में वह हर चीज को रूटीन के साथ फॉलो करते हैं। उनके 5 खास फिटनेस टिप्स हैं, जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प कर सकते हैं।

1- सही एक्सरसाइज चुनों अगर आपको बॉडी को परफेक्ट शेप देना है और मसल्स बनाने हैं या लीन करने हैं, तो सबसे पहले सही एक्सरसाइज चुनें। कई लोग गलत एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बनती है।

2- डाइट का ख्याल जूनियर एनटीआर के ट्रेनर ने बताया कि एक्टर अपनी डायट को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि एक ही खाना 50 दिनों तक खाना है, तो वह खा लेंगे। ऐसा करने से ही उनकी बॉडी परफेक्ट बनी रहती है। वह फिटनेस ट्रेनिंग के दौरान अपनी डाइट को सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मानते हैं।

3- नो जंक फूड-शुगर एक्टर अगर किसी खास लुक के लिए वर्कआउट में मेहनत करते हैं, तो वह बिल्कुल जंक फूड नहीं खाते हैं। शुगर तो उनकी डाइट में वैसे ही नहीं है लेकिन क्रेविंग्स को भी वह कई बार इग्नोर करते हैं। अक्सर लोग क्रेविंग के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं और इससे कैलोरी बढ़ जाती है। ऐसे में फिर दोबारा पूरी मेहनत करनी पड़ती है।

4- अच्छी नींद Junior NTR अपनी नींद से कोई समझौता नहीं करते हैं। वह 7-8 घंटे की नींद लेते हैं और उसके बाद ही वह दोबारा मेहनत के लिए उठ पाते हैं। जब आपकी नींद पूरी होती है, तो बॉडी अच्छे से काम करती हैं। बिना नींद के आप थके हुए रहेंगे।