वेट उठाने से डरती हैं? Dr Mallika Surve के ये जिम टिप्स बदल देंगे सोच

संक्षेप:

अगर आप जिम जाती हैं लेकिन रिज़ल्ट स्लो लगते हैं या कंसिस्टेंसी टूट जाती है, तो Dr Mallika Surve के ये साइंस-बैक्ड जिम टिप्स आपको स्ट्रेंथ, फिटनेस और फैट लॉस में तेजी से मदद करेंगे।

Jan 27, 2026 09:12 am IST
आजकल बहुत सी महिलाएं जिम जाती हैं, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण उन्हें मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाते। डॉ. मल्लिका सुर्वे के अनुसार, महिलाओं को जिम में सिर्फ पसीना बहाने की नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर ट्रेनिंग साइंस के हिसाब से की जाए, तो कम समय में भी ज्यादा स्ट्रेंथ, बेहतर बॉडी कंपोजिशन और फिटनेस हासिल की जा सकती है। सही तकनीक, सही समय और रिकवरी- यही फिट बॉडी की असली कुंजी है।

  1. Progressive Overload अपनाएं: इसका मतलब है हर हफ्ते अपने वर्कआउट को थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण बनाना। Dr Mallika सलाह देती हैं कि हर सप्ताह 2–5% वजन बढ़ाया जाए। इससे मसल्स को नया stimulus मिलता है और वे मज़बूत व शेप में आने लगती हैं। अगर लंबे समय तक एक ही वजन उठाया जाए, तो शरीर उस पर अभ्यस्त हो जाता है और मसल ग्रोथ रुक जाती है।
  2. Protein Timing को ना करें नजरअंदाज: वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर 20–30 ग्राम प्रोटीन लेने से मसल रिपेयर और रिकवरी तेज होती है। यह मसल ब्रेकडाउन को रोकता है और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है।
  3. Cardio का सही समय चुनें: डॉ. मल्लिका सलाह देती हैं कि हफ्ते में 3 बार 30 मिनट का HIIT (High Intensity Interval Training) करें। इससे फैट तेजी से बर्न होता है और मसल लॉस नहीं होता।
  4. Mind-Muscle Connection बनाएं: एक्सरसाइज करते समय सिर्फ रिप्स गिनने के बजाय उस मसल पर ध्यान दें जिस पर काम कर रही हैं। रिसर्च बताती है कि इससे 55% तक बेहतर मसल एक्टिवेशन होता है। यह तकनीक खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेहद असरदार है।
  5. नींद और रिकवरी की भूमिका: 7–9 घंटे की नींद मसल ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। नींद के दौरान ही शरीर खुद को रिपेयर करता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। नींद की कमी से फैट लॉस रुक सकता है और इंजरी का खतरा बढ़ता है।

जिम में कंसिस्टेंट कैसे रहें?

डॉ. मल्लिका कहती हैं- कंसिस्टेंसी ही फिटनेस का असली राज है- परफेक्शन नहीं, बल्कि रोज की छोटी कोशिशें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं।

  • 'Romanticize the prep' यानी जिम जाने की तैयारी को एंजॉय करें। अपने जिम कपड़े, प्लेलिस्ट, वॉटर बॉटल और बैग को खास बनाएं। जब तैयारी खुशी से होगी तो जिम जाना बोझ नहीं लगेगा।
  • इसके लिए जिम को 'appointment' की तरह ट्रीट करें। वर्कआउट रिकॉर्ड करें, ताकि प्रोग्रेस दिखे। Coffee या journaling के बाद जिम जाने जैसी trigger habit बनाएं, ताकि जिम जाना रोजमर्रा की आदत बन जाए।

कम समय में ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे बनाएं?

Tempo Training: रिप्स को धीरे करें, इससे मसल टेंशन बढ़ती है।

Compound lifts पहले करें: squats, deadlifts, presses पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं।

Smart rest लें: 2–3 मिनट का रेस्ट स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
