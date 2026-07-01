कम कीमत, दमदार कम्फर्ट! 1500 के अंदर खरीदें बेस्ट-रेटेड स्पोर्ट्स शूज
जूतों की तलाश है, तो प्राइम डे प्री डील्स का फायदा उठाएं और बेस्ट ब्रांडेड स्पोर्ट्स शोज पर पाएं 30 से 80% का ऑफ।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी जूतों का शौक है, तो इस मौके का लाभ जरूर उठाएं। बेस्ट ब्रांडेड जूतों का एहसास अब आपको 1500 के अंदर मिलेगा। चौकिए नहीं, क्योंकि अमेजॉन पर प्राइम डे प्री डील्स आ चुके हैं, जहां स्केचर्स से लेकर कैंपस हो स्पार्क्स सभी ब्रांडेड जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जहां आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बिना अधिक खर्च किए अब अपना पसंदीदा जूता घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
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आम आदमी के लिए हर बार महंगे जूते लेना मुमकीन नहीं है, ऐसे में जब सस्ते में आरामदायक और स्टाइलिश जूते उपलब्ध हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च क्यों करना? तो क्या आप सब इन डील्स का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इंतजार कैसा? मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Nivia का मैराथन रनिंग शूज जूते का एक परफेक्ट जोड़ा है, जो आप सभी को पसंद आएगा। इसका हवादार मटेरियल पैरों को सुखा और रिलैक्स रखता है। इसे बनाने में इस्तेमाल हुई हवादार फैब्रिक और इसका फ्लैक्सिबल सोल पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। किसी भी स्पोर्ट में भाग लेने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। साथ ही वर्कआउट और रनिंग जैसी गतिविधियों के दौरान भी इसे पहना जा सकता है। साथ ही इसका स्टाइल कमाल का है, ये देखने में किसी महंगे जूते से कम नहीं है। तो अभी भी क्या सोच रहे हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें:
हवादार फैब्रिक पैरों को आराम देती है।
फ्लैक्सिबल सोल पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है।
इस जूते का सोल पकड़ बनाए रखता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखना आसान हो जाता है।
इसका बेहतरीन स्टाइल इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगा।
Liberty का रनिंग शूज रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये जूता हल्का और हवादार है। अगर आप रोजाना किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर खुद को फिट रखने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, तो इस जूते को जरूर ट्राई करें। पैरों को पर्याप्त कंफर्ट देने के साथ ही बैलेंस मेंटेन रखता है। इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी भी कमाल की है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी से कोई नुकसान नहीं होगा।
क्यों खरीदें:
जूते की क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी कमाल की है।
गद्देदार सोल पैरों को सपोर्ट देता है।
फ्लैक्सिबल डिजाइन पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती हैं।
ये जूता शारीरिक गतिविधियों के दौरान बैलेंस मेंटेन रखना है।
3. Bacca Bucci Men Lace Up Running Shoes
Bacca Bucci के इस रनिंग शूज को किसी भी शारीरिक गतिविधि या स्पोर्ट्स के दौरान पहन सकते हैं। इसका गद्देदार सोल पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देता है, इस तरह बिना थके लंबे समय तक पैर सक्रिय रहते हैं। इसका स्टाइल कमाल का है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। अगर आपको भी कंफर्ट और स्टाइल एक ही जूते में चाहिए तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखने में स्टाइलिश है, आप चाहें तो इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
क्यों खरीदें:
गद्देदार सोल बिना थके लंबे समय तक पैरों को सक्रिय रखता है।
ये देखने में स्टाइलिश है।
इसका डिजाइन पैरों को बेहतर बैलेंस और सपोर्ट देता है।
उपभोक्ताओं का पसंदीदा विकल्प है।
Asian का ये रनिंग शूज किफायती दाम पर उपलब्ध हैं, मगर इसकी क्वालिटी को महंगे जूतों से कम न समझे। बेहतर सपोर्ट और बैलेंस के साथ ही इसे जूते के कंफर्ट का कोई मुकाबला नहीं! इतने कम दाम में ऐसा जूता मिलना थोड़ा मुश्किल है! इसका गद्देदार सोल पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देता है, इस तरह बिना थके लंबे समय तक पैर सक्रिय रहते हैं। साथ ही इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना बेहद कम होती है।
क्यों खरीदें:
बजट फ्रेंडली विकल्प है।
हल्का और गद्देदार है, जो पैरों को थकान से बचाता है।
सोल की बेहतरीन पकड़ बैलेंस मेंटेन रखती है।
देखने में स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
लाखों उपभोक्ताओं ने इसे पसंद किया है।
5. Campus Men First Running Shoes
Campus का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसका सोल और डिजाइन उतना ही आरामदायक भी है। ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो campus के इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। बेहतरीन सपोर्ट और बैलेंस के साथ आने वाला ये जीते स्पोर्ट्स हो या एक्सरसाइज आपका पूरा साथ देता है। इसका गद्देदार सपोर्टिव सोल जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, और बिना थके पैर लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। कही लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या लंबा वॉक करना हो, ये जूता अपना कर देखें!
क्यों खरीदें:
बेहतर सपोर्ट और बैलेंस के लिए जाना जाता है।
स्टाइलिश विकल्प है, कैजुअल आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा।
सपोर्टिव सोल जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है।
लॉन्ग ड्राइव और रोजाना ट्रैवल करने वालों के लिए बढ़िया विकल्प है।
6. Campus Men North Plus Running Shoes
कैंपस के इस रनिंग शूज को भूलकर भी नजरअंदाज न करें! ये जूता लोगों को काफी पसंद आया है। गद्देदार सोल और इसकी फ्री मूविंग फैब्रिक इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इस तरह गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट आसान हो जाता है, और आप बेहतर उत्पादकता के साथ वर्कआउट में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको भी बजट फ्रेंडली जूते की तलाश है, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें:
फ्लैक्सिबल और सपोर्टिव डिजाइन इसे बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
सोल की बेहतरीन पकड़ बैलेंस मेंटेन रखती है।
देखने में स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं।
हजारों लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, आप भी ट्राई करें।
Doctor Extra Soft के इस स्पोर्ट शूज को खासकर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता है। इसका गद्देदार और फ्लैक्सिबल सोल, हड्डियों पर कम दबाव डालते हैं। इस तरह लंबे घंटों तक शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के भी पैरों में थकान नहीं होता। आप अधिक उत्पादकता के साथ लंबे समय तक सक्रिय रहते है। खासकर अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है।
क्यों खरीदें:
विशेष रूप से पैरों के दर्द से परेशान व्यक्ति के लिए तैयार किया गया है।
बजट फ्रेंडली विकल्प है।
हल्का और गद्देदार है, जो पैरों को थकान से बचाता है।
हल्का और हवादार विकल्प है।
8. SPARX Sports Shoe SM-171 for Men
कम दाम में कंफर्ट और स्टाइल दोनों चाहिए, तो ये जूता ट्राई करो। जहां बजट फ्रेंडली जूतों की बात आएं, वहां Sparx से बेहतर और कुछ भी नहीं! इस ब्रांड के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। ये जूता न केवल आरामदायक विकल्प है, बल्कि देखने के भी स्टाइलिश है। इसका सोल गद्दार है और इसे फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, यानी ये आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट आसान हो जाता है, और आप बेहतर उत्पादकता के साथ वर्कआउट में हिस्सा लेते हैं।
क्यों खरीदें:
उपभोक्ताओं का भरोसेमंद विकल्प है।
गद्देदार सोल बिना थके लंबे समय तक पैरों को सक्रिय रखता है।
ये देखने में स्टाइलिश है।
सोल की बेहतरीन पकड़ बैलेंस मेंटेन रखती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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